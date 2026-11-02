Friedrich Merz erfährt scharfe Kritik bei CDU-Kreischefs

Kanzler Friedrich Merz sah sich bei der CDU-Konferenz massiver Kritik der Kreischefs ausgesetzt. Es gab kein Scherbengericht, aber deutliche Signale zur Parteiführung und zu Reformen.

Friedrich Merz hat bei einer kritischen Versammlung mit dem Unmut innerhalb der eigenen Partei in ganzer Breite zu rechnen. Der Bedarf an Diskussion war so enorm, dass die Tagesordnung spontan geändert wurde, um mehr Zeit für die Debatte zu ermöglichen. Aus den ursprünglich geplanten zwei Stunden wurden am Ende drei Stunden intensive Aussprache, in denen die angespannte Stimmung in der Partei widergespiegelt wurde.

Das Fazit des Abends fiel eindeutig aus: Ein Scherbengericht gab es nicht, doch die Stimmung war entsprechend hart. Eine Teilnehmerin beschrieb die Lage gegenüber dem Tagesspiegel als genauso angespannt wie die allgemeine Situation in der Union. Die Diskussion zeigte deutlich, wie groß die Not bei den betroffenen Funktionären ist, was Merz zu einer Reihe von Versprechungen veranlasste.

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Kritik an der Rede und fehlender Plan

Zunächst hielt der Kanzler eine Rede, die jedoch auf massive Zurückhaltung stieß. Teilnehmer bewerteten den Vortrag dahingehend, dass er zwar wie eine gute Regierungserklärung geklungen habe, aber die falsche Ansprache für einen Parteichef war. Merz sprach außenpolitisch und staatstragend, was als Distanz zur parteiinternen Lage interpretiert wurde. Zahlreiche Wortmeldungen waren kritisch, drängend und grundsätzlich, blieben aber sachlich.

Viele Teilnehmer forderten eine Vision und einen übergeordneten Plan für die Zukunft der Union. Daran wolle er arbeiten, versprach Merz den Anwesenden. Die Kritik kam nicht nur aus der Ferne, sondern traf ihn direkt in der Versammlung, auch wenn nicht alle Frustrierten anwesend waren. So hatten etwa von den zwölf Berliner CDU-Kreischefs nicht wenige den Sinn des Treffens offen infrage gestellt und sich gegen eine Teilnahme entschieden.

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Positionen der Akteure und Ziele

Für die anderen war das Treffen die Gelegenheit, ihre Kritik direkt beim Adressaten loszuwerden. Friedrich Merz betonte während der Sitzung die Abgrenzung zur AfD und klargemacht, dass es keine Form der Zusammenarbeit mit dieser Partei geben dürfe. Dafür erhielt er breite Unterstützung von den Anwesenden, was die klare Linie der Union unterstrich. Er hat zudem deutlich gemacht, wofür die Union stehe.

Generalsekretärin Franziska Hoppermann soll laut Ankündigung von Merz Union pur darstellen. Dies war Teil seiner Strategie, um die identity der Partei wiederherzustellen. Merz erneuerte seine Ankündigung, er wolle die großen Reformen, etwa die Rente, bis Jahresende durch das Kabinett bringen. Diese konkreten Zusagen sollten die Sorge vor weiterem Stillstand lindern und handlungsorientierte Signale senden.

Konsequenzen und nächste Schritte

Die Aussprache fand im Rahmen einer zweitägigen Konferenz der Kreisvorsitzenden statt. Gleich zu Beginn seiner Rede kündigte Merz an, doch für größere Debatten über die Bundespräsidentschaft sorgte das nicht. Das Thema Bundespräsidentin wurde von einigen als Schönrederei abgetan, da es in den lokalen Kreisverbänden nur fünf Prozent der Leute interessieren würde.

Die Frage, ob Merz den Parteivorsitz abgeben sollte, klang in einigen Wortmeldungen sacht an, wurde aber nicht wirklich diskutiert. Ein Kreischef bemerkte, Friedrich Merz sei am Anfang ziemlich frostig gewesen, habe sich im Laufe des Abends aber gesteigert. Er sei stärker aus der Runde rausgegangen, als er reingekommen ist, und habe die Ernsthaftigkeit der Kritik verstanden. Die Stimmung hellte sich mit zunehmender Dauer des Treffens auf.

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Doch gab es ganz konkrete Ideen, was sich anders machen ließe, damit die CDU aus ihrer tiefen Krise herauskommt? Das haben die vier Teilnehmer des Abends, mit denen der Tagesspiegel gesprochen hat, nicht so wahrgenommen. Ein Kreischef resümierte lapidar, dass er genauso schlau wie vorher auch sei. Die Diskussion hat die Spannungen zwar offengelegt, aber keine schnellen Lösungen für die strukturelle Schwäche der Partei gebracht.