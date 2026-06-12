Friedensabkommen zwischen USA und Iran kurz vor Unterzeichnung

Der Iran und die USA stehen nach Aussagen beteiligter Vermittler kurz vor dem Abschluss eines Friedensabkommens. Der iranische Außenminister Abbas Araghtschi äußerte sich optimistisch über eine baldige digitale Unterzeichnung. Das Abkommen soll einen Waffenstillstand, die Öffnung der Straße von Hormus und Sanktionserleichterungen umfassen. Hardliner im Iran müssen dem Entwurf noch zustimmen, während die Schweiz als möglicher Unterzeichnungsort im Gespräch ist.

Der iranische Außenminister Abbas Araghtschi hat sich optimistisch über eine baldige Einigung auf eine Friedensvereinbarung mit den USA gezeigt.

"Sobald die letzten Phasen unserer Verhandlungen abgeschlossen sind, wird dieses Abkommen unterzeichnet und bekanntgegeben", sagt Araghtschi am Abend im iranischen Staatsfernsehen. Die Unterzeichnung des Abkommens werde "zunächst digital" erfolgen, kündigte Araghtschi an.

"Jede Seite wird remote unterschreiben. Danach wird bekanntgegeben, dass diese Vereinbarung von beiden Parteien unterzeichnet worden ist", führt der Außenminister aus.

"Das könnte in den kommenden Tagen passieren. " Er sei "sehr zuversichtlich". Die Sicherheits- und Militärkreise des Irans um die Islamischen Revolutionsgarden haben dem vorläufigen Abkommen von US-Präsident Donald Trump zur Beendigung des Krieges noch nicht zugestimmt, wie Vermittler sagen. Ziel der Verhandlungen ist eine Minimalvereinbarung, die die Kämpfe beenden, die Straße von Hormus öffnen und die Grundlage für spätere Gespräche über komplexere Fragen bieten würde.

Die Vermittler, die sich seit dem Inkrafttreten eines wackeligen Waffenstillstands um Gespräche bemühen, sehen Fortschritte bei der Überbrückung der Differenzen, auch beim Thema Atom. Iranische Spitzenpolitiker seien mit an Bord.

Allerdings werde der Entwurf immer noch von den Hardlinern unter den Sicherheitsbeamten des Iran geprüft. Irans Außenminister Abbas Araghtschi sagt, bei der Verwaltung der Straße von Hormus werde man nicht zu dem Status zurückkehren, den es dort vor dem Krieg gegeben habe. Die Schifffahrtsstraße gehöre zum Iran und zum Oman. Der Iran werde dafür sorgen, dass Schiffe, die durch die Straße führen, eine sichere Passage hätten.

Was genau damit gemeint ist, sagt Araghtschi nicht. Beobachter hatten in den vergangenen Wochen darauf hingewiesen, dass der Iran versuchen könnte, von jedem Schiff, das künftig die Wasserstraße nutzt, eine hohe Gebühr zu verlangen. Vor dem von den USA und Israel begonnenen Krieg hatte die Durchfahrt keine Gebühr gekostet. Würde sie eingeführt, könnte das zu höheren Ölpreisen an den Weltmärkten und damit auch zu höheren Kosten etwa bei Verbrauchern und Unternehmen weltweit führen.

Irans Außenminister Abbas Araghtschi sagt im staatlichen Fernsehen, die Absichtserklärung mit den USA sei noch nicht unterzeichnet und es könne noch Änderungen geben. Geplant sei ein Ende des Krieges an allen Fronten inklusive des Libanon. Teil der Vereinbarung sei auch ein Ende der US-Blockade gegen den Iran und die Wiederöffnung der Straße von Hormus. Fragen des iranischen Atomprogramms würden erst zu einem späteren Zeitpunkt behandelt.

Der Iran sei der Gewinner des Krieges mit den USA, fügt Araghtschi hinzu. Das Lande aus dem Krieg gestärkt hervor. Die USA gehen nach Angaben eines Regierungsvertreters in Washington zu "80 bis 85 Prozent" davon aus, dass in den kommenden Tagen ein Friedensabkommen mit dem Iran unterzeichnet wird. Die Abmachung würde die "erhebliche" Lockerung von Sanktionen und die Freigabe eingefrorener iranischer Vermögenswerte vorsehen, sagt der ranghohe Regierungsvertreter in einem Telefonat mit Journalisten in Washington.

Im Gegenzug würde sich Teheran bereit erklären, sein Atomprogramm abzubauen und sein atomares Material zu übergeben.

"Wir sind noch nicht ganz über die Ziellinie, aber wir sind sehr nah dran", sagt der Regierungsvertreter. Ein Ort und ein Datum für eine mögliche Unterzeichnung des Abkommens seien noch nicht festgelegt worden. Europa, das US-Präsident Donald Trump ins Spiel gebracht hatte, sei jedoch eine Möglichkeit. Die Schweiz hat angeboten, als Ort für die Unterzeichnung eines Abkommens zwischen den USA und dem Iran zu dienen.

"Die Schweiz ist voll mobilisiert. Wir stehen in engem Kontakt mit den Vereinigten Staaten und dem Iran", erklärt das Schweizer Außenministerium. Die Schweiz unterstütze als Vermittler die Bemühungen um eine Absichtserklärung, die darauf abziele, "den Waffenstillstand zu festigen und den Weg für eine Deeskalation im Rahmen des Konflikts zwischen dem Iran und den USA zu ebnen", heißt es weiter in der Mitteilung des Ministeriums. Inmitten widersprüchlicher Aussagen der Verhandlungsparteien stellt der Verhandlungsführer klar, dass es eine Einigung gebe.

Nach Angaben des pakistanischen Premierministers Shehbaz Sharif haben sich USA und Iran auf die finale Fassung einer Friedensvereinbarung geeinigt.

"Wir können bestätigen, dass ein endgültiger, einvernehmlich abgestimmter Text des Friedensabkommens vorliegt", erklärt Sharif im Onlinedienst X. Pakistan arbeite nun "eng mit beiden Seiten zusammen, um die nächsten Schritte abzuschließen", fügt er hinzu. Der iranische Außenminister Abbas Araghtschi sieht ein Rahmenabkommen zwischen seinem Land und den USA in greifbarer Nähe.

"Die Absichtserklärung von Islamabad stand noch nie so kurz vor dem Abschluss", schreibt Araghtschi auf X





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