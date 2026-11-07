Russland sendet Delegation zu Abu Dhabi-Gesprächen. Deutschland stoppt Patriot-Lieferungen an die Ukraine. Selenskyj kündigt SBU-Reformen an. details zu Kriegsverlauf.

Der Kreml bestätigt die Entsendung einer hochrangigen Delegation zu den von den USA vermittelten Verhandlungen mit der Ukraine in Abu Dhabi. Dmitri Peskow, der Sprecher des russischen Präsidenten, macht diese Bewegung öffentlich, was von internationalen Beobachtern als ernstzunehmendes Signal für die Bereitschaft Moskaus gewertet wird, substantiellere Gespräche zu führen. Die Struktur der russischen Verhandlungskommission spiegelt dabei die höchste politische und militärische Ebene des Landes wider und soll Klarheit über die nächsten Schritte im Konflikt bringen.

Struktur der russischen Verhandlungsdelegation

Die Delegation wird von Wladimir Medinski geleitet, einem engen Berater des russischen Präsidenten. Neben ihm sind weitere Schlüsselfiguren im russischen Machtapparat vertreten, darunter die stellvertretenden Außenminister Sergej Rjabkow und Michail Galusin. Die Präsenz dieser diplomatischen Vertreter deutet darauf hin, dass es sich um eine strategisch vorbereitete Mission handelt, die sowohl politische als auch sicherheitspolitische Aspekte abdeckt.

Also read Warum Korruptionsbekämpfung in Österreich so schwierig ist

Zusätzlich zur zivilen Führung gehören der Chef des Militärgeheimdienstes Igor Kostjukow sowie der hochrangige Generalstabsoffizier Juri Schigarlowski zur Gruppe. Diese Zusammensetzung, die durch Nachrichtenagenturen wie Reuters und Bloomberg gemeldet wurde, unterstreicht die Dringlichkeit und den tiefen Status der bevorstehenden Gespräche. Analysten sehen in der Beteiligung von Sicherheitschefs ein Indiz dafür, dass Moskau möglicherweise über konkrete Sicherheitsgarantien oder territoriale Fragen verhandeln möchte.

Waffeneinsätze und Energieinfrastruktur im Fokus

Während der diplomatischen Bemühungen eskaliert die militärische Lage an der Front. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj gibt bekannt, dass Russland bei Angriffen auf die ukrainische Energieinfrastruktur vorläufigen Angaben zufolge nordkoreanische KN-23-Raketen eingesetzt hat. In der Nacht feuerte Russland insgesamt 36 ballistische Raketen auf Kiew und die umliegende Region ab, wobei die ukrainische Luftabwehr nach eigenen Angaben nur vier dieser Geschosse abfangen konnte. Selenskyj wertet diesen Einsatz als weiteren Beleg für die Notwendigkeit, die internationalen Sanktionen gegen Russland und dessen Unterstützer weiter zu verschärfen.

Advertisement

Auch die Stromversorgung in der Ukraine ist stark bedroht. Der private Energieversorger DTEK meldet auf der Plattform Telegram Schäden an eigenen Anlagen sowie an Umspannwerken des staatlichen Betreibers Ukrenergo. Diese Infrastruktur ist essenziell für die Versorgung der ukrainischen Hauptstadt Kiew und zentraler Regionen. Reparaturtrupps sind vor Ort, doch warnen die Versorger davor, dass neue Luftalarme die Arbeiten verzögern. Die Lage wird als instabil beschrieben, wobei sich die Stromversorgungslage sogar mehrmals pro Stunde ändern könne.

Deutsche Waffenlieferungen und europäische Diplomatie

Deutschland stößt angesichts der fortlaufenden Kriegsführung an praktische Grenzen. Verteidigungsminister Boris Pistorius erklärt in einem Interview mit der "Berliner Morgenpost", dass keine weiteren Patriot-Luftabwehrsysteme an die Ukraine geliefert werden können. Die eigenen Kapazitäten seien ausgeschöpft, und weitere Abgaben würden Lücken in der deutschen Luftverteidigung verursachen, die nicht verantwortbar seien. Pistorius fordert daher andere Länder auf, ihre Unterstützung für die ukrainische Luftverteidigung zu verstärken.

Das Thema der Luftabwehrunterstützung soll beim nächsten Treffen der Ukraine Defense Contact Group Mitte November besprochen werden. Parallel dazu intensiviert sich die diplomatische Suche nach einem europäischen Konsens. Armin Laschet, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, unterstützt die Forderung der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni nach einer einheitlichen europäischen Stimme bei den Friedensverhandlungen. Laschet spricht sich dafür aus, einen europäischen Beauftragten zu ernennen, der im Namen der EU verhandeln soll, da die bisherigen eigenen diplomatischen Kontakte der Mitgliedstaaten als ineffizient kritisiert werden.

Interne Reinigungen und türkische Vermittlungsangebote

Im innerstaatlichen Kampf gegen Korruption kündigt Wolodymyr Selenskyj weitere personelle Konsequenzen beim Inlandsgeheimdienst SBU an. Nach einem aufgedeckten Skandal, in dem hochrangige Mitarbeiter der SBU, der Polizei und der Generalstaatsanwaltschaft verdächtigt werden, eine kriminelle Gruppe geschützt zu haben, die mit Drogen und Falschgeld handelte, spricht Selenskyj von "beschämenden" Verbrechen. Er fordert eine vollständige Aufklärung und schlägt ein Gesetz vor, das alle SBU-Mitarbeiter zur Offenlegung ihres Vermögens verpflichten soll. Dies ist Teil einer umfassenden Reform, um die Integrität der Sicherheitskräfte wiederherzustellen.

Advertisement

Auf internationaler Ebene sucht der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan neue Wege zur Konfliktlösung. Er hat US-Präsident Donald Trump angeboten, die Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs zu unterstützen. Bei einem Telefonat erklärte Erdogan, die Kontakte sowohl zur ukrainischen als auch zur russischen Seite intensivieren zu wollen. Diese diplomatische Initiative kommt zu einem Zeitpunkt, an dem auch der Europäische Rat am 17. und 18. Dezember über die künftige Vertretungsstrategie entscheiden wird. Gleichzeitig bleibt der Alltag unter der Beschießung hart: Der Leiter des ukrainischen Präsidialamtes Kyrylo Budanow musste ein Bußgeld wegen der Verwendung der russischen Sprache im Amt zahlen, was den internen Druck zur Stärkung der ukrainischen Identität weiter erhöht.