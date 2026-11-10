in Abu Dhabi starten neue Friedensverhandlungen zwischen Russland, der Ukraine und den USA. Während die europäische Union versucht, sich einheitlich zu positionieren, diskutiintern über die beste Vertretung. russland verlangt weitreichende Sicherheitsgarantien, während die Ukraine unter Druck durch Angriffe auf die Infrastruktur leidet. Die USA signalisieren Entgegenkommen, doch oHne Einbindung Europas besteht die Gefahr einer alleinigen Festlegung durch Moskau und Washington.

Verhandlungsdynamik in Abu Dhabi und europäische Ambitionen

In Abu Dhabi haben die Friedensgespräche zwischen Russland, der Ukraine und den USA ihre nächste Runde aufgenommen. Die Erwartungen an diese Verhandlungen sind im Vergleich zu früheren Runden deutlich gedämpft, da beide Konfliktparteien weiterhin unterschiedliche Ziele verfolgen. Die Ukraine fordert zunächst eine Einstellung der Kämpfe, während Russland darauf abzielt, Moment zu gewinnen und seine Position durch militärische Aktionen an der Front zu stärken. Moskau besteht auf einem dreiseitigen Format der Verhandlungen und lässt Europa zunächst außen vor,was in den europäischen Hauptstädten auf Unmut stößt. Dennoch ist sich die Europäische Union einig, dass sie bei einer dauerhaften Friedenslösung unbedingt am Verhandlungstisch sitzen muß, um ihre Sicherheitsinteressen zu wahren.

Innerhalb der EU wird heftig darüber diskutiert,wer die europäische Stimme vertreten soll. Die Bundesregierung bevorzugt das Format der E3, also Deutschland, Frankreich und Großbritannien, da diese Länder die wichtigsten Unterstützer der Ukraine sind. Diese Ansicht wird jedoch von anderen Mitgliedstaaten wie Italien und Polen geteilt oder kritisch gesehen. Italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und deutsche Abgeordnete wie Armin Laschet betonen, das die E3 nicht ganz Europa repräsentieren und daher weitere Akteure eingebunden werden müssen. Auch die EU-Institutionen unter Leitung von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Außenbeauftragter Kaja Kallas kämpfen um eine führende Rolle, was zu internen Spannungen führt.

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Russlands Strategie und geopolitische Forderungen

Russland nutzt die Verhandlungen strategisch, um weitreichende Zugeständnisse zu erwirken, die das russische Militär auf dem Schlachtfeld nicht durchsetzen konnte. Neben territorialen Ansprüchen im Donbass und weiteren Gebieten, die noch nicht unter russischer Kontrolle stehen, fordert Moskau eine umfassende Neuordnung der europäischen Sicherheitsarchitektur. Laut Berichten soll der Kreml darauf abzielen, die militärischen Strukturen der NATO auf den Stand von 1997 zurückzuführen. Diese Forderungen stoßen auf scharfe Kritik seitens der NATO-Mitglieder, könnten aber für die USA unter Donald Trump attraktiv sein,der eine schnelle diplomatische Einigung anstrebt.

Präsident Trump hat angedeutet, dass ein Abkommen über die Ukraine hinausgehen und ganz Europa betreffen könnte. Der Kreml versucht, wirtschaftliche Anreize für eine Annäherung an die USA zu schaffen, indem gemeinsame Projekte im Rohstoff- und Energiesektor vorgeschlagen werden. Gleichzeitig signalisiert Washington Entgegenkommen, wobei die Ukraine nach einer möglichen Einigung eine andere Form erhalten könnte,was als Euphemismus für Gebietsabtretungen gedeutet wird. Diese Entwicklung sorgt für Besorgnis in Europa, da befürchtet wird,das Entscheidungen ohne die Einwilligung Kiews und europäischer Partner getroffen werden könnten.

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Militärische Lage und humanitäre Krisen

Die militärische Lage an der Front ist weiterhin angespannt. Russland verzeichnet hohe Verluste, deren genaue Zahl allerdings umstritten ist. Pro-ukrainische Hackergruppen behaupten, Daten über 450.000 getötete russische Soldaten erlangt zu haben, was jedoCh unabhängig nicht bestätigt werden kann. Wirtschaftlich leidet Russland unter sinkenden Einnahmen aus Öl- und Gasexporten und steigenden Staatsausgaben, was das Wirtschaftswachstum auf minimal 0,5 Prozent drückt. Dennoch ist Russland bereit, den Krieg fortzusetzen, solange die interne Bevölkerung die Opfer bereitwillig hinnimmt.

Für die Ukraine ist die Lage humanitär und wirtschaftlich noch kritischer. Russische Angriffe auf die Energieinfrastruktur führen zu stundenlangen Stromausfällen und bedrohen die Versorgung der Bevölkerung im kommenden Winter. die ukrainische Wirtschaft wächst kaum, und Präsident Selenskyj hat um zusätzliche 70 Milliarden Euro für 2027 gebeten, um Verteidigung und Staatshaushalt zu sichern. Russland hofft, das der zunehmende Druck durch Energieangriffe und die finanzielle Not Kiews zu Zugeständnissen zwingt. Die Ukraine hat jedoch bereits mehrere Winter überstanden und verweist auf die internationale Solidität, die durch solche Angriffe auf zivile Infrastruktur sogar noch gestärkt wird.

Zukünftige Schritte und europäische Souveränität

Die Zeit drängt für eine Klärung der strittigen Fragen. Auf dem informellen EU-Gipfel in Dublin soll versucht werden, eine Einigung über die Vertretung Europas zu erzielen, obwohl viele Diplomaten skeptisch sind. Ohne eine klare Strategie und Beteiligung Europas besteht die Gefahr, dass die USA und Russland im Alleingang über die Zukunft der Ukraine und Europas entscheiden. außenminister Wadephul warnt vor einer Verhandlungsshow Russlands und betont, dass die Einhaltung bestehender völkerrechtlicher Vereinbarungen im Vordergrund stehen muss, anstatt neue unsichere Sicherheitsarchitekturen zu schaffen.

Parallel dazu bereiten Deutschland und seine Partner weitere Unterstützungszusagen vor, um die Verhandlungsposition der Ukraine zu stärken. Dies umfasst zusätzliche Finanzhilfen und militärische Ausrüstung wie Flugabwehrsysteme. Die Frage, ob Europa eine souveräne Rolle spielen kann, hängt davon ab,ob es gelingt, ein einheitliches Auftreten zu erreichen und sich nicht von den Großmächten überstimmen zu lassen. Die Entscheidung in Dublin wird als kritischer Wendepunkt für die künftige europäische Außen- und Sicherheitspolitik betrachtet.