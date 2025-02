Friedensmission UNIFIL in Libanon angegriffen: UN-Offizier verletzt

Ein hochrangiges Mitglied der UN-Friedensmission UNIFIL wurde bei einem Angriff auf einen Konvoi in Libanon verletzt. Demonstranten blockierten Straßen in Beirut, um gegen eine Entscheidung der libanesischen Behörden zu protestieren. Die libanesische Armee griff ein und versprach, die Verantwortlichen zu finden.

In Libanon , wurde ein hochrangiges Mitglied der Friedensmission der Vereinten Nationen ( UNIFIL ) verletzt. Der Vorfall ereignete sich am Freitag, als ein Konvoi zur Beförderung des stellvertretenden Kommandeurs der Truppe, Generalmajor Chok Bahadur Dhakal aus Nepal, zum Flughafen in Beirut unterwegs war. General Dhakal wollte nach dem Ende seines Einsatzes das Land verlassen. Auf dem Weg zum Flughafen wurde der Konvoi gewaltsam angegriffen, und ein Fahrzeug brannte aus.

Generalmajor Dhakal wurde bei dem Angriff verletzt. Die UNIFIL äußerte sich schockiert über diesen ungeheuerlichen Angriff auf die Friedenstruppen, die in einer schwierigen Zeit für die Wiederherstellung von Sicherheit und Stabilität im Libanon wirken.Die libanesische Armee griff ein, um die Demonstranten zu vertreiben und teilte in einer Erklärung mit, dass die Armeeführung mit der Uno-Mission Kontakt aufgenommen und versprochen habe, sich dafür einzusetzen, dass die Bürger, die die UNIFIL-Mitglieder angegriffen haben, verhaftet und vor Gericht gestellt werden. Die Demonstranten hatten die Straße zum Flughafen sowie andere Straßen in der libanesischen Hauptstadt blockiert, um gegen eine Entscheidung der libanesischen Behörden zu protestieren. Diese hatten einem Passagierflugzeug aus der iranischen Hauptstadt Teheran die Erlaubnis zum Start gegeben, nachdem die israelische Armee behauptet hatte, dass Iran über zivile Flüge Geld an die Hisbollah schmuggle. Die libanesische Zivilluftfahrtbehörde hatte daraufhin einige Flüge vorübergehend bis zum 18. Februar verschoben. An diesem Tag läuft die Frist ab, bis zu der Israel und die Hisbollah das Waffenstillstandsabkommen im Gazakrieg vollständig umsetzen müssen. In den Gebieten, aus denen sich die israelischen Streitkräfte zurückziehen, haben die libanesische Armee und UNIFIL die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Hisbollah nicht wieder eine militärische Präsenz aufbaut. Die Uno-Mission wurde bereits 1978 eingerichtet, um den Abzug der israelischen Truppen aus dem Südlibanon nach der israelischen Invasion zu überwachen. Nach dem Krieg zwischen Israel und der Hisbollah im Jahr 2006 weitete die Uno ihren Auftrag aus





UNIFIL Libanon Friedensmission Angriff Verletzte Demonstrationen Hisbollah Waffenstillstand

