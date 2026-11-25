Dmitri Peskow und Wolodymyr Selenskyj äußern sich zu den Plänen für ein Treffen in Abu Dhabi. Russland fordert Ausschluss Europas, Kiew drängt auf schnellen Friedensschluss bis Januar.

Russland und die Ukraine bereiten sich auf eine entscheidende diplomatische Runde vor, um den laufenden Krieg zu beenden. Der Kremlsprecher Dmitri Peskow bestätigte, dass ein nächstes Treffen zwischen Russland, der Ukraine und den USA in Abu Dhabi stattfinden wird. Diese Ankündigung erfolgt vor dem Hintergrund unterschiedlicher Vorstellungen über die Beteiligung weiterer internationaler Akteure an den Verhandlungen. Während Washington und Moskau direkt verhandeln, fordern die europäischen Nationen einen stärkeren Einfluss auf den Prozess.

Diplomatische Zielkonflikte vor dem Treffen

Dmitri Peskow erklärte, dass das Format der kommenden Gespräche noch nicht endgültig feststehe. Die europäischen Staaten bestehen darauf, dass die Diskussionen in einem Viererformat geführt werden müssen. Peskow äußerte jedoch erhebliche Skepsis gegenüber diesem Ansatz, da man in Moskau den konkreten Mehrwert der europäischen Teilnahme an einer Friedensregelung noch nicht vollständig verstehe. Er betonte, dass bisher unklar sei, welchen zusätzlichen Beitrag die Europäer zu einer nachhaltigen Lösung liefern könnten.

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Positionen der europäischen Verhandlungspartner

Bisher waren die europäischen Staaten nur mittelbar an den Gesprächen über ein Ende des russischen Angriffskriegs beteiligt. Diese indirekte Einbindung erfolgte vor allem über deren direkten Draht zur Ukraine und zu den USA. Als zentrale Akteure in dieser informellen Gruppe haben sich Deutschland, Frankreich, Italien, Polen sowie das Nicht-EU-Mitglied Großbritannien profiliert. Zudem spielen EU-Vertreter aus Brüssel eine wichtige Rolle, um die Interessen der europäischen Union in den diplomatischen Bemühungen zu wahren. Russland sieht diese Konstellation jedoch mit Sorge.

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Ukrainische Zeitpläne und diplomatische Forderungen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat deutlich gemacht, dass sein Land möglichst bis Januar einem Friedensschluss mit Russland zustimmen soll. In einem Interview mit der Nachrichtenagentur Bloomberg in Kiew betonte er den Wunsch, sehr schnell voranzukommen. Selenskyj fügte hinzu, dass sowohl Kyjiw als auch Moskau dieses Tempo verstehen und unterstützen. Diese Fristsetzung unterstreicht die Dringlichkeit, die das ukrainische Führungspersonal mit der aktuellen diplomatischen Offensive verbindet.

Voraussetzungen für einen erfolgreichen Frieden

Wolodymyr Selenskyj warnte jedoch davor, dass die Forderungen an ukrainische Zugeständnisse nicht zu weit gehen dürfen. Der 48-Jährige ist sich bewusst, welchen hohen Preis ein solcher Schritt haben könnte, betont aber gleichzeitig, dass auch die Ukraine Frieden von ganzem Herzen wünscht. Gleichzeitig erinnerte er daran, dass Russland die Partei ist, die bislang zu keinen Zugeständnissen bereit ist. Diese Asymmetrie der Bereitschaft bleibt eine der größten Hürden für die bevorstehenden Gespräche in Abu Dhabi.