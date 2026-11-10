Friedensgespräche in Abu Dhabi: Ukraine, EU und USA verhandeln mit Russland

Erste Verhandlungen in Abu Dhabi sollen einen russischen Angriffskrieg beenden. Vertreter der Ukraine, der EU, Großbritanniens und der USA treffen auf Delegationen Russlands. Details zu Teilnehmerkreis und politischen Hürden.

Am Dienstagmorgen haben in Abu Dhabi die ersten direkten Gespräche zur Beendigung des russischen Angriffskrieges begonnen. Die Delegation der Ukraine wird von Rustem Umjerow geführt, der als Chef der ukrainischen Auslandsgeheimdienste und Hauptunterhändler fungiert. An diesen kritischen Verhandlungsrunden nehmen Vertreter aus Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Italien sowie der NATO und der Europäischen Kommission teil.

Zu den internationalen Teilnehmern zählen auch US-Sonderbeauftragter Steve Witkoff sowie Jared Kushner, der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump. Diese hochrangige Besetzung signalisiert die dringende Priorität, die Washington und europäische Verbündete der diplomatischen Lösung beimessen. Die Gespräche sind bis Mittwoch angesetzt und sollen ein erstes trilaterales Format etablieren, das seit Februar zwischen Kyjiw und Moskau unter US-Vermittlung vorbereitet wird.

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Kernelemente der Verhandlungen

Im Zentrum der Diskussion stehen die territorialen Fragen, die den Konflikt seit Beginn definiert. US-Präsident Donald Trump äußerte am Sonntag in einem Interview der Sendung "60 Minutes", dass er mit einem baldigen Ende des Krieges rechnet. Diese Erwartungshaltung hatte Trump bereits seit Anfang 2025, dem Start seiner zweiten Amtszeit, deutlich gemacht. Er bezieht sich damit explizit auf die komplexen Anforderungen an die territorialen Zugeständnisse, die von beiden Seiten verlangt werden.

Der russische Präsident Wladimir Putin fordert weiterhin den kompletten Donbass, einschließlich der von der russischen Armee aktuell noch nicht besetzten Gebiete. Laut Quellen soll der Kreml weitere territoriale Einbußen der Ukraine, möglicherweise in den Regionen Cherson und Saporischschja oder auf der annektierten Krim, mit der Zustimmung zu NATO-Sicherheitsgarantien verknüpfen. Diese Forderungen machen deutlich, dass es bei den Gesprächen längst nicht nur um einfache Grenzverschiebungen geht.

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Positionen der europäischen Stakeholder

Europäische Politiker äußern sich skeptisch zur aktuellen Dynamik und betonen die Notwendigkeit bestehender Strukturen. Der deutsche Außenminister Johann Wadephul (CDU) kritisierte, Europa benötige keine neue, von Russland diktierte Sicherheitsarchitektur. Stattdessen forderte er die unveränderte Wiederherstellung der bestehenden Sicherheitsordnung. Er betonte, Russland müsse nun unter Beweis stellen, dass es ernsthaft an Gesprächen interessiert ist und keine bloße Verhandlungsshow inszeniert.

US-Außenminister Marco Rubio meldete am Sonntag zwar Fortschritte bei der "Sicherheitsinfrastruktur" der Ukraine und Europas an, bestätigte jedoch, dass noch keine abschließenden Beschlüsse vorliegen. Ein europäischer Beamter erklärte der "Financial Times", dass der Kreml auf einem Dreierformat bestanden habe. Zwar hätten Vertreter der EU, Deutschlands und Frankreichs ihre Ansprechpartner geschickt, doch Moskau weigerte sich, eine breite europäische Beteiligung formal anzuerkennen.

Reale Auswirkungen und weitere Schritte

Trotz der diplomatischen Bemühungen setzt sich der Krieg auf dem Boden unvermindert fort. Die ukrainische Delegation wird ihre europäischen Verbündeten separat über den detaillierten Verlauf der Gespräche in Abu Dhabi unterrichten. Militärexperte Nico Lange bewertete am Montag auf der Plattform Bluesky, dass ein teilweiser Waffenstillstand und Gefangenenaustausch bereits ein großer Erfolg wären, da die Positionen weit auseinanderliegen.

Die Lage vor Ort bleibt gefährlich. Russland meldete zwei Tote nach einem ukrainischen Drohnenangriff in der Grenzregion Belgorod. Die Zahlen der zivilen Opfer und das Ausmaß der Zerstörung in der Ukraine sind jedoch deutlich höher als die Meldungen aus Russland. Die weiteren Verhandlungen sollen bis Mittwoch fortgesetzt werden, wobei von großen Durchbrüchen angesichts der widersprüchlichen Kernanforderungen weniger Seiten nicht ausgegangen wird.