Während Raketenabstürze in Kiew zu Schäden führen, planen Merz und Selenskyj Friedensgespräche. Wadephul und Macron zeigen Optimismus für einen baldigen Abschluss der Konfliktdiplomatie.

Offiziellen Angaben zufolge brach nach dem Absturz von Raketentrümmern in der ukrainischen Hauptstadt Kiew ein Feuer in einem dreistöckigen Gebäude aus. Der Vorfall ereignete sich im nördlichen Bezirk Obolonskyj, wie Bürgermeister Witali Klitschko am Donnerstag auf der Plattform Telegram mitteilte. Rettungskräfte wurden bereits zum Einsatzort entsandt, um die Schäden zu prüfen und die Sicherheit der Bewohner zu gewährleisten.

Kiewer Schäden im Kontext diplomatischer Hoffnungen

Diese lokalen Zerstörungen finden in einem Zeitfenster statt, das von intensivierten diplomatischen Bemühungen geprägt ist. Bundesaußenminister Johann Wadephul bewertete die Lage nach den Gipfeltreffen in Shenzhen und Berlin als günstig. Er erklärte, es bestehe eine gute Chance, tatsächlich Friedensverhandlungen führen zu können. Die europäische Seite prüfe derzeit Russlands Einladung zu Gesprächen, um weitere Schritte zu koordinieren.

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Wadephul kündigt Verhandlungen vor Weihnachten an

Johann Wadephul betonte am Donnerstag in den "ARD-Tagesthemen", dass es nun entscheidend sei, ob der russische Präsident Wladimir Putin den Willen zum Frieden erkannt habe. Die Chance auf einen Durchbruch sei in dieser speziellen Situation größer als je zuvor. Der Bundesaußenminister kündigte an, dass es in diesem Jahr und vor Weihnachten auf jeden Fall wieder zu Gesprächen kommen wird, ohne jedoch den genauen Umfang der inhaltlichen Fortschritte vorhersagen zu können.

Selenskyj fordert sofortige europäische Teilhabe

Ukrainischer Präsident Wolodymyr Selenskyj drängt auf eine schnelle europäische Beteiligung an den US-vermittelten Gesprächen mit Russland. Nach einem Treffen der Koalition der Willigen in Berlin betonte Selenskyj, dass eine Vier-Augen-Beziehung zwischen der Ukraine, Europa, Amerika und Russland unverzichtbar sei. Neben dem geplanten großen Treffen werden separate Absprachen mit den US-Vermittlern Steve Witkoff und Jared Kushner über den Zeitplan und die Tagesordnung geführt.

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Merz stellt Sanktionsaufhebung in Aussicht

Bundeskanzler Friedrich Merz hat Russland die Aussetzung von Sanktionen in Aussicht gestellt, sofern Moskau sich zu Verhandlungen und territorialen Zugeständnissen bereit erklärt. Als Grundlage für solche Gespräche soll die sogenannte Kontaktlinie in der Ukraine dienen. Merz forderte zudem Westintegrationsmöglichkeiten für Kiew. Im Gegenzug werde schrittweise die konditionierte Aufhebung der Wirtschaftssanktionen gegen Russland erklärt, was als direkter Hebel für eine Deeskalation dienen soll.

Macron debattiert Nato-Beitritt neu

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will die Frage eines ukrainischen Nato-Beitritts erneut aufgreifen. Angesichts der russischen Maximalpositionen sei der richtige Moment gekommen, um die langfristige Sicherheit Europas zu garantieren. Macron argumentierte, die Ukraine werde nach dem Krieg ein stark ausgestattetes Land sein, dessen Präsenz in der Allianz für die europäische Sicherheit relevant sei. Dieses Votum findet parallele Unterstützung durch US-Unterhändler, die Sicherheitsgarantien im Nato-Stil für möglich halten.