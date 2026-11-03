Friedrich Merz fordert Selenskyj-Teilnahme am G20-Gipfel

Bundeskanzler Friedrich Merz verlangt, dass Präsident Selenskyj zwingend am G20-Gipfel teilnehmen muss, falls Putin einlädt. Selenskyj warnt vor Putins Ambitionen.

Bundeskanzler Friedrich Merz hat eine klare Bedingung für die bevorstehenden diplomatischen Verhandlungen auf dem G20-Gipfel aufgestellt. Falls US-Präsident Donald Trump den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu dem Treffen im kommenden Monat in den USA einlädt, muss auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Teil der Gespräche sein. Merz betonte, dass es völlig inakzeptabel sei, über das Schicksal der Ukraine zu entscheiden, ohne das betroffene Land selbst am Tisch sitzen zu haben. Diese Forderung unterstreicht die Bereitschaft Deutschlands, die ukrainische Souveränität in internationalen Gremien aktiv zu verteidigen.

Mechanismus der G20-Teilnahmebedingungen

Die Logik hinter dieser Forderung ist eindeutig: Wenn über die Ukraine gesprochen wird, insbesondere über einen Waffenstillstand und ein mögliches Friedensabkommen, muss deren Regierung anwesend sein. Merz erklärte, dass Drittstaaten das Los des ukrainischen Volkes nicht in seinem Namen bestimmen dürfen. Der Bundeskanzler sieht sich der Vorbereitung des Treffens in Miami mit großem Interesse entgegen, behält sich jedoch das Recht des Gastgebers vor, Einladungen zu erteilen. Seine Position ist jedoch unerschütterlich: Eine Aussprache ohne den direkten Ansprechpartner aus Kiew hält er für kontraproduktiv und legitimationsfähig.

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Selenskyjs Warnung vor russischen Ambitionen

Präsident Wolodymyr Selenskyj nutzt seine Auftritte auf der Berliner Sicherheitskonferenz (BSC), um vor den realen militärischen Absichten des Kremls zu warnen. Er lehnt jede Illusion darüber ab, dass Putins aggression nachlässt, und verweist auf die massive militärische Infrastruktur, die Russland in den vergangenen Jahren aufgebaut hat. Selenskyj argumentiert, dass diese Aufrüstung nicht nur gegen die Ukraine gerichtet ist, sondern ein direktes Bedrohungsszenario für ein geeintes und friedliches Europa darstellt. Er betonte, dass die russische Entscheidung für diesen Konflikt endgültig getroffen sei und sich nicht einfach auflöse.

Zusätzlich zur militärischen Warnung sprach Selenskyj über die diplomatische Unmöglichkeit eines direkten Austauschs mit dem russischen Präsidenten. Er erklärte nach einem Gespräch mit Kanzler Merz, dass er Wladimir Putin nicht nach Kiew einladen werde, da dies sinnlos sei und keine Antwort erwarten lasse. Gleichzeitig schließe er eine Einladung nach Moskau aus, da er diese als destruktiv für den Frieden empfindet. Selenskyj sieht auch ein Telefonat skeptisch, da Russland dies nutzen würde, um weiteren Verhandlungen aus dem Weg zu gehen, ohne reale Schritte zu einem Frieden zu unternehmen.

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Diplomatische Initiativen von Melania Trump

Parallel zu den offiziellen staatlichen Gesprächen kündigt First Lady Melania Trump ein privates Treffen im Weißen Haus an. Nach ihrer Vermittlung einer Waffenruhe in der russisch besetzten Frontstadt Oleschky plant sie, Vertreter der Ukraine und Russlands zusammenzubringen. Das Weiße House gab bekannt, dass Melania Trump persönlich die Repräsentanten der beiden Nationen einladen wird, um über die beendete Feuerpause in Oleschky zu sprechen. Das Treffen ist für Donnerstag um 11 Uhr Ortszeit angesetzt, wobei noch nicht klar ist, welche Vertreter beider Seiten daran teilnehmen werden. Diese Initiative zeigt eine neue Ebene der diplomatischen Einmischung durch nicht-staatliche Akteure.

Rainer Munz, Korrespondent für Russland, ordnet die anstehenden Gespräche ein und blickt vorsichtig hoffnungsvoll auf die Situation in Oleschky zurück. Die beendete Feuerpause wird als erster praktischer Schritt gewertet, der Vertrauen zwischen den Konfliktparteien schaffen könnte. Die USA haben das Datum der Gespräche mit Russland und der Ukraine bestätigt. Obwohl die Teilnehmer noch unklar sind, signalisiert diese Einladung durch die First Lady eine gewisse Flexibilität und den Wunsch, auch informelle Kanäle zu nutzen, um Druck auf die Kriegsparteien auszuüben.

Sicherheitslagen und deutsche Unterstützung

Die Sicherheitslage bleibt angespannt, wie die Festnahme eines weiteren Verdächtigen in Baden-Württemberg zeigt. Sechs Wochen nach einem mutmaßlichen Brandanschlag auf eine Starlink-Bodenstation in Polen wurde ein türkischer Staatsbürger gefasst. Die Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart teilt mit, dass dieser Mann zwei zuvor festgenommene Verdächtige mit der Tat beauftragt haben soll. Das Satellitennetzwerk Starlink ist ein strategisch wichtiger Bestandteil der ukrainischen Verteidigung gegen den Angriffskrieg Russlands. Parallel dazu kommt es vor einem von der ukrainischen Nationalgarde genutzten Haus nahe Kiew zu Protesten aufgrund falscher Gerüchte über Folter, die von der Polizei und der Garde umgehend dementiert wurden.

Deutschland zeigt sich unterdessen fest in seiner Unterstützung der Ukraine. Bundeskanzler Friedrich Merz erklärte während seines Treffens mit Wolodymyr Selenskyj in Berlin, dass Deutschland die Ukraine vor dem schwierigen Winter mit zusätzlichen Hilfen unterstützen wird. Merz versicherte, dass diese Hilfe fortgesetzt wird, bis der Krieg endgültig beendet ist. Diese klare Zusage soll die ukrainischen Partner stärken und signalisieren, dass die transatlantische Solidarität trotz diplomatischer Umwälzungen auf höchster Ebene erhalten bleibt und sich auf die langfristige Verteidigungsfähigkeit konzentriert.