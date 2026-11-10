Friedensgespräche: Ukraine, Westmächte und Russland treffen sich zur Kriegsende-Debatte

Die Ukraine beginnt mit westlichen Partnern und Russland Friedensverhandlungen. Der Fokus liegt auf Sicherheitsgarantien und territorialen Fragen im Kontext des russischen Angriffskrieges.

Die diplomatischen Bemühungen zur Beendigung des russischen Angriffskrieges haben einen neuen, entscheidenden Schritt vollzogen. Das erste formelle Treffen findet nun zwischen Vertretern der Ukraine, Großbritanniens, Frankreichs, Deutschlands, Italiens, der Nato sowie der Europäischen Kommission statt. Rustem Umjerow, der Chef des ukrainischen Auslandsgeheimdienstes und Chefunterhändler, bestätigte diese Zusammenkunft offiziell. Die USA sind in dieser Phase als Vermittler im Prozess involviert, was die internationale Relevanz dieser Verhandlungen unterstreicht.

Diplomatisches Format und Zeitplan der Gespräche

Die Verhandlungen sind bis zum kommenden Mittwoch angesetzt, wobei ein großer Ergebniserwartung aufgrund der weit auseinanderliegenden Positionen der Konfliktparteien nicht gehegt wird. Militärexperte Nico Lange betonte auf der Plattform Bluesky am Montag, dass bereits ein teilweiser Waffenstillstand oder ein Gefangenenaustausch als signifikanter Erfolg gewertet werden könnten, sollte dies gelingen und die Gespräche danach fortgesetzt werden. US-Präsident Donald Trump drückte sich in einem Interview der Sendung "60 Minutes" am Sonntag jedoch deutlich optimistischer aus und bekräftigte erneut, mit einem baldigen Ende des Krieges zu rechnen.

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Trump äußerte diese Zuversicht bereits seit Beginn seiner zweiten Amtszeit Anfang 2025. Dennoch blieb unklar, ob die US-Seite konkrete Mechanismen für das Ende der Kampfhandlungen vorschlug oder lediglich politische Signale setzte. Die Ukraine bereitet sich darauf vor, ihre europäischen Verbündeten separat über den Verlauf der Gespräche zu unterrichten, da der Kreml beharrlich auf ein Dreierformat zwischen Kiew, Moskau und Washington bestanden hatte, trotz des Einspruchs der EU.

Territoriale Forderungen und Sicherheitsgarantien

Im Zentrum der komplexen Verhandlungen stehen die territorialen Fragen des von Russland begonnenen Krieges. Wladimir Putin fordert die vollständige Kontrolle über den gesamten Donbass, einschließlich der Gebiete, die derzeit nicht von der russischen Armee kontrolliert werden. Darüber hinaus werden weitere territoriale Zugeständnisse verlangt, wobei Details zu möglichen Forderungen in den Regionen Cherson und Saporischschja sowie zur annektierten Krim im Dunkeln bleiben.

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Der Kreml macht seine Zustimmung zu Sicherheitsgarantien für die Ukraine von diesen territorialen Abtretungen abhängig. Dies verdeutlicht, dass die Gespräche weit mehr um Land als um die grundlegende Sicherheitsarchitektur in Europa gehen. Für Kiew sind diese Garantien essenziell, um Russland von einer zukünftigen Aggression abzuschrecken. Die USA haben unter Marco Rubio jedoch bereits Fortschritte bei der Frage der Sicherheitsinfrastruktur der Ukraine und Europas behauptet, obwohl noch keine bindenden Beschlüsse vorliegen.

Gegensätzliche Positionen zur europäischen Ordnung

Die russische Delegation sieht den Schwerpunkt der Friedensgespräche in der Ausarbeitung von Kernelementen einer neuen europäischen Sicherheitsordnung für die Nachkriegszeit. Ein Insider der Delegation bezeichnete die Ukraine-Regelung nur als einen Aspekt einer weitreichenderen Diskussion, deren Hauptziel die Schaffung einer umfassenden und unteilbaren Sicherheitsarchitektur für den gesamten Kontinent sei. Historisch tritt Russland, wie Äußerungen Putins seit den Nuller Jahren belegen, für einen faktischen Rückbau der Nato bis zum Stand vor der Osterweiterung ein.

Deutsche und europäische Politiker lehnen diese Sichtweise entschieden ab. Der deutsche Außenminister Johann Wadephul betonte, Europa brauche keine neue Architektur, wie Russland es darstelle, sondern die Wiederherstellung der bestehenden Sicherheitsarchitektur. Wadephul forderte Russland auf, unter Beweis zu stellen, ob es wirklich an Gesprächen interessiert ist oder nur eine Verhandlungsshow inszeniert. Ein europäischer Beamter zitierte von der "Financial Times", dass die EU zwar Absandgeschickt habe, der Kreml aber das Dreierformat durchsetzen wollte.

Lage an der Front und zivile Opfer

Während die diplomatischen Runden stattfinden, läuft der Krieg unterdessen weiter mit unverminderter Härte. Russland meldete zwei Tote nach einem ukrainischen Drohnenangriff in der Grenzregion Belgorod. Im Vergleich dazu ist die Zahl der zivilen Opfer und das Ausmaß der Zerstörung in der Ukraine deutlich höher. Die Diskrepanz zwischen den Verhandlungsräumen und der Realität an der Frontlinie bleibt enorm.

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Die EU ist in die Gespräche eingebunden, obwohl formale Hürden bestanden. Die deutsche, französische und italienische Beteiligung signalisiert eine gemeinsame Haltung, die jedoch durch die unterschiedlichen Prioritäten der Akteure erschwert wird. Die Ukraine bleibt auf der Suche nach einer dauerhaften Lösung, die ihre Souveränität schützt, während Russland seine maximalen Forderungen geltend macht. Die kommenden Tage werden zeigen, ob die Gespräche zu konkreten Schritten führen oder in der bekannten Deadlock-Situation verharren.