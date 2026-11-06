Friedensgespräche Abu Dhabi: Ukraine stellt Bedingungen und warnt vor Angriffen

Ukraine fordert faire Bedingungen für Waffenstillstand und Schwarzmeeröffnung. Pistorius zu Zuversicht bei Bundeswehr-Personal. Russland greift Kiew mit Raketen an.

Das ukrainische Präsidialamt hat in einem Fernsehinterview die Kernpunkte für die anstehenden Dreiergespräche mit Russland und den USA in Abu Dhabi vorgelegt. Präsidentenberater Serhij Leschtschenko forderte dabei einen Stopp der Kämpfe entlang der aktuellen Frontlinie unter fairen Bedingungen, ohne dass die Ukraine Gebietszugeständnisse machen muss. Kiew will zudem Teilwaffenruhen im Energiesektor und die Öffnung der Schwarzmeerhäfen durchsetzen.

Positionen zur Friedensvereinbarung

Serhij Leschtschenko betonte, dass die Ukraine ein Treffen der Staatschefs der Ukraine, Russlands und der USA vorbereiten möchte. Gleichzeitig warnte er davor, Russlands Verhandlungsbereitschaft gegenüber Washington zu ernst zu nehmen, da Moskau weiterhin Zivilisten tötete. Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas fügte hinzu, dass ein Friedensabkommen ohne Beteiligung der EU-Staaten nicht umgesetzt werden kann. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor ein großes Abkommen angekündigt, das ganz Europa betreffen könnte.

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Aktuelle Angriffe auf Kiew

Parallel zu den diplomatischen Bemühungen führte Russland am späten Abend ballistische Raketenangriffe auf die ukrainische Hauptstadt. Die erste Salve traf Kiew um 23 Uhr Ortszeit, gefolgt von einem Luftalarm kurz vor Mitternacht und einer dritten Welle eine Stunde später. Laut Bürgermeister Vitali Klitschko zielen die Angriffe auf Infrastruktureinrichtungen, wobei das Ausmaß der Schäden noch unklar ist. Die Ukraine setzte ihre eigenen Angriffe auf Ziele der russischen Ölindustrie fort, als Reaktion auf russische Attacken auf ukrainische Energieanlagen.

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Personalsituation der Bundeswehr

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius zeigte sich zuversichtlich, dass die Bundeswehr ihren Personalbedarf auch ohne Rückkehr zur Wehrpflicht decken kann. Derzeit seien rund 190.000 Soldatinnen und Soldaten im Dienst, der höchste Stand seit 13 Jahren. Pistorius erklärte, dass die im neuen Wehrdienst-Modernisierungsgesetz verankerten Maßnahmen wirken. Bei Fortsetzung des Kurses müssten keine Diskussionen über eine Wehrpflicht geführt werden, da keine Aufwuchsprobleme zu erwarten seien.

Logistik und internationale Hilfe

Präsident Wolodymyr Selenskyj warnte vor weiteren Angriffen auf Energieanlagen und Brücken über den Dnipro. Er forderte Abfangraketen für das Patriot-System und betonte die Dringlichkeit von Lieferungen. Spanien stellte der Ukraine ein neues Militärhilfepaket im Wert von 437 Millionen Euro zur Verfügung. Selenskyj hob die konsequente Unterstützung durch Ministerpräsident Pedro Sánchez hervor und betonte die Schwierigkeiten in der Energieversorgung und Logistik durch russische Angriffe auf Lokomotiven.