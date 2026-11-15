Friedrich Merz am Geburtstag gescheitert: Stromsteuer-Senkung der SPD blockiert

Kanzler Friedrich Merz erleidet am Geburtstag eine massive politische Niederlage. Die SPD verhindert die Senkung der Stromsteuer, was Frust in der Union auslöst und die Glaubwürdigkeit der Koalition gefährdet.

Am Mittwochmorgen nahm Friedrich Merz die Geburtstagswünsche von Lars Klingbeil entgegen, erhielt jedoch lediglich Blumen als Geschenk. Der CDU -Chef lächelte für die Kameras, doch innerlich kochte Wut, da ihm die erhofften politischen Zugeständnisse fehlten. Ausgerechnet an seinem Geburtstag wurde die Senkung der Stromsteuer für alle Bürger von der SPD erfolgreich verhindert, was Merz als persönlichen Affront wertete. Diese öffentliche Bloßstellung stellt die Frage nach der tatsächlichen Macht und Autorität des Kanzlers in der aktuellen Koalition.

Bloßstellung am Geburtstag der Union

Das gescheiterte Projekt der Stromsteuersenkung wird in der CDU als größte Niederlage in aktuellen Zeiten gewertet. Einflussreiche Abgeordnete kritisieren, dass Merz sich zu wenig um Details kümmere und die Angelegenheiten zu lange habe laufen lassen. Dieses Verhalten sende das Signal aus, dass ihm viele Themen persönlich nicht wichtig seien, wodurch die SPD das politische Feld dominieren konnte. Die Wirtschaft hat diese Schwäche bereits registriert und urteilt vernichtend über die Leistungsfähigkeit der Regierung.

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Wirtschafts- und Eliten-Panel verzeichnen Schwäche

Laut dem Allensbach-Elitepanel halten neunzig Prozent der Top-Kräfte in Wirtschaft und Gesellschaft die aktuelle Regierung für schwach. Damit übertrifft die Wahrnehmung der Merz-Regierung sogar noch die Bewertungen aus der vorherigen Ampel-Zeit. In den Reihen der Union stöhnen viele Mitglieder darüber, dass der Kanzler sich kaum beraten lasse und Fachpolitiker oft erst spät nach deren Meinung frage. Merz scheint daher nicht zu wissen, wie tief der Frust bei Wirtschafts-, Finanz- und Haushaltspolitikern seiner Partei tatsächlich sitzt.

Kritik an Inflation und neuen Schulden

Die Unionspartei sieht sich mit einem weiteren gescheiterten Ziel konfrontiert, da die kalte Progression im Steuertarif erstmals seit 15 Jahren nicht ausgeglichen wird. Dies geschieht trotz eines geplanten Ausgabenrahmens von mehr als sechshundertvierzig Milliarden Euro und der Aufnahme von über zweihundert Milliarden Euro an neuen Schulden. Viele CDU-Mitglieder sind hierüber dermaßen frustriert, dass sie Krisengespräche fordern, da Merz die Glaubwürdigkeit der Union in Finanzfragen endgültig zu schädigen drohe.

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Wütende Fraktionssitzung und Brandbrief

Während Merz zum Geburtstagsessen mit seiner Ehefrau Charlotte verabredet ist, entläd sich ab 20:15 Uhr eine Wutwelle in einer Sondersitzung der Unionsfraktion. Mehr als dreißig Abgeordnete, darunter Paul Ziemiak, Thorsten Frei und Alexander Hoffmann, machen ihrem Unmut Luft und werfen der SPD vor, das Versprechen gebrochen zu haben. Ziemiak betonte bitter, dass die Union jede Glaubwürdigkeit verliere, während der Brandbrief von Andreas Mattfeldt an den Kanzler die politische Unsicherheit für die bevorstehende Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen im April thematisiert.

Ausblick auf Gipfeltreffen und Gegenfinanzierung

Die Situation ist für Merz und die CDU derzeit gefährlicher als im Sommer, als er knapp einem Sturz als Parteichef entging. Nun herrscht eine Mischung aus Fassungs- und Hoffnungslosigkeit, da keine klare Strategie zur Wende sichtbar ist. Der Blick richtet sich auf das kommende Dienstag-Treffen der Koalitionsspitzen, das als letzte Chance gilt, die Stromsteuersenkung oder zumindest eine Teil-Senkung doch noch durchzusetzen. Die SPD betont zwar, keine Machtfrage daraus machen zu wollen, verlangt aber, dass die Gegenfinanzierung in Höhe von fünf Milliarden Euro pro Jahr stimmt.