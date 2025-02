Friedensgespräche in der Ukraine: Diese Aktien sind die wahren Gewinner

Neue Nachrichten deuten darauf hin, dass Friedensgespräche in der Ukraine bald stattfinden könnten. Donald Trump und Wladimir Putin haben sich auf sofortige Verhandlungen geeinigt. Viele Aktien aus Branchen wie Chemie und Bau haben bereits stark zugelegt, während Rüstungsaktien deutlich gefallen sind. Besonders Aktien aus der Ukraine dürften von einer friedlichen Lösung profitieren. Das Land wird nach dem Krieg mit massiven Fördergeldern wieder aufgebaut werden und dies könnte zu einer Auftragsflut für bestimmte Branchen führen.

Neueste Nachrichten deuten darauf hin, dass es in der Ukraine tatsächlich bald zu Friedensgespräche n kommen könnte. Einige Aktien haben schon massiv darauf reagiert, doch diese Titel sind die wahren Friedensgewinner. Am Donnerstag sind die Kurse vieler Aktien aus Branchen wie Chemie oder Bau massiv gestiegen, während Rüstungsaktien deutlich eingebrochen sind.

Grund: Donald Trump will den Krieg in der Ukraine beenden und hat sich mit Russlands Präsidenten Wladimir Putin auf sofortige Friedensverhandlungen geeinigt. Denn besonders Aktien aus der Ukraine dürften kurz-, mittel- und langfristig von der Entwicklung profitieren. Das liegt nicht nur an der Euphorie über ein Ende des Krieges, sondern vor allem dem Fakt, dass die Unternehmen dadurch endlich ihre normale Geschäftstätigkeit wieder aufnehmen können. Das bedeutet, dass Kurse von Aktien, die über Jahre am Boden lagen, jetzt massives Aufwertungspotenzial haben. Wenn Sie wissen wollen, welche Titel aktuell besonders interessant sind, dann werfen Sie einen Blick in den .... Aber nicht nur Aktien aus der Ukraine könnten jetzt interessant sein. Das zu einem gehörigen Teil zerstörte Land wird vermutlich nach dem Ende des Krieges mit massiven Fördergeldern wieder aufgebaut werden. Experten schätzen schon 2024 die Kosten dafür auf 486 Milliarden Euro. Zu den Friedensgewinnern haben wir Ihnen deshalb auch entsprechend zwei Aktien vorgestellt, die jetzt von einer massiven Auftragsflut durch den Wiederaufbau profitieren könnten





boerseonline / 🏆 79. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Aktien Ukraine Friedensgespräche Wiederaufbau Investitionen

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Welche Aktien jetzt kaufen und verkaufen? Unsere Aktienauswahl für den Februar (inklusive Short-Aktien)Anzeige / WerbungWelche Aktien jetzt kaufen und verkaufen?Unsere Aktienauswahl für den Februar: Nasdaq Momentum-Aktien Die besten KI-Aktien EU Momentum-Aktien Short Selling Aktien (NEU!) Dividenden-Champions

Weiterlesen »

Biotechnologie-Aktien: 3 aussichtsreiche Aktien für 2025Der Artikel analysiert das Wachstumspotenzial des Biotechnologie-Marktes, insbesondere im Bereich Krebsmedikamente. Es werden 3 aussichtsreiche Aktien vorgestellt, die in der Erforschung und Entwicklung von Wirkstoffen gegen Tumorerkrankungen tätig sind und Potenzial für Vervielfachung haben.

Weiterlesen »

Euro STOXX 50: Raus aus US-Aktien, rein in Euro-Aktien!Nach dem 'Zollschock' vom Montag legt der DAX heute schon wieder den dritten Tag in Folge zu. Wie ich am Freitag vergangener Woche berichtete, hatte er bis zu dem Rücksetzer vom Wochenbeginn in der Vorwoche bereits vier Tage in Folge zugelegt.

Weiterlesen »

Euro STOXX 50: Raus aus US-Aktien, rein in Euro-Aktien!Marktübersicht von Stockstreet GmbH (Sven Weisenhaus) über: DAX, Euro Stoxx 50. Lesen Sie Stockstreet GmbH (Sven Weisenhaus)'s Marktübersicht auf Investing.com.

Weiterlesen »

Ukraine plant Flughafen-Wiedereröffnungen und FriedensgesprächeDie Ukraine plant, mehrere Flughäfen bis 2025 wiederzueröffnen. Präsident Selenskyj drückt die Hoffnung auf Friedensgespräche mit Russland und Europa aus. Sinkende Ölpreise sorgen bei Putin für Sorgen. Russland setzt auf afrikanische Partner für Drohnenproduktion.

Weiterlesen »

Ukraine-Krieg: Wie weit sind Friedensgespräche noch entfernt?Putin schließt Verhandlungen über Ukraine nicht aus.

Weiterlesen »