Der 72‑jährige Trainer Friedhelm Funkel äußert scharfe Kritik an den personellen Fehlentscheidungen seines Vereins nach dem Aus von Sven Mislintat, wirft dem Klub eine unrealistische Aufstiegs‑Ansage vor und warnt vor den sozialen Folgen für die Belegschaft.

Vor dem nächsten Chaos steht der renommierte Trainer Friedhelm Funkel , der das Ausscheiden des ehemaligen Manchester‑United‑ und Borussia‑Dortmund‑Manager Sven Mislintat aus der Leitung des DFL‑Clubs mit wenig Überraschung kommentierte.

Funkel, inzwischen 72 Jahre alt und ein bekannter Aufstiegs‑Rekordhalter, ließ keinen Zweifel daran, dass bereits seit den Anfängen ein gravierendes Missverständnis herrschte. In Dortmund und Amsterdam, wo Mislintat zuvor stationiert war, soll es ebenfalls Spannungen gegeben haben, und sein Spitzname „Diamanten‑Auge“ – ein Relikt aus seiner Zeit vor zwanzig Jahren – zeige, dass manche Charakterzüge nicht geändert wurden. Der Veteran warnt eindringlich, dass die Situation im Verein hochbrisant sei und das Feuer der Zeit weiter anheizt.

Bereits Ende Juni soll die Vorbereitung für die neue Saison beginnen, doch der aktuelle Kader verfüge lediglich über sieben Profis und drei Jugendtalente, sodass vieles, was Mislintat geplant hatte, nun Gefahr läuft, wertlos zu werden. Funkel betont außerdem, dass die Entscheidung, Daniel Thioune zu verpflichten, ein entscheidender Fehler war und dass Düsseldorf ohne ihn nicht abgestiegen wäre. Der ehemalige Trainer kritisiert die überzogene Aufstiegs‑Ansage des Clubs aus der 2. Liga, die bereits vor Saisonbeginn die falschen Erwartungen geschürt habe.

Trotz des Wissens, dass der Kader zu schwach sei, blieb die Verpflichtung bestehen, und Thioune musste nach lediglich acht Spielen das Amt verlassen. Auch die nachfolgende Berufung des ehemaligen Managers Klaus Allofs und des ehemaligen Sportdirektors Christian Weber, die gemeinsam Markus Anfang holten, brachte keinen nachhaltigen Aufschwung. Anfang konnte das Blatt kurzzeitig wenden, doch Funkel weist darauf hin, dass bloßes Reden über gutes Spiel langfristig nicht ausreicht.

Die Situation eskalierte weiter, als Teile des Aufsichtsrats versuchten, Funkel zurückzuholen – ein Vorstoß, den der ehemalige Trainer bestätigt hat. Stattdessen entschied Mislintat sich für Alexander Ende, der kurz zuvor in Münster entlassen worden war, mit der Begründung, man wolle etwas Neues aufbauen und Ende kenne die 3. Liga. Funkel versteht diese Entscheidung bis heute nicht und betont, dass es allein um den Klassenerhalt gegangen sei, der möglich gewesen wäre.

Am Ende stiegen sowohl Fortuna als auch Münster ab – beide zuletzt von Ende trainiert. Funkel äußert große Sorgen um die Zukunft von Samir Arabi, der nun viele richtungsweisende Entscheidungen treffen müsse. Besonders besorgniserregend sei, dass rund sechzig Prozent der Mitarbeiter von Fortuna ihre Arbeitsplätze verlieren könnten, ein Umstand, den Funkel als äußerst bedauerlich für die Betroffenen bezeichnet





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