Friedensverhandlungen zwischen USA und Iran: Streit über vorläufiges Abkommen und Zukunft der Straße von Hormus

Bei den Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran gibt es weitere Unsicherheiten. Während Vermittler von Fortschritten berichten, haben iranische Hardliner dem vorläufigen Abkommen noch nicht zugestimmt. Zudem plant der Iran, die Straße von Hormus zu kontrollieren und möglicherweise Gebühren für die Durchfahrt zu erheben. Pakistan vermittelt und bestätigt eine Einigung, doch US-Präsident Trump dementiert die Berichte als unrealistisch.

Die Sicherheits- und Militärkreise des Iran um die Islamischen Revolutionsgarden haben dem vorläufigen Abkommen von US-Präsident Donald Trump zur Beendigung des Krieges noch nicht zugestimmt, wie Vermittler sagen.

Ziel der Verhandlungen ist eine Minimalvereinbarung, die die Kämpfe beenden, die Straße von Hormus öffnen und die Grundlage für spätere Gespräche über komplexere Fragen bieten würde. Die Vermittler, die sich seit dem Inkrafttreten eines wackeligen Waffenstillstands um Gespräche bemühen, sehen Fortschritte bei der Überbrückung der Differenzen, auch beim Thema Atom. Iranische Spitzenpolitiker seien mit an Bord.

Allerdings werde der Entwurf immer noch von den Hardlinern unter den Sicherheitsbeamten des Iran geprüft. Irans Außenminister Abbas Araghtschi sagt, bei der Verwaltung der Straße von Hormus werde man nicht zu dem Status zurückkehren, den es dort vor dem Krieg gegeben habe. Die Schifffahrtsstraße gehöre zum Iran und zum Oman. Der Iran werde dafür sorgen, dass Schiffe, die durch die Straße führen, eine sichere Passage hätten.

Was genau damit gemeint ist, sagt Araghtschi nicht. Beobachter hatten in den vergangenen Wochen darauf hingewiesen, dass der Iran versuchen könnte, von jedem Schiff, das künftig die Wasserstraße nutzt, eine hohe Gebühr zu verlangen. Vor dem von den USA und Israel begonnenen Krieg hatte die Durchfahrt keine Gebühr gekostet. Würde sie eingeführt, könnte das zu höheren Ölpreisen an den Weltmärkten und damit auch zu höheren Kosten etwa bei Verbrauchern und Unternehmen weltweit führen.

Irans Außenminister Abbas Araghtschi sagt im staatlichen Fernsehen, die Absichtserklärung mit den USA sei noch nicht unterzeichnet und es könne noch Änderungen geben. Geplant sei ein Ende des Krieges an allen Fronten inklusive des Libanon. Teil der Vereinbarung sei auch ein Ende der US-Blockade gegen den Iran und die Wiederöffnung der Straße von Hormus. Fragen des iranischen Atomprogramms würden erst zu einem späteren Zeitpunkt behandelt.

Der Iran sei der Gewinner des Krieges mit den USA, fügt Araghtschi hinzu. Das Lande aus dem Krieg gestärkt hervor. Die USA gehen nach Angaben eines Regierungsvertreters in Washington zu "80 bis 85 Prozent" davon aus, dass in den kommenden Tagen ein Friedensabkommen mit dem Iran unterzeichnet wird. Die Abmachung würde die "erhebliche" Lockerung von Sanktionen und die Freigabe eingefrorener iranischer Vermögenswerte vorsehen, sagt der ranghohe Regierungsvertreter in einem Telefonat mit Journalisten in Washington.

Im Gegenzug würde sich Teheran bereit erklären, sein Atomprogramm abzubauen und sein atomares Material zu übergeben.

"Wir sind noch nicht ganz über die Ziellinie, aber wir sind sehr nah dran", sagt der Regierungsvertreter. Ein Ort und ein Datum für eine mögliche Unterzeichnung des Abkommens seien noch nicht festgelegt worden. Europa, das US-Präsident Donald Trump ins Spiel gebracht hatte, sei jedoch eine Möglichkeit. Die Schweiz hat angeboten, als Ort für die Unterzeichnung eines Abkommens zwischen den USA und dem Iran zu dienen.

"Die Schweiz ist voll mobilisiert. Wir stehen in engem Kontakt mit den Vereinigten Staaten und dem Iran", erklärt das Schweizer Außenministerium. Die Schweiz unterstütze als Vermittler die Bemühungen um eine Absichtserklärung, die darauf abziele, "den Waffenstillstand zu festigen und den Weg für eine Deeskalation im Rahmen des Konflikts zwischen dem Iran und den USA zu ebnen", heißt es weiter in der Mitteilung des Ministeriums. Inmitten widersprüchlicher Aussagen der Verhandlungsparteien stellt der Verhandlungsführer klar, dass es eine Einigung gebe.

Nach Angaben des pakistanischen Premierministers Shehbaz Sharif haben sich USA und Iran auf die finale Fassung einer Friedensvereinbarung geeinigt.

"Wir können bestätigen, dass ein endgültiger, einvernehmlich abgestimmter Text des Friedensabkommens vorliegt", erklärt Sharif im Onlinedienst X. Pakistan arbeite nun "eng mit beiden Seiten zusammen, um die nächsten Schritte abzuschließen", fügt er hinzu. Der iranische Außenminister Abbas Araghtschi sieht ein Rahmenabkommen zwischen seinem Land und den USA in greifbarer Nähe.

"Die Absichtserklärung von Islamabad stand noch nie so kurz vor dem Abschluss", schreibt Araghtschi auf X. "Bis zur endgültigen Fertigstellung sollten sich die Medien mit Spekulationen über ihren Inhalt zurückhalten", fügt er hinzu. Einzelheiten würden der Öffentlichkeit zu gegebener Zeit mitgeteilt. Nach den Worten von US-Präsident Donald Trump entbehren die iranischen Medienberichte über ein angeblich zwischen Teheran und Washington ausgehandeltes Rahmenabkommen "jeglicher Realität". Die Iraner seien "sehr unehrenhafte Menschen" und sollten "lieber die Kurve kriegen, und zwar schnell!

", erklärt Trump in seinem Onlinedienst Truth Social. Zuvor hatten die iranischen Nachrichtenagenturen Mehr und Irna über einen angeblichen Entwurf einer Absichtserklärung über einen sofortigen Stopp der Kämpfe berichtet, der sich wie eine Wunschliste Teherans liest





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