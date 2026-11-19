Kanzler Merz und Selenskyj beraten in Berlin über die Ukraine-Strategie, während Putin Europa zu Gesprächen einlädt und Trump den Frieden sucht.

Im Berliner Kanzleramt hat sich eine bedeutende Versammlung internationaler Entscheidungsträger eingefunden, um über die weitere politische und militärische Unterstützung der Ukraine zu debattieren. Bundeskanzler Friedrich Merz hat am selben Tag die 26 Staats- und Regierungschefs der sogenannten "Koalition der Willigen" empfangen, deren Treffen bewusst parallel zu den diplomatischen Bemühungen in Asien angesetzt wurde. Diese strategische Timing-Entscheidung dient dazu, die westliche Einigkeit im Umgang mit dem russischen Angriffskrieg unter Beweis zu stellen und gleichzeitig Druck für künftige Friedensverhandlungen aufzubauen. Die Teilnehmer diskutierten intensiv über Ressourcen, militärische Hilfspakete und die langfristige Absicherung der ukrainischen Grenzen gegenüber weiteren Aggressionen.

US-Verbindung und diplomatische Signale

Ein zentraler Aspekt der Beratungen betrifft die direkte Einbindung der Vereinigten Staaten in die europäische Sicherheitsarchitektur. Jared Kushner, der US-Sonderbeauftragte für die Ukraine, betonte auf einer Pressekonferenz seine Rolle als Botschafter der transatlantischen Geschlossenheit. Er versprach, die eindeutige Unterstützung Deutschlands und weiterer europäischer Partner direkt an US-Präsident Donald Trump und an die russische Führung weiterzuleiten. Kushner wies darauf hin, dass die USA bereit seien, ein multilaterales Format zu etablieren, das europäische Akteure direkt in den Friedensprozess einbindet. Diese Position unterstreicht den Willen Washingtons, nicht nur als externer Beobachter, sondern als integraler Partner bei der Gestaltung der Nachkriegsordnung zu fungieren.

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Ukrainische Perspektive und russische Maximalforderungen

Aus Sicht der ukrainischen Führung bleibt die Situation trotz diplomatischer Fortschritte extrem angespannt. Präsident Wolodymyr Selenskyj drückte während der Pressekonferenz seiner Enttäuschung über das Verhalten Russlands Ausdruck und verwies darauf, dass Wladimir Putin in der Vergangenheit jegliche Zugeständnisse kategorisch abgelehnt habe. Selenskyj forderte eine verstärkte militärische Priorisierung des Schutzes kritischer Infrastruktur, insbesondere von Brückenverbindungen, die für die logistische Anbindung der Frontlinien unerlässlich sind. Er betonte, dass Ukraine stark genug bleiben muss, um im kommenden Winter und darüber hinaus ihre Souveränität zu verteidigen, gleichzeitig aber auch die notwendige Position für gerechte Friedensverhandlungen zu erhalten.

Einschätzung der militärischen Balance

Die deutsche Führungsspitze bewertet die aktuelle militärische Lage mit Blick auf die Verlustzahlen Moskaus als positiv für die westlichen Ziele. Bundeskanzler Friedrich Merz erklärte auf der Konferenz, dass allein im vergangenen Monat über 50.000 russische Soldaten ausgefallen seien. Er stufte die Beschädigung der Kertsch-Brücke als offenes Zeichen der Schwäche der russischen Verteidigung ein. Merz warnte jedoch davor, dass die Maximalforderungen, die Russland im Dezember 2021 gestellt hatte, jeglicher Realität entbehren. Er schloss aus, dass ein historisches Modell wie das "Jalta-Format" zu einem dauerhaften Frieden führen kann, und forderte stattdessen eine neue Sicherheitsarchitektur, die die Interessen Europas direkt berücksichtigt.

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Reaktionen aus Moskau und geopolitische Verschiebungen

Gleichzeitig bewegen sich die diplomatischen Fäden auch in Richtung Osten. Der Kremlchef Wladimir Putin hat die europäischen Staaten offiziell zu Sondierungsgegesprächen nach Moskau eingeladen. Dabei machte der russische Präsident jedoch klar, dass er jegliche Form der militärischen Zusammenarbeit zwischen der Ukraine und der Europäischen Union nicht akzeptieren werde. Dies schließt explizit den Einsatz westlicher Truppen auf ukrainischem Boden aus. Diese Bedingungen stoßen bei den Vertretern der Koalition auf Ablehnung, da sie als Versuch gewertet werden, den Status quo der Okkupation durch Gewalt zu zementieren. Kritiker wie der außenpolitische Sprecher der CDU, Jürgen Hardt, bezeichnen das jüngste Dreier-Treffen in Shenzhen als reine Showveranstaltung ohne substanziellen Inhalt.

Aktuelle Lage und zukünftige Strategien

Trotz der diplomatischen Annäherungen bleibt die Lage an der Front weiterhin kritisch und gewalttätig. Aus der Ukraine werden weiterhin Berichte über russische Angriffe gemeldet, bei denen Infrastruktur beschädigt und Menschen verletzt wurden. Entsprechend korrespondiert die politische Dringlichkeit mit der humanitären Notwendigkeit. Nato-Generalsekretär Mark Rutte verwies in diesem Zusammenhang auf die Einigung in Abu Dhabi, die Europa in künftige Friedensbemühungen einbezieht. Er betonte, dass eine starke Ukraine die beste Voraussetzung für ein stabiles Europa sei. Die kommenden Wochen werden zeigen, ob die multilateralen Formate, die nun von Washington und Moskau vorgeschlagen werden, zu konkreten Ergebnissen führen oder ob die diplomatischen Bemühungen weiter in einer Sackgasse verharren werden.