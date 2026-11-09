Friedrich Merz droht EU-Blockade bei Ukraine-Hilfe und Haushaltsverhandlungen

Bundeskanzler Friedrich Merz nutzt die EU-Haushaltsverhandlungen als Druckmittel, um verbindliche Finanzzusagen für die Ukraine durchzusetzen. Bulgarien und Slowakei lehnen ab.

Bundeskanzler Friedrich Merz hat eine deutliche Zuspitzung der Debatte um die finanzielle Unterstützung der Ukraine ausgelöst. Indem er Ratspräsident António Costa in einem Brief direkt anspricht, signalisiert die deutsche Regierung klare Bedingungen für die weiteren Haushaltsverhandlungen. Sollte kein gemeinsames Bekenntnis zur Ukraine-Hilfe erzielt werden, droht Merz indirekt mit einer Blockade in anderen wichtigen Finanzfragen innerhalb der Europäischen Union.

Fehlende Mittel und politische Zielkonflikte

Der Kern des Konflikts liegt bei einer Lücke von 45 Milliarden Euro, die für das kommende Jahr im Finanzierungspaket für die Ukraine bisher fehlen. Merz fordert in seinem Schreiben explizit auf, im Rahmen der Verhandlungen über den mehrjährigen Finanzrahmen für die Jahre 2028 bis 2034 eine von allen Mitgliedstaaten getragene Lösung zu finden. Die Europäische Union hat das Ziel verfolgt, bis Ende dieses Jahres eine Einigung über den gesamten Finanzrahmen zu erzielen, doch die aktuellen Spannungen zwischen den Mitgliedsstaaten gefährden diesen Zeitplan erheblich.

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Bildung von Oppositionsländern gegen neue Hilfen

Die politischen Fronten haben sich in der Frage der weiteren Unterstützung fest verhärtet. Bulgarien und die Slowakei haben bereits öffentlich angekündigt, sich nicht an neuen Finanzhilfen für die Ukraine zu beteiligen. Diese klare Absage stößt auf breite Kritik in Berlin, da sie die Solidarität innerhalb der EU auf die Probe stellt. Auch Tschechien und Ungarn gelten in dieser spezifischen Frage als eher ablehnend, was die Bildung einer breiten Mehrheit für das geforderte Finanzpaket weiter erschwert.

Diplomatischer Druck durch Besuch ungarischer Führung

Die geopolitische Dimension dieses Haushaltsstreits wird durch aktuelle diplomatische Besuche unterstrichen. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán ist heute zu einem Besuch im Kanzleramt zu Friedrich Merz eingeladen. Diese Begegnung findet in einem kritischen Kontext statt, da Ungarn aufgrund seiner ablehnenden Haltung gegenüber der Ukraine-Hilfe im Fokus der deutschen Verhandlungsstrategie steht. Die Diskussionen in Berlin zielen darauf ab, ein einheitliches Vorgehen zu demonstrieren und gleichzeitig Druck auf skeptische Mitgliedsstaaten auszuüben.

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Anforderungen an einen langfristigen Finanzierungsrahmen

Neben den kurzfristigen Blockaden fordert Merz eine strukturelle Lösung für die Zukunft. Im Brief an Costa wird dargelegt, dass die Finanzierung der von Russland angegriffenen Ukraine nicht als einmalige Maßnahme, sondern über mehrere Jahre gesichert werden muss. Dies soll im Zuge der aushandlung des EU-Haushalts für den Zeitraum 2028 bis 2034 erfolgen. Ein solches Vorgehen würde die Abhängigkeit von jährlichen Kompromissen verringern und der Ukraine planbare Perspektiven bieten, was als entscheidender Schritt für die langfristige strategische Ausrichtung der EU gewertet wird.

Die anstehenden Verhandlungen zeigen, wie stark innenpolitische Prioritäten in verschiedenen EU-Ländern die Außenpolitik beeinflussen. Während Deutschland unter Federführung von Merz eine konsequente Linie verfolgt, müssen andere Staaten ihre eigenen wirtschaftlichen und politischen Zwänge abwägen. Die Blockadedrohung von Merz ist somit auch als Signal an die eigene Bevölkerung und die internationalen Partner zu verstehen, dass die Unterstützung der Ukraine eine rotierende Linie bleibt, die nur bei ausreichender finanzieller Beteiligung aller halten wird.