Friedensgespräche in Abu Dhabi: Russland und Ukraine starten unter US-Vermittlung

Russland und die Ukraine beginnen am Dienstag in Abu Dhabi neue Friedensverhandlungen unter US-Vermittlung. Kernthemen sind Sicherheitsgarantien und territoriale Fragen.

Unterhändler aus Russland und der Ukraine haben am Dienstag in Abu Dhabi ihre Verhandlungen über eine mögliche Beendigung des Krieges aufgenommen. Diese Gespräche finden unter der Vermittlung der Vereinigten Staaten statt und markieren den ersten direkten Austausch zwischen den beiden Delegationen seit Februar. Die US-Gesandten Jared Kushner und Steve Witkoff sind ebenfalls anwesend, um den Dialog zu facilitate.

Sicherheitsarchitektur als zentrales Verhandlungsthema

Die beiden Tage geplanten Verhandlungen zielen nicht ausschließlich auf einen Waffenstillstand ab, sondern sollen eine langfristige Sicherheitsordnung in Europa etablieren. Jared Kushner betonte, dass es darum gehe, die richtigen Sicherheitsbeziehungen zwischen der Ukraine, Russland und Europa zu schaffen, um Frieden über Jahrzehnte oder Jahrhunderte zu sichern. Die Architektur der Sicherheit in Europa wird abseits von reinen Territorialfragen ein wesentlicher Streitpunkt sein.

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Russland betrachtet die Ukraine-Regelung als nur einen Aspekt einer weitreichenderen Diskussion. Ein Insider der russischen Delegation erklärte, dass die Lösung des Ukraine-Konflikts dem Hauptziel der Schaffung einer neuen Sicherheitsinfrastruktur für Europa untergeordnet ist. Es bleibt unklar, welche spezifischen Maßnahmen dabei im Fokus stehen, aber Experten gehen von komplexen Diskussionen aus.

Strittige Fragen zu Gebieten und NATO-Garantien

Ob der Kreml der Ukraine NATO-Sicherheitsgarantien gewährt, soll möglicherweise von der Lösung territorialer Fragen abhängen. Zu den strittigen Gebieten gehören die von Russland nicht vollständig eroberten Regionen Cherson und Saporischschja im Süden sowie die annektierte Krim. Es ist möglich, dass Moskau noch weitergehende Gebietsansprüche stellt.

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Die Verhandlungspositionen liegen weit auseinander, was die Chancen auf schnellen Erfolg trübt. Militärexperten wie Nico Lange äußern auf der Plattform Bluesky die Hoffnung auf einen teilweisen Waffenstillstand und Gefangenenaustausch, sehen aber keine großen Fortschritte in naher Zukunft. Die EU, Deutschland und Frankreich haben zwar Vertreter entsandt, haben aber keinen direkten Sitz am Verhandlungstisch.

Reaktionen aus Kiew und Washington

Die ukrainische Delegation wird die europäischen Verbündeten separat über den Verlauf der Gespräche unterrichten. Kurz vor den Dreiergesprächen trafen sich die ukrainischen Vertreter mit ihren europäischen Partnern und den US-Gesandten. Der ukrainische Verhandlungsführer Rustem Umerow war an diesen Beratungen beteiligt, um eine abgestimmte Linie zu gewährleisten.

US-Präsident Donald Trump betonte in einem Interview der Sendung "60 Minutes" am Sonntag, dass er mit einem baldigen Ende des Krieges rechne. Dies ist Teil seiner Linie seit Beginn seiner zweiten Amtszeit Anfang 2025. Er erwähnte zudem, dass Wladimir Putin den kompletten Donbass einschließlich jener Regionen fordert, die Russland bereits annektiert hat.

Die Ukraine lehnt eine neue Sicherheitsarchitektur ab, wie Russland sie vorschlägt, und fordert die Wiederherstellung der bestehenden Ordnung. Kiew wirft Russland vor, nur an einer Verhandlungsshow interessiert zu sein. Trotz der diplomatischen Anstrengungen bleiben die Positionen der Konfliktparteien weiterhin hart, was die Unsicherheit über das weitere Vorgehen erhöht.

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Gleichzeitig meldet Russland zwei Tote nach einem ukrainischen Drohnenangriff in der Grenzregion Belgorod. Die zivilen Opfer und das Ausmaß der Zerstörung in der Ukraine sind jedoch deutlich höher als in Russland. Diese anhaltenden Gewalttätigkeiten unterstreichen die Dringlichkeit, aber auch die Schwierigkeit, eine stabile Friedenslösung zu erreichen, die allen Seiten akzeptabel ist.