Bundesaußenminister Wadephul und Kanzler Merz bewerten die Lage nach der Koalition-Treffen. Jared Kushner nennt Russland offen für Nato-ähnliche Garantien. Selenskyj fordert schnelle Einbindung.

Bundesaußenminister Johann Wadephul rechnet damit, dass die Friedensverhandlungen zum Ukraine-Krieg noch vor Weihnachten fortgesetzt werden. In der ARD-Sendung "Tagesthemen" betonte er, dass keine Differenzen zwischen den europäischen Vertretern bestehen. Deutschland werde als starker Unterstützer der Ukraine an den Gesprächen teilnehmen.

US-Vermittler nennen Russland offen für Garantien

Russland sei laut US-Unterhändler Jared Kushner offen für Sicherheitsgarantien nach dem Vorbild des Artikel 5 des Nato-Vertrages. Die USA hätten Moskau mit dem Konzept vertraut gemacht, wonach jedes Schutzversprechen auf diesem Grundsatz basieren würde. Artikel 5 besagt, dass Nato-Bündnispartner im Falle eines Angriffs auf die Unterstützung der Alliierten zählen können. Demnach wird eine Attacke auf ein Mitglied als ein Angriff auf alle gewertet.

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Es bleibt unklar, wer im Falle eines erneuten Angriffs Russlands die Ukraine verteidigen würde und welche Rolle die USA dann einnehmen würden. Russland lehnt bislang einen Nato-Beitritt der Ukraine kategorisch ab. US-Sonderbeauftragter Jared Kushner betonte die Geschlossenheit der Europäer in der Ukraine-Unterstützung und wird dies US-Präsident Donald Trump übermitteln.

Selenskyj fordert vierseitige Verhandlungen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj besteht auf einer schnellen europäischen Beteiligung an den US-vermittelten Gesprächen mit Russland. Nach dem Treffen der "Koalition der Willigen" in Berlin erklärte er: "Wir zählen sehr darauf, dass die Ukraine, Europa, Amerika und Russland gemeinsam verhandeln." Es werden gesonderte Unterredungen mit den US-Vermittlern Steve Witkoff und Jared Kushner über den Zeitpunkt und die Tagesordnung des nächsten Treffens geführt.

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Selenskyj betonte, dass das nächste Treffen bereits ein vierseitiges Format haben sollte. Auf einer Pressekonferenz der "Koalition der Willigen" sagte er, dass der Schutz der Brücken künftig verstärkt im Fokus stehen müsse. Mit Blick auf die Friedensbemühungen zeigte er sich enttäuscht über das Verhalten Russlands und führte aus: "Putin hat immer Nein gesagt".

Macron will Nato-Debatte neu aufmachen

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will erneut über einen Beitritt der Ukraine zur Nato debattieren. Nach dem Gipfeltreffen der "Koalition der Willigen" in Berlin sagte er, angesichts der russischen Maximalpositionen müsse die Frage des Beitritts wieder aufgemacht werden. Der richtige Moment sei nun gekommen.

Er argumentierte, dass die Ukraine ein sehr stark ausgestattetes Land mit einer großen Armee sein werde. Für die Sicherheit auf lange Sicht sei ihre Präsenz in der Nato relevant. Die Nato werde eine zentrale Säule einer Nachkriegsordnung sein, erklärte Jared Kushner.

Kanzler Merz kritisiert russische Maximalforderungen

Kanzler Merz äußerte sich auf einer Pressekonferenz in Berlin zu den Beratungen der "Koalition der Willigen". Russlands "Maximalforderungen vom Dezember 2021" seien nicht realistisch, erklärte der Kanzler. Das "Jalta-Format wird den Frieden nicht bringen". Ein "gerechter, dauerhafter Frieden" sei das Ziel.

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Die Beschädigung der Brücke von Kertsch sei ein "Zeichen der Schwäche" Russlands, sagte Kanzler Merz. Allein im Oktober habe Moskau über 50.000 Soldaten verloren. Mit den USA würden die Chancen auf Frieden steigen. US-Präsident Donald Trump hat sich telefonisch in die laufenden Beratungen der "Koalition der Willigen" eingeschaltet. Trump wolle eine Einigung mit Europa an seiner Seite erzielen und halte nach dem Treffen in Shenzhen einen Frieden ebenfalls für erreichbar.

Rekrutierungshilfe durch Videospiel-Hype

Russland nutzt den Hype um das Videospiel "Grand Theft Auto VI", um Soldaten für den Krieg in der Ukraine zu rekrutieren. Das russische Verteidigungsministerium veröffentlichte ein offenbar mit Künstlicher Intelligenz erzeugtes Bild. Zu sehen sind Soldaten, Panzer, Raketen, Drohnen sowie ein Hubschrauber und ein Kriegsschiff. Auf ihren Ärmeln tragen die Soldaten russische Flaggen und das Z-Symbol, das für die russische Offensive in der Ukraine steht.

In der Mitte prangt im bekannten "GTA"-Schriftzug der russische Text für "Dienst auf Vertragsbasis" samt der Rekrutierungs-Hotline "117". Nach dem Shenzhen-Gipfel ist klar, dass vor allem die Staatschefs von dem Treffen profitieren. Konkrete Details finden sich in der gemeinsam verabschiedeten "Friedenserklärung" nicht. Ein Punkt in Bezug auf den Internationalen Strafgerichtshof lässt den Sicherheitsexperten Christoph Heusgen aufhorchen.