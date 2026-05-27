Friedrich Merz konfrontiert mit Spekulationen um einen Kanzlertausch

Friedrich Merz (70, CDU) wird mit Spekulationen um einen Kanzlertausch mit Hendrik Wüst (50, CDU) konfrontiert. BILD hörte im Umfeld des Kanzlers, dass dies eine 'naive Idee' ist, die von einer 'gefährlichen Lust an der Zündelei' zeugt.

Friedrich Merz (70, CDU) wird mit Spekulationen um einen Kanzlertausch mit Hendrik Wüst (50, CDU) konfrontiert. BILD hörte im Umfeld des Kanzlers, dass dies eine 'naive Idee' ist, die von einer 'gefährlichen Lust an der Zündelei' zeugt.

Es wird behauptet, dass es einfacher sei, über Personal zu sprechen, als sich ernsthaft mit den Einkommensteuersätzen oder der Pflegereform zu beschäftigen. Fragt sich nur, wer aus Sicht des Kanzlers zündelt. Wüst selbst? Womöglich, als er kürzlich in Polen seine außenpolitischen Qualitäten testete?

Diese Lesart gibt es in Berlin. So spricht das Merz-Umfeld von einer 'wüsten Spekulation', die von einer 'bemerkenswerten Unkenntnis der Verfassung und der politischen Realität' zeugt. Hintergrund: Rot-Schwarz regiert nur mit einer wackeligen 12-Stimmen-Mehrheit. Und viele Koalitionäre hätten bei so einem Kanzlertausch die Stabilität im Bundestag gefährdet.

Angesichts der Weltkrisen sei das 'doppelt fahrlässig'. Wer diese Spekulationen anstelle, betreibe das Geschäft der AfD und raube der politischen Mitte die Autorität. Doch ist es wirklich Wüst, der dahintersteckt? In NRW heißt es, die Reise nach Polen sei schon länger geplant gewesen.

Das schließt nicht aus, dass seine Leute dort über einen 'Kanzlertausch' geraunt haben. Aber es gibt auch Abgeordnete der Bundestagsfraktion, die damit aufgefallen sind, auch wenn sich niemand öffentlich zitieren lassen will. Wüst plant eigentlich einen Wechsel nach Berlin mit längerer Perspektive. Und installierte zuletzt eine Finanzexpertin mit viel Bundeserfahrung in seiner Staatskanzlei.

Er will jetzt erst mal die Bundestagswahl 2027 gewinnen. Wer seinen Namen jetzt nennt, will ihn vielleicht auch verbrennen. Der Chemnitzer Politologe Eckhard Jesse sagt: 'Wüst, der auf Schwarz-Grün setzt, ist vorsichtig. Er weiß, dass seine Zeit nach der Bundestagswahl 2027 kommt.





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