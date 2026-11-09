Friedrich Merz droht EU-Haushaltsblockade bei Ukraine-Krise

Bundeskanzler Friedrich Merz kündigt an, den EU-Haushalt 2028-2034 zu blockieren, falls alle Mitgliedstaaten die Ukraine-Finanzierung verbindlich zusichern. Kernkonflikte um 45 Milliarden Euro und Haushaltskürzungen.

Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz hat die Verhandlungen über den langfristigen EU-Haushalt deutlich zugespitzt. Er erklärt in einem Schreiben an den EU-Ratspräsidenten António Costa, dass Deutschland den neuen Finanzrahmen für die Jahre 2028 bis 2034 blockieren wird, sofern nicht alle Mitgliedstaaten verbindliche Zusagen zur Ukraine-Unterstützung leisten.

Finanzierungslücke für Kiew als Verhandlungsmasse

Die Ukraine sieht sich im kommenden Jahr mit einem enormen Finanzierungsbedarf von rund 70 Milliarden Euro konfrontiert. Die Europäische Union hat bereits zugesagt, zwei Drittel dieser Lücke, also etwa 45 Milliarden Euro, zu übernehmen. Friedrich Merz nutzt diese Absprache als strategisches Druckmittel, um die einheitliche Haltung der Gemeinschaft zu gewährleisten und weitere Schritte in Dublin durchzusetzen.

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Positionierung in Dublin und rechtliche Rahmenbedingungen

In seinem an die Financial Times gezeigten Brief präzisiert der Kanzler die deutschen Forderungen. Er stellt fest, dass eine gemeinsame Verpflichtung aller EU-Staaten zur fairen Beitragsleistung eine wesentliche Voraussetzung für die Lösung des Problems sei. Ohne diese Einigkeit will Berlin weitere Fragen mit finanziellen Auswirkungen nicht erörtern und blockiert so die gesamte Haushaltsdebatte effektiv.

Gegner einer weiteren Ukraine-Finanzierung

Neben Deutschland und den pro-ukrainischen Staaten stehen vier Mitgliedstaaten einer weiteren Beteiligung kritisch gegenüber. Ungarn, die Slowakei, Bulgarien und Tschechien äußern Widerstand gegen eine Aufstockung der Mittel. Friedrich Merz verlangt explizit eine von allen teilnehmenden Ländern getragene Lösung, die der Ukraine ab 2028 eine verlässliche und mehrjährige Finanzierungsstruktur sichert.

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Konflikt um den irischen Vorschlag zur Haushaltskürzung

Parallel zur Ukraine-Frage wird über das Gesamtvolumen des künftigen EU-Etats heftig gerungen. Der irische EU-Ratsvorsitz schlägt vor, den Vorschlag der EU-Kommission um rund 159 Milliarden Euro zu kürzen. Das Gesamtvolumen läge dann bei etwa 1,826 Billionen Euro zu laufenden Preisen. Friedrich Merz stuft diesen Entwurf als inakzeptabel ein und warnt vor falschen Einsparzielen.

Sektorale Ausnahmen und künftige Prioritäten der Bundesregierung

Aus Sicht der Bundesregierung treffen die geplanten Kürzungen die falschen politischen Handlungsfelder. Besonders kritisch wird bewertet, dass Investitionspotenziale in Wettbewerbsfähigkeit, Forschung, Verteidigung sowie Außen- und Entwicklungspolitik bedroht sind. Der Kanzler fordert stattdessen eine Umverteilung, die diese strategischen Säulen stärker schützt und so die langfristige Handlungsfähigkeit der Europäischen Union wahrt.