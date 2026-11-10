Friedensgespraeche: Russland und Ukraine beginnen Verhandlungen in Abu Dhabi

Russland und die Ukraine starten in Abu Dhabi neue Friedensverhandlungen unter US-Vermittlung. Der Fokus liegt auf einem Waffenstillstand und Sicherheitsgarantien.

Nach mehr als acht Monaten Pause haben Russland und die Ukraine unter Vermittlung der Vereinigten Staaten neue Verhandlungen über ein Ende des Krieges aufgenommen. Die Delegationen treffen sich zwei Tage lang in Abu Dhabi, um über eine Beendigung der Kampfhandlungen und die politische Ordnung nach einem möglichen Friedensschluss zu diskutieren. Der ukrainische Chefunterhändler Rustem Umjerow betonte das große Ziel eines dauerhaften Friedens.

Rustem Umjerow, der offizielle Verhandlungsführer der Ukraine, benannte im Vorfeld der Gespräche seine Prioritäten klar. Zu den wichtigsten Punkten zählen die sofortige Beendigung der Kampfhandlungen, zuverlässige Sicherheitsgarantien nach dem Krieg sowie die wirtschaftliche Wiederherstellung und Entwicklung des Landes. Auch humanitäre Maßnahmen stehen auf der Agenda, um die Auswirkungen des Konflikts auf die Zivilbevölkerung zu lindern.

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US-Vermittlung und strategische Ziele

Am Tisch sitzen auch Trumps Sondergesandter Steve Witkoff und dessen Schwiegersohn Jared Kushner, die die US-Interessen vertreten. Jared Kushner sprach von großer Anspannung zwischen den Konfliktparteien, hofft aber dennoch auf zwei productive Verhandlungstage. Die Anwesenheit der amerikanischen Mediatoren unterstreicht die Bedeutung, die Washington diesem diplomatischen Schritt beigemessen hat, um eine festgefahrene Situation zu durchbrechen.

Wladimir Medinski, der Verhandlungsführer Russlands, behauptete ebenfalls öffentlich, dass ein Ende des Krieges im Interesse des ukrainischen und russischen Volkes liege. Diese gemeinsame rhetorische Ausrichtung soll den Grundstein für eine konstruktive Basis bilden. Dennoch bleiben die fundamentalen Differenzen hinsichtlich der territorialen Integrität und der künftigen Sicherheitsarchitektur in Europa gravierend.

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Europäische Exklusion und Proteste

Ein entscheidendes Spannungsfeld ist die Rolle Europas in diesem Prozess. Ausgerechnet die europäischen Vertreter sitzen bei den eigentlichen Verhandlungen nicht mit am Tisch. Sie sollen zunächst nur am Rande über die Entwicklungen informiert werden, während die direkten Gespräche zwischen Moskau, Kiew und Washington geführt werden. Erst bei weiteren Fortschritten könnte das Verhandlungsformat erweitert werden, was auf europäischer Seite auf Unmut stößt.

Giorgia Meloni, die Ministerpräsidentin Italiens, hatte zuvor vor einem Bedeutungsverlust Europas gewarnt. Die strategische Marginalisierung der EU-Länder in diesen direkten Verhandlungen über die Sicherheit des Kontinents wird als alarmierend betrachtet. Es bleibt abzuwarten, wie die europäische Politik auf diese Exklusion reagieren wird, da die Sicherheitsgarantien für die Ukraine ohne eine aktive Beteiligung der Nachbarstaaten kaum nachhaltig gestaltet werden können.

Kernstreitpunkte Gebietsansprueche

Der größte und ungelöste Streitpunkt bleibt nach wie vor die Gebietsfrage. Moskau verlangt weiterhin das gesamte Gebiet der Region Donezk. Diese Forderung steht im direkten Widerspruch zur tatsächlichen militärischen Lage an der Front, da Russland derzeit nur rund 80 Prozent dieses Gebiets kontrolliert. Die Diskrepanz zwischen den politischen Forderungen und der territorialen Realität auf dem Boden ist enorm.

Die ukrainische Seite schließt einen freiwilligen Rückzug aus den verbliebenen Gebieten kategorisch aus. Besonders strategisch wichtig sind dabei die Städte Slowjansk und Kramatorsk, die als Schlüsselpunkte in der Ostukraine gelten. Kiew beharrt auf der Unverletzlichkeit seiner verbliebenen territorialen Integrität, während Russland seine maximalen territorialen Ansprüche nicht aufgegeben hat, was die Hoffnungen auf ein rasches Ende des Krieges stark dämpft.