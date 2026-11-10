Friedensgespräche Russland-Ukraine in Abu Dhabi: US-Vermittlung und europäische Sicherheitsfragen

Russland und die Ukraine starten in Abu Dhabi unter US-Vermittlung neue Friedensverhandlungen. Der Fokus liegt auf europäischer Sicherheitsarchitektur und territorialen Fragen, während Experten skeptisch bleiben.

Die Unterhändler Russland s und der Ukraine haben am Dienstag in Abu Dhabi die Gespräche über eine mögliche Beendigung des Krieges aufgenommen. Diese Verhandlungen finden unter der Vermittlung der Vereinigten Staaten statt und markieren den Beginn direkter Dialoge zwischen den beiden Konfliktparteien. Es sind dies die ersten solchen Gespräche seit Februar.

Die Delegationen trafen sich im Beisein der US-Gesandten, um die grundlegenden Fragen einer friedlichen Lösung zu erörtern. Die für zwei Tage geplanten Diskussionen sollen nicht nur den aktiven Kriegszustand stoppen, sondern langfristige Strukturen für Sicherheit und Stabilität in der Region etablieren.

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Kushner fordert neue Sicherheitsarchitektur

Es gehe nicht nur um die Beendigung des Ukraine-Kriegs, erklärte ein zentrales Argument der Verhandlungsführung. Ebenso wichtig sei die Frage, wie die richtigen Sicherheitsbeziehungen zwischen der Ukraine, Russland und Europa geschaffen werden können. Das Ziel sei es, nicht nur den aktuellen Konflikt zu stoppen, sondern eine dauerhafte Grundlage für den Kontinent zu legen.

Der US-Unterhändler Jared Kushner fügte hinzu, dass diese Architektur in der Lage sein solle, "Jahrzehnte, wenn nicht sogar Jahrhunderte des Friedens" zu sichern. Dies unterstreicht den Anspruch der US-Vermittler, über die unmittelbare Kriegsbeendigung hinausgehende geopolitische Rahmenbedingungen zu definieren, die Generationen überspannen.

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Russlands Prioritäten und territoriale Streitpunkte

Die Sicherheitsarchitektur in Europa dürfte abseits von Territorialfragen und Garantien ein wesentlicher Streitpunkt bei den Verhandlungen werden. Nach Angaben aus Delegationskreisen sieht Russland den Schwerpunkt der Friedensgespräche darin, die globale Balance zu wahren und spezifische sicherheitspolitische Forderungen durchzusetzen. Die "Ukraine-Regelung als Frage von entscheidender Bedeutung ist nur ein Aspekt dieser weitreichenden Diskussion", sagte ein Insider der russischen Delegation.

Die ukrainische Frage sei demnach lediglich dem Hauptziel untergeordnet: "derWiederaufbau der bestehenden Sicherheitsarchitektur", so die Quelle weiter. Welche Details hier konkret gemeint sind, bleibt unklar. Es könnte etwa um die nicht komplett von Russland eroberten Regionen Cherson und Saporischschja im Süden gehen, um die annektierte Krim - oder womöglich sogar um darüber hinausgehendes Land.

Nato-Garantien und diplomatische Isolierung

Der Quelle zufolge will der Kreml es von diesen Gebieten abhängig machen, ob man den Nato-Sicherheitsgarantien für Kyjiw zustimmt oder nicht. Auch an dieser Stelle wird deutlich, dass es in den komplizierten Verhandlungen um fundamentale sicherheitspolitische Weichenstellungen geht. Die Verknüpfung von Gebietsstatus und Bündnisgarantien stellt eine erhebliche Hürde für eine Einigung dar.

Abgesandte der EU, Deutschlands und Frankreichs haben zwar Vertreter zu den Gesprächen geschickt, aber der direkte Einfluss dieser europäischen Mächte auf den Verhandlungsverlauf bleibt begrenzt. Aus Kyjiw hieß es, die ukrainische Delegation werde ihre europäischen Verbündeten separat über den Verlauf der Gespräche unterrichten.

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Skeptizismus trotz hoher Erwartungen

An der Spitze der ukrainischen Verhandlungsdelegation stand Rustem Umerow. Kurz vor den Dreiergesprächen war die ukrainische Delegation zu einem gesonderten Treffen mit ihren europäischen Verbündeten und den beiden US-Gesandten zusammengekommen. Die Koordinierung zwischen den westlichen Partnern zeigt die Komplexität der diplomatischen Lage. Angesichts der weit auseinanderliegenden Positionen erwarten Experten bei den andauernden Verhandlungen keine großen Fortschritte.

Der Militärexperte Nico Lange schrieb am Montag auf Bluesky: "Wenn ein teilweiser Waffenstillstand und Gefangenenaustausch gelingen". Doch der US-Präsident klang zuvor noch anders. Donald Trump bekräftigte in einem Interview der TV-Sendung "60 Minutes" am Sonntag abermals, dass er mit einem baldigen Ende des Krieges rechne - so wie er es bereits seit Beginn seiner zweiten Amtszeit Anfang 2025 immer wieder ankündigt.

Chaos und parallele Gewaltakte

Trump sagte aber auch: "von einem womöglich "ganz Europa" betreffenden Abkommen gesprochen gegeben. Beschlossen worden sei jedoch noch nichts. Er kritisierte die russische Rhetorik scharf und verwies darauf, dass es nicht um eine neue Ordnung gehe, wie Russland uns glauben machen will, sondern schlicht die Wiederherstellung der bestehenden Sicherheitsarchitektur. Russland müsse nun unter Beweis stellen, ob es wirklich an Gesprächen interessiert sei oder nur an einer "Verhandlungsshow".

All diese Verhandlungen sind sehr unstrukturiert, sprunghaft und chaotisch, urteilte ein Beobachter. Parallel dazu meldet Russland zwei Tote nach einem ukrainischen Drohnenangriff in der Grenzregion Belgorod. Die Zahl ziviler Opfer und das Ausmaß der Zerstörung in der Ukraine sind jedoch deutlich größer als in Russland.