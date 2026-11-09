Friedensverhandlungen: USA, Ukraine und Russland in Abu Dhabi

Erste Gespräche zwischen USA, Ukraine und Russland in Abu Dhabi. Trump erwartet schnelles Ende, Putin fordert Gebietsabtretungen. Unsicherheit über Struktur.

Am Dienstag und Mittwoch finden in Abu Dhabi die ersten direkten Verhandlungen zwischen Unterhändlern der USA, der Ukraine und Russland s statt. Dieser Treffen findet seit Februar dieses Jahres in dieser spezifischen Konstellation statt und markiert einen wichtigen diplomaticen Schritt. Trotz der historischen Bedeutung werden von offizieller Seite keine großen Durchbrüche erwartet, da die Positionen der Konfliktparteien weiterhin weit auseinanderklaffen. Die Erwartungen an das Ergebnis sind daher gedämpft, aber die reine Tatsache des Zusammensitzens ist ein Signal.

Trump erwartet schnelles Kriegsende

Präsident Donald Trump betonte in einem Interview der Sendung "60 Minutes" erneut, dass er mit einem baldigen Ende des Krieges rechnet. Diese Erwartungshaltung hatte er bereits zu Beginn seiner zweiten Amtszeit Anfang 2025 öffentlich gemacht. Trump fügte jedoch eine entscheidende Bedingung hinzu, indem er erklärte, dass die Ukraine am Ende des Konflikts eine "etwas andere Form" haben wird. Damit bezieht er sich eindeutig auf die territorialen Fragen, die den von Russland begonnenen Krieg auslösten und bis heute bestimmen.

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Die Aussagen des US-Präsidenten stehen im scharfen Gegensatz zu der vorsichtigeren Einschätzung von Experten. Militärexperte Nico Lange kommentierte die Lage auf der Plattform Bluesky und schrieb, dass bereits viel erreicht wäre, wenn ein teilweiser Waffenstillstand und ein Gefangenenaustausch gelingen würden. Er betonte, dass die Gespräche danach weitergehen müssten, um wirklich Fortschritte zu erzielen. Seine Einschätzung spiegelt die Skepsis wider, dass eine umfassende Lösung in nur zwei Tagen erreicht werden kann.

Putin fordert Gebietsabtretungen und Garantien

Wladimir Putin, der russische Machthaber, hat klare Forderungen in die Verhandlungen eingebracht, die weit über den aktuellen frontnahen Status quo hinausgehen. Der Kreml verlangt die komplette Abtretung der Region Donbass durch die Ukraine, also auch der Gebiete, die aktuell nicht unter russischer Kontrolle stehen. Zudem werden weitere territoriale Zugeständnisse erwartet, deren genaue Natur jedoch unklar bleibt. Diskutiert wird möglicherweise um die nicht komplett eroberten Regionen Cherson und Saporischschja im Süden.

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Ein weiterer potenzieller Punkt der Forderungen ist die annektierte Krim. Unklar ist, ob der Kreml noch darüber hinausgehendes Land fordert. Laut Quellen will der Kreml die Zustimmung zu NATO-Sicherheitsgarantien für Kiew explizit von der Übernahme dieser Gebiete durch Russland abhängig machen. Diese Verknüpfung zeigt deutlich, dass es in den komplizierten Verhandlungen längst nicht nur um aktuelle Frontlinien geht, sondern um fundamentale Sicherheitsarrangements.

Sicherheitsgarantien und europäische Architektur

Für die Ukraine sind verbindliche Sicherheitsgarantien essenziell, um Russland von einer weiteren Aggression abzuschrecken und die Souveränität zu wahren. Im Kontext dieser Diskussion beginnt am Montag in Polen eine große Militärübung von Unterstützerstaaten der sogenannten "Koalition der Willigen". Diese Übung soll die Bereitschaft der internationalen Gemeinschaft zur Unterstützung der Ukraine demonstrieren. Ein weiterer zentraler Knackpunkt abseits der reinen Landfragen betrifft die künftige Sicherheitsarchitektur in Europa.

Putins historische Forderungen, zurückreichend bis in die Nullerjahre, zielen auf einen faktischen Rückbau der NATO vor der Osterweiterung ab. US-Außenminister Marco Rubio behauptete am Sonntag, es habe inzwischen Fortschritte bei der Frage der "Sicherheitsinfrastruktur" der Ukraine und Europas gegeben. Er räumte jedoch ein, dass noch nichts beschlossen sei. Die deutschen Forderungen zielen auf den Status quo, nicht auf russische Reformen.

Chaos und fehlende Struktur bei Gesprächen

Die Struktur der laufenden Verhandlungen wird von vielen Beobachtern als problematisch angesehen. Der deutsche Außenminister Johann Wadephul (CDU) kritisierte die russische Agenda klar. Er sagte, Europa brauche keine neue Sicherheitsarchitektur, wie Russland uns glauben machen will, sondern schlicht die Wiederherstellung der bestehenden Sicherheitsarchitektur. Seine Position unterstreicht den westlichen Widerstand gegen russische Umdeutungen der euro-atlantischen Ordnung.

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Ein europäischer Beamter zitierte die aktuelle Lage gegenüber der "Financial Times" sehr kritisch. Er sagte, all diese Verhandlungen seien sehr unstrukturiert, sprunghaft und chaotisch. Ein klares Argument für die russische Kritik an westlicher Intransigenz fehlt in dieser Analyse jedoch. Ein Dokument, auf dessen Grundlage verhandelt werde, existiere bisher nicht. Dies erschwert jede seriöse diplomatische Einigung erheblich und deutet auf ein hohes Risiko für das Scheitern der Gespräche hin.