Die USA und Russland wollen über die Zukunft der Ukraine in Saudi-Arabien verhandeln, während die EU sich auf einem eigenen Gipfel zu einem gemeinsamen Vorgehen trifft. Kritiker befürchten, dass die Verhandlungen ohne die Einbindung Europas zur Spaltung des Kontinents führen könnten.

Unter der Überschrift „ Friedensverhandlungen ohne Europa und Ukraine ?“ erregt die potenzielle Beteiligung der USA und Russland s an einem Friedensgespräch über die Zukunft der Ukraine in Saudi-Arabien große Aufmerksamkeit. Die EU ist laut Medienberichten nicht an den Verhandlungen beteiligt, sondern wird sich auf einem eigenen Gipfel treffen, um ein gemeinsames Vorgehen zu definieren.

Wie US-Medien übereinstimmend berichten, sollen sich der Nationale Sicherheitsberater Mike Waltz, Außenminister Marco Rubio und der Sondergesandte für den Nahen Osten, Steve Witkoff, in den nächsten Tagen in Saudi-Arabien mit einer russischen Delegation treffen. Rubio hatte zuvor erstmals mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow telefoniert. Die US-Regierung hat Deutschland und andere Alliierte aufgefordert, mögliche Beiträge zu Sicherheitsgarantien für die Ukraine zu melden. Dazu sollen die Länder angeben, wie viele Soldaten sie etwa für eine Friedenstruppe oder Ausbildungsprogramme nach einem Ende des russischen Angriffskriegs in die Ukraine schicken könnten. Zudem soll es auch um Waffensysteme gehen.Die EU-Kommissarin für Außenpolitik, Josep Borrell, betonte die Wichtigkeit einer gemeinsamen europäischen Position. „Wir müssen offen über den Weg zu einem gerechten und dauerhaften Frieden in der Ukraine diskutieren“, sagte sie Rande der Sicherheitskonferenz unserer Redaktion. Sie habe betont, wie wichtig es sei, nicht in Putins Falle zu laufen, die das Ziel hätten, Europa zu spalten. „Gemeinsam haben wir ungenutzte Möglichkeiten, den Druck auf Putin zu erhöhen“, betonte Kallas. Es sei nun besonders wichtig, dass glaubwürdige Sicherheitsgarantien nur durch erhebliche militärische Unterstützung sowohl von Europa als auch von den USA gewährleistet werden könnten. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte sich in München eindeutig positioniert. Er sagte bei seinem Auftritt: „Ein Diktatfrieden wird niemals unsere Unterstützung finden.“ CDU-Chef Friedrich Merz sagte, es sei „absolut inakzeptabel“, wenn die USA und Russland ohne die EU verhandelten. Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj forderte, dass die Europäer Teil von Friedensverhandlungen sein müssten. Wie genau ein Ukraine-Abkommen aussehen könnte, ist noch offen. Einzelne Punkte, die öffentlich wurden, sorgen allerdings für Unruhe in Kiew. Um ein Ende des russischen Angriffskrieges zu ermöglichen, soll die Ukraine aus US-Sicht ihre Ambitionen auf einen schnellen Nato-Beitritt aufgeben und akzeptieren, dass ein Teil ihres Staatsgebiets dauerhaft unter russischer Kontrolle bleibt. Zudem soll sie den USA im Gegenzug für weitere Unterstützung Zugriffsrechte auf wertvolle ukrainische Rohstoffe einräumen. Der Kreml bewertet den Anruf Trumps bei Putin Mitte vergangener Woche als Wendepunkt. „Das ist ein Signal dafür, dass wir die Dinge jetzt versuchen, im Dialog zu klären und über Frieden reden – und nicht über Krieg“, sagte Putins Sprecher.





Friedensverhandlungen Ukraine Russland USA EU Saudi-Arabien Sicherheitsgarantien

