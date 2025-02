Friedensgespräche in Saudi-Arabien: USA und Russland beraten, Europa plant eigenen Gipfel

US- und russische Vertreter treffen sich in Saudi-Arabien, um über ein mögliches Ende des Ukraine-Kriegs zu sprechen. Europäische Politiker planen einen eigenen Gipfel in Paris, um ihre Positionen zu koordinieren und befürchten, von den Verhandlungen ausgeschlossen zu werden.

Die internationale Gemeinschaft ist im intensiven Bemühen, die Ukraine -Krise zu beenden. In der kommenden Woche werden hochrangige US- und russische Vertreter in Saudi-Arabien zusammentreffen, um über ein mögliches Ende des russischen Angriffskriegs zu beraten. Diese Gespräche werden auch die Vorbereitung eines möglichen Treffens zwischen US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin beinhalten.

Europäische Vertreter sind jedoch nicht an diesen Verhandlungen beteiligt und befürchten, ausgeschlossen zu werden. Sie planen stattdessen einen eigenen Gipfel in Paris in der kommenden Woche, um ihre Positionen zu koordinieren. \Die Ukraine wird ebenfalls keine Vertreter nach Saudi-Arabien entsenden. US-Sondergesandte für die Ukraine, Keith Kellogg, antwortete auf Fragen zur Beteiligung Europas an den Verhandlungen ausweichend. Er argumentierte, dass frühere Verhandlungen gescheitert seien, weil zu viele Parteien beteiligt gewesen seien. Die Ukraine und EU-Länder bestehen jedoch darauf, dass sie bei der Suche nach einer Friedenslösung mit am Verhandlungstisch sitzen müssen. \Neben US-Außenminister Marco Rubio sollen auch Nationale Sicherheitsberater Mike Waltz und Nahost-Sondergesandter Steve Witkoff an dem Treffen in Saudi-Arabien teilnehmen. Die russische Seite, die nach Saudi-Arabien reisen wird, ist noch nicht bekannt. Das Treffen soll in den kommenden Tagen stattfinden. Zuvor hatten Rubio und sein russischer Kollege Sergej Lawrow erstmals nach Amtsantritt der neuen US-Regierung miteinander telefoniert und regelmäßige Kontakte vereinbart. Trump hatte Mitte der Woche Putin angerufen und über eine mögliche Beendigung des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine gesprochen. Sowohl Trump als auch Putin stimmten zu, Verhandlungen zu beginnen, einschließlich eines persönlichen Treffens. Trump hatte Saudi-Arabien als mögliches Land für das Treffen vorgeschlagen, und Saudi-Arabien erklärte seine Bereitschaft, als Gastgeber zu fungieren.





