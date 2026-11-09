Friedensverhandlungen in Abu Dhabi: USA, Ukraine und Russland treffen sich

USA, Ukraine und Russland starten Friedensgespräche in Abu Dhabi. Während Trump ein schnelles Ende vorhersagt, bleiben territoriale Fragen und Sicherheitsgarantien kritische Hindernisse für einen Waffenstillstand.

Die Unterhändler der Vereinigten Staaten, der Ukraine und Russland s kommen am Dienstag und Mittwoch in Abu Dhabi zu den ersten Gesprächen in dieser spezifischen Konstellation seit Februar zusammen. Trotz der hohen diplomatischen Bedeutung und der mediachen Aufmerksamkeit, die diesem Ereignis zukommt, werden vonseiten der Analysten und Beobachter keine unmittelbaren, durchschlagenden Durchbrüche erwartet. Die Positionen der Konfliktparteien liegen nach wie vor weit auseinander, was eine schnelle Einigung auf umfassende Friedensbedingungen extrem unwahrscheinlich macht.

Unterschiedliche Erwartungen an den Verhandlungsverlauf

Während die offizielle Linie der Beteiligten auf Vorsicht setzt, äußert US-Präsident Donald Trump in einem Interview der TV-Sendung "60 Minutes" eine deutlich optimistischere Sichtweise. Er bekräftigte erneut, dass er mit einem baldigen Ende des Krieges rechnet, eine Position, die er bereits seit Beginn seiner zweiten Amtszeit Anfang 2025 kontinuierlich vertritt. Im Gegensatz dazu sieht der Militärexperte Nico Lange auf der Plattform Bluesky realistischere, bescheidene Ziele als ersten Schritt. Wenn es gelänge, einen teilweisen Waffenstillstand auszuhandeln und einen Gefangenenaustausch zu gewährleisten, sei dies bereits ein erheblicher Erfolg. Lange betont, dass der Fortgang der Gespräche nach einer solchen ersten Phase entscheidend wäre, um Vertrauen zwischen den Parteien langsam aufzubauen.

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Territoriale Fragen als zentrales Verhandlungshindernis

Ein fundamentaler Streitpunkt, der die Gespräche massiv erschwert, betrifft die territorialen Fragen des von Russland begonnenen Krieges. Wladimir Putin verlangt demnach den kompletten Donbass von der Ukraine, was den gesamten Einflussbereich umfasst, nicht nur die von der russischen Armee aktuell kontrollierten Gebiete. Weitere Forderungen bleiben zwar offiziell unklar, es wird jedoch spekuliert, dass die nicht komplett eroberten Regionen Cherson und Saporischschja im Süden sowie die annektierte Krim im Fokus stehen könnten. Möglicherweise geht der russische Machthaber noch darüber hinaus und verlangt zusätzliches Landesgebiet.

Der Kreml will seine Bereitschaft zur Zustimmung gegenüber den Nato-Sicherheitsgarantien für Kijiv explizit von diesen territorialen Zugeständnissen der Ukraine abhängig machen. Diese Verknüpfung macht deutlich, dass die bevorstehenden Verhandlungen in Abu Dhabi längst nicht nur um den Besitz von Land kreisen, sondern die grundlegenden Sicherheitsvorstellungen Europas und der USA herausfordern. Die Ukraine betrachtet nationale Sicherheitsgarantien als essenzielles Mittel, um Russland von weiterer Aggression abzuschrecken und die Souveränität des Landes langfristig zu sichern.

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Sicherheitsarchitektur und Rolle der EU

Abseits der reinen Landfragen und territorialer Kompromisse wird die zukünftige Sicherheitsarchitektur in Europa zum weiteren zentralen Knackpunkt. Historische Äußerungen Putins, zurückreichend bis in die Nullerjahre, zeigen ein klares russisches Ziel: einen faktischen Rückbau der Nato und einen Stopp der Osterweiterung. US-Außenminister Marco Rubio behauptete am Sonntag, es habe zwischen den Parteien inzwischen Fortschritte bei der Frage der "Sicherheitsinfrastruktur" der Ukraine und Europas gegeben. Er fügte jedoch hinzu, dass bisher noch keine verbindlichen Beschlüsse gefasst wurden, was die Unsicherheit über den Verhandlungsstand unterstreicht.

Europäische Amtsinhaber zeigen sich skeptisch gegenüber den russischen Forderungen. Der deutsche Außenminister Johann Wadephul von der CDU betonte, Europa benötige keine neue, von Russland vorgedachte Sicherheitsarchitektur, sondern vielmehr die Wiederherstellung der bestehenden Strukturen. Ein europäischer Beamter kommentierte gegenüber der "Financial Times" ambivalent, dass die EU zwar "irgendwie" an den Verhandlungen beteiligt sei. Französischer Außenminister Jean-Noel Barrot gab am Sonntag bekannt, dass französische Vertreter in Abu Dhabi anwesend sein würden, während Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mitteilte, die EU werde "gemeinsam" mit ihren Partnern vertreten sein.

Logistische Hürden und laufende Kampfhandlungen

Trotz der Ankündigungen einer breiteren Beteiligung bleibt die genaue Rolle der EU-Vertreter bei den entscheidenden Gesprächen strittig. Der Kreml beharrt konsequent darauf, dass es sich primär um ein Dreierformat zwischen den USA, der Ukraine und Russland handeln soll, was die direkte Teilhabe europäischer Akteure an den Kernverhandlungen in Frage stellt. Diese diplomatische Blockade trifft auf eine reale militärische Eskalation, die parallel zu den diplomatischen Bemühungen andauert. Die ukrainischen Streitkräfte gaben an, eine russische Rüstungsfabrik für Raketen nahe Sankt Petersburg angegriffen zu haben, was eine direkte Gegenmaßnahme auf dem eigenen Boden darstellt.

Gleichzeitig verschlechtert sich die Lage auf der ukrainischen Seite durch neue russische Angriffe auf kritische Energieanlagen. Nach Angaben der ukrainischen Behörden führt dies derzeit in zwölf Regionen des Landes zu Stromausfällen. Diese Kombination aus andauernden physischen Zerstörungen und politischem Druck während der Verhandlungsrunde in Abu Dhabi verdeutlicht die immense Komplexität der Situation. Die Welt beobachtet nun, ob die beiden Tage der Gespräche in den Vereinigten Arabischen Emiraten ausreichen, um die Kluft zwischen den maximalen Forderungen Moskaus und den Sicherheitsbedürfnissen Kiewes und Washingtons zumindest temporär zu überbrücken.