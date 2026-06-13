Friedensverhandlungen zwischen USA und Iran: Fortschritte und Hindernisse

Die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran über ein Ende des Krieges kommen voran. Die VAE haben bereits Milliarden für den Iran freigegeben. Iran signalisiert Optimismus, aber Hardliner bremsen noch. Die Straße von Hormus bleibt ein Streitpunkt.

Die jüngsten Entwicklungen in den Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran werfen ein Schlaglicht auf die komplexen geopolitischen Dynamiken im Nahen Osten. Insiderberichten zufolge haben die Vereinigten Arabischen Emirate ( VAE ) bereits Zahlungen in Höhe von über drei Milliarden Dollar an den Iran freigegeben, um die Islamische Republik von weiteren Angriffen auf den Golfstaat abzuhalten.

Insgesamt sollen die VAE Zahlungen von zehn bis 20 Milliarden Dollar zugesagt haben. Diese finanzielle Intervention fällt in eine Phase, in der Washington und Teheran über ein Kriegsende verhandeln. Der iranische Außenminister Abbas Araghtschi zeigte sich optimistisch über eine baldige Einigung und kündigte im Staatsfernsehen an, dass die Unterzeichnung des Abkommens digital erfolgen könnte: "Jede Seite wird remote unterschreiben. Danach wird bekanntgegeben, dass diese Vereinbarung von beiden Parteien unterzeichnet worden ist.

" Er fügte hinzu, dass dies in den kommenden Tagen geschehen könnte. Allerdings haben die Sicherheits- und Militärkreise des Irans, insbesondere die Islamischen Revolutionsgarden, dem vorläufigen Abkommen noch nicht zugestimmt, wie Vermittler berichten. Ziel der Verhandlungen ist eine Minimalvereinbarung, die die Kämpfe beendet, die Straße von Hormus öffnet und die Grundlage für spätere Gespräche über komplexere Fragen wie das Atomprogramm bietet. Ein zentraler Streitpunkt bleibt die Zukunft der Straße von Hormus.

Irans Außenminister Araghtschi betonte, dass man nicht zu den vorherigen Regelungen zurückkehren werde. Die Wasserstraße gehöre zum Iran und zum Oman, und der Iran werde für eine sichere Passage sorgen. Beobachter spekulieren jedoch, dass Teheran versuchen könnte, künftig Gebühren für die Durchfahrt zu erheben, was zu höheren Ölpreisen und weltweiten Kostensteigerungen führen würde. Vor dem Krieg war die Passage kostenfrei.

Araghtschi erklärte zudem, dass die Absichtserklärung mit den USA noch nicht unterzeichnet sei und Änderungen möglich seien. Geplant sei ein Ende des Krieges an allen Fronten, inklusive des Libanon, sowie die Aufhebung der US-Blockade und die Wiederöffnung der Straße von Hormus. Fragen des iranischen Atomprogramms würden erst später behandelt. Er bezeichnete den Iran als Gewinner des Krieges, der gestärkt aus dem Konflikt hervorgehe.

Aus Washington gibt es ebenfalls optimistische Signale. Ein ranghoher Regierungsvertreter schätzte die Wahrscheinlichkeit einer Unterzeichnung in den kommenden Tagen auf 80 bis 85 Prozent. Die Abmachung würde eine erhebliche Lockerung der Sanktionen und die Freigabe eingefrorener iranischer Vermögenswerte vorsehen. Im Gegenzug würde Teheran sein Atomprogramm abbauen und atomares Material übergeben.

Ein Ort und Datum für die Unterzeichnung seien noch nicht festgelegt, jedoch sei Europa eine Option. Die Schweiz hat ihre Dienste als Gastgeber angeboten und ist in engem Kontakt mit beiden Parteien. Pakistanische Premier Shehbaz Sharif bestätigte, dass sich USA und Iran auf die finale Fassung einer Friedensvereinbarung geeinigt haben. Trotz der widersprüchlichen Aussagen scheint eine Einigung greifbar, auch wenn die Hardliner im Iran noch zögern





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