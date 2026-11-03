Friedensgespräche in Abu Dhabi: Ukraine, Russland und USA planen Verhandlungen

US-Sondergesandte Witkoff kündigt zweitägige Gespräche in Abu Dhabi an. Parallel dazu warnen Kiew vor Angriffen zu den US-Wahlen und starten Militärbündnisse Übungen für den Frieden.

Vertreter aus Kiew, Moskau und Washington sollen kommende Woche für zweitägige Verhandlungen in Abu Dhabi zusammenkommen. Dies kündigte der US-Sondergesandte Steve Witkoff auf der Plattform X an. Die Gespräche sollen nächste Woche Dienstag und Mittwoch in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate stattfinden. Ziel ist es, nach einem zähen Ringen um ein Ende des russischen Angriffskriegs wieder Bewegung in die Situation zu bringen. Trotz tödlicher Angriffe und gegenseitiger Cyberattacken zeigt sich so eine diplomatische Öffnung.

Verhandlungsinhalte und diplomatische Vorbereitung

Die Gespräche werden sich um Sicherheitsvereinbarungen für die Zeit nach dem Krieg drehen. Schwerpunkte sind zudem Deeskalation, humanitäre Hilfsmaßnahmen und die nächsten Schritte auf dem Weg zum Frieden. Steve Witkoff betonte, dass es sich um Verhandlungen auf Arbeitsebene handelt. In einem ähnlichen Format gab es bereits im Februar Gespräche in Genf. Davor fanden zwei Runden bereits in Abu Dhabi statt.

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Vor dem neuen Treffen in den Vereinigten Arabischen Emiraten sollen US-Gesandte diese Woche in Brüssel mit Vertretern europäischer Staaten zusammentreffen. Die Nato und die EU sind ebenfalls in diese Vorbereitungen eingebunden. Dabei soll es nach Angaben von Steve Witkoff um Sicherheitsgarantien für die Ukraine gehen. Themen sind zudem Europas Sicherheitsordnung nach dem Krieg sowie der Wiederaufbau.

Selenskyjs Warnung vor Angriffen und Cyberkrieg

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warnte unterdessen vor einem massiven Angriff Russlands. Geheimdiensterkenntnissen zufolge plant Moskau dies während der Kongresswahl in den USA. Der Angriff zielt unter anderem auf die Energieinfrastruktur des Landes ab. Wolodymyr Selenskyj erklärte auf der Plattform X, die Aufmerksamkeit der ganzen Welt werde sich auf die US-Wahlen konzentrieren. Seine Schwierigkeiten bei der Luftabwehr und mit Patriot-Raketen würden dabei nicht wahrgenommen.

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In den USA finden die Kongresswahlen, die sogenannten Midterms, heute statt. Erste Ergebnisse werden in der Nacht auf Mittwoch erwartet. Wolodymyr Selenskyj forderte, die internationale Gemeinschaft müsse Russland klar machen, dass Terror nicht akzeptiert werde. Er betonte, man müsse einen solchen Druck auf Russland ausüben, dass es keine Alternative habe, als diesen Krieg zu beenden. Die Ukraine sieht sich zudem in einem Cyberkrieg. Das Hacken des russischen Warnsystems vor Luftangriffen sei ein ukrainischer Gegenangriff mit gleicher Münze gewesen.

Laut Wolodymyr Selenskyj reagiert die Ukraine nur auf Angriffe. Russland habe ihr System angegriffen, was einen Cyberangriff darstelle. Die Warn-Apps beider Kriegsparteien informieren Bürger über drohende Luftangriffe. Russland greife mit Cyberattacken immer wieder Ziele an, um der Zivilbevölkerung zu schaden. Am späten Sonntagabend war die ukrainische App "Air Alert" gehackt worden. Bürger bekamen gefälschte Warnungen vor angeblichen Atomangriffen. Wenige Stunden später wurde die App des russischen Zivilschutzes gehackt und versandte falsche Warnmeldungen.

Tödlicher Luftangriff und militärische Übungen

Bei einem russischen Luftangriff auf das Dorf Komyschuwacha in der Region Saporischschja wurden mindestens 26 Menschen getötet. Dieser Angriff erfolgte am Montag bei der Ausgabe von humanitärer Hilfe in einer Schule. Wolodymyr Selenskyj teilte mit, dass in den Trümmern nach weiteren Opfern gesucht wird. Mindestens fünf Personen seien verletzt worden. Laut örtlichen Behörden galten 27 Menschen noch als vermisst.

Wolodymyr Selenskyj erhob den Vorwurf eines gezielten Bombardements. Russland habe nicht übersehen können, dass die verbliebenen Einwohner jede Woche dort humanitäre Hilfe erhalten. Er sprach von einem hinterhältigen Terroranschlag. Komyschuwacha befindet sich etwa 25 Kilometer östlich von Saporischschja. Der Ort ist gut ein Dutzend Kilometer von der Frontlinie entfernt. Die Region ist seit Monaten immer wieder Ziel schwerer russischer Luftangriffe.

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Koalition der Willigen testet Friedenssicherung

In Polen werden ab Montag rund 2.800 Soldaten aus elf Ländern am ersten Militärmanöver der Koalition der Willigen teilnehmen. Die Übung dient der Unterstützung der Ukraine. Das britische Verteidigungsministerium teilte in der Nacht mit, dass getestet werden solle, wie nach dem Ende des Kriegs ein dauerhafter Frieden gesichert werden könne. Großbritannien werde dafür rund 300 Militärangehörige und mehrere Kampfjets entsenden.

Die Übung wird von Großbritannien und Frankreich geleitet und soll bis zum 22. November laufen. Die Bundeswehr beteiligt sich mit rund zehn Stabsoffizieren, Tankflugzeugen und Logistik. Das Manöver war zuvor bereits angekündigt, zunächst jedoch ohne Details zur Truppenstärke. Kremlchef Wladimir Putin hatte sich im Oktober nach einem Gespräch mit Steve Witkoff über ein Ende des Ukraine-Kriegs verhandlungsbereit gezeigt. Wladimir Putin sagte damals, man sei bereit, dreiseitige Kontakte wieder aufzunehmen.