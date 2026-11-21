Tausende Jugendliche demonstrierten in Berlin friedlich gegen die Wehrpflicht. Die Polizei bestätigt kaum Vorkommnisse trotz früherer Konflikte in anderen Städten.

Bei den Protestaktionen am vergangenen Freitag in der deutschen Hauptstadt Berlin blieben die Demonstrationen unter der Beteiligung von mehreren Tausend jungen Menschen überwiegend friedlich. Dies gilt insbesondere für die abendliche Demonstration mit dem Titel "Merz muss weg" im Stadtteil Berlin -Kreuzberg, wie ein Sprecher der Berlin er Polizei auf eine Anfrage der Nachrichtenagentur dpa bestätigte. Die Organisatoren und Teilnehmer konnten ihre Botschaften ohne größere Störungen vorbringen, wobei die Sicherheitskräfte eine ruhige Lage registrierten.

Friedlicher Abendzug in Berlin-Kreuzberg

Der abendliche Protestzug in Berlin-Kreuzberg zog rund 1.100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer vom Kottbusser Tor zum Schlesischen Tor. Im Mittelpunkt der Forderungen stand dabei die klare Ablehnung der Einführung einer Wehrpflicht in Deutschland. Die Demonstration verlief gemäß Angaben der Polizei weitgehend uneventfrei. Es gab lediglich drei vorübergehende Festnahmen, die wegen Widerstands, tätlichen Angriffs und Landfriedensbruchs angeordnet wurden. Diese isolierten Vorfälle prägten nicht das Gesamtbild der Demonstration.

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Pazifistische Ziele der Initiengruppe Gen Z

Die Initiative "Gen Z regelt", die den Marsch begleitete, vertritt neben dem Nein zur Wehrpflicht weitere progressive gesellschaftspolitische Forderungen. Zu den Kernpunkten des Programms gehören die Bereitstellung von ausreichendem Geld für Schulen und die Schaffung eines bezahlbaren Lebens für alle Bevölkerungsschichten. Zudem steht ein konsequenter Klimaschutz im Fokus der jungen Aktivisten. Die Gruppe versteht sich als Stimme einer Generation, die fundamentale soziale und ökologische Veränderungen im politischen System Deutschlands einfordert.

Polizeiliche Statistik und Gesamtbilanz

Die Berliner Polizei wertet den gesamten Protesttag als statistisch ruhig, besonders im Vergleich zu ähnlichen Ereignissen. Ein Sprecher betonte, dass die Anzahl der Teilnehmer in Berlin sehr ruhig verlaufen sei. Insgesamt wurden am Freitag 16 Personen vorübergehend festgenommen. Die Polizeistatistik verzeichnete 26 Strafanzeigen, die unter anderem wegen Beleidigung, übler Nachrede, Körperverletzung oder tätlichen Angriffen erstattet wurden. Diese Zahlen deuten auf einen friedlichen Verlauf hin, trotz einzelner Straftaten.

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Unterschiede bei den Teilnehmerzahlen

Die Angaben zur Teilnehmerzahl variierten zwischen den Organisatoren und den Sicherheitsbehörden. Schon am Mittag begleitete die Berliner Polizei einen Protestzug der Gruppe "Gen Z regelt" von Berlin-Mitte nach Kreuzberg. Der Polizei zufolge beteiligten sich etwa 4.500 junge Menschen an diesem vormittäglichen Marsch. Ein Sprecher der Initiative sprach hingegen von bis zu 15.000 Demonstranten. Diese Diskrepanz ist bei Großdemonstrationen üblich und spiegelt unterschiedliche Zählmethoden wider.

Vergleich zu früheren Ereignissen

Im Vergleich zur Versammlung der Bundesschülerkonferenz am selben Nachmittag am Brandenburger Tor waren die Zahlen deutlich geringer. Bei der Bundesschülerkonferenz kamen am Nachmittag deutlich weniger Menschen zusammen. Die Teilnehmerzahl war insgesamt deutlich niedriger als bei den von "Gen Z regelt" organisierten Protesten am 31. Oktober. Damals waren bundesweit Zehntausende Menschen auf die Straße gegangen und es kam anschließend in mehreren Städten wie in Frankfurt am Main zu Krawallen. Diese historischen Vergleiche zeigen, dass die aktuelle Situation in Berlin sich deutlich entspannter darstellt als die Ereignisse im vergangenen Monat.