Friedensgespräche in Abu Dhabi: Russland und Ukraine verhandeln unter US-Vermittlung

Russische und ukrainische Delegationen beginnen unter US-Obhut in Abu Dhabi die Verhandlungen zur Kriegsende. Schwerpunkte sind Sicherheitsgarantien und Territorialfragen.

Die Verhandlungsführer Russlands und der Ukraine haben am Dienstag in Abu Dhabi die Gespräche über eine Beendigung des Krieges unter US-Vermittlung aufgenommen. Diese zwei Tage dauernden Gespräche markieren die ersten direkten Gespräche zwischen beiden Seiten seit Februar. Im Mittelpunkt stehen dabei nicht nur die Beendigung der Kampfhandlungen, sondern auch die Frage nach neuen Sicherheitsbeziehungen zwischen der Ukraine, Russland und Europa.

Sicherheitsarchitektur im Fokus der Talks

Jared Kushner, der US-Sondergesandte, betonte, dass das Ziel über das reine Kriegsende hinausgeht. Er möchte eine Sicherheitsarchitektur schaffen, die Jahrzehnte, wenn nicht sogar Jahrhunderte des Friedens sichert. Die Struktur der europäischen Sicherheit wird abseits von Territorialfragen ein wesentlicher Streitpunkt sein. Laut Angaben aus Delegationskreisen sieht Russland die Ukraine-Regelung nur als Teil einer größeren Diskussion.

Also read Friedensgespräche in Abu Dhabi: Muss die Ukraine schrumpfen?

Ein Insider der russischen Delegation erklärte, dass die Ukraine-Regelung dem Hauptziel untergeordnet ist. Das Hauptziel ist es, die Sicherheitsinfrastruktur für Russland und Europa neu zu definieren. Es bleibt unklar, welche konkreten Gebiete im Zentrum der Verhandlungen stehen. Mögliche Streitobjekte sind die nicht komplett von Russland eroberten Regionen Cherson und Saporischschja oder die annektierte Krim.

Positionen der Akteure und diplomatische Rahmenbedingungen

Der Kreml will seine Zustimmung zu Nato-Sicherheitsgarantien für Kiew abhängig von den Ergebnissen bei den Territorialfragen machen. Gesandte der EU, Deutschlands und Frankreichs haben Vertreter zu den Gesprächen geschickt. Deren Rolle bleibt jedoch begrenzt, da die USA die Vermittlungshoheit innehaben. Die ukrainische Delegation wird ihre europäischen Verbündeten separat über den Verlauf informieren.

Advertisement

Kurz vor den Dreiergesprächen traf sich die ukrainische Delegation mit ihren europäischen Partnern und den beiden US-Gesandten. Der ukrainische Verhandlungsführer Rustem Umerow bestätigte die Teilnahme an diesem wichtigen Austausch. Diese Vorgespräche sollen der Koordinierung dienen, während die direkten Gespräche in Abu Dhabi fortgesetzt werden. Die komplexe Situation erfordert präzise diplomatische Manöver.

Auswirkungen und politische Reaktionen weltweit

Donald Trump bekräftigte in einem Interview der TV-Sendung "60 Minutes" am Sonntag seine Erwartung eines baldigen Kriegsendes. Er kündigte dies bereits seit Beginn seiner zweiten Amtszeit Anfang 2025 an. Allerdings erklärte er, dass Wladimir Putin den kompletten Donbass fordert, einschließlich jener Regionen, die unter ukrainischer Kontrolle stehen. Diese Forderung stellt ein signifikantes Hindernis dar.

Experten erwarten angesichts der weit auseinanderliegenden Positionen keine großen Fortschritte. Der Militärexperte Nico Lange erwähnte auf Bluesky, dass ein teilweiser Waffenstillstand oder ein Gefangenenaustausch bereits ein Erfolg wären. Die Verhandlungen werden als unstrukturiert und chaotisch beschrieben. Die EU betrachtet die Situation skeptisch und verlangt Beweise für russische Gesprächsbereitschaft.

Kriegsverlauf und zivile Opfer in der Grenzregion

Gleichzeitig meldete Russland zwei Tote nach einem ukrainischen Drohnenangriff in der Grenzregion Belgorod. Die Zahl der zivilen Opfer und das Ausmaß der Zerstörung in der Ukraine sind jedoch deutlich höher als in Russland. Diese Asymmetrie der Verluste verdeutlicht die Härte des Konflikts. Die diplomatischen Bemühungen finden vor diesem Hintergrund schwerer Gewalt statt.

Advertisement

Die Zukunft der Sicherheitsgarantien hängt von den Ergebnissen in Abu Dhabi ab. Beide Seiten müssen Kompromisse bei ihren maximalen Forderungen machen. Die internationale Gemeinschaft beobachtet die Entwicklungen mit großer Spannung. Ein nachhaltiger Frieden erfordert Vertrauen und konkrete Schritte zur Entschärfung der Lage. Die nächsten Tage werden zeigen, ob eine Brücke zwischen den Lagern geschlagen werden kann.