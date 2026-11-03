Friedrich Merz warnt vor den Folgen von Enteignungen in Berlin und fordert Baurhythmus. Er unterstützt den Expo 2035 Bewerbungskurs der Hauptstadt unter klaren Bedingungen.

Der CDU -Vorsitzende Friedrich Merz hat in Berlin eindringlich vor den wirtschaftlichen Schäden durch mögliche Enteignungspläne gewarnt und gleichzeitig seine Unterstützung für eine Bewerbung der Hauptstadtregion um die Weltausstellung Expo 2035 signalisiert. Bei einer Rede vor der Industrie- und Handelskammer Berlin betonte er, dass der Schutz des Eigentums ein fundamentales Prinzip der sozialen Marktwirtschaft sei und ohne Vertrauen in die Rechtsordnung keine Investitionen stattfinden könnten.

Merz kritisiert Berliner Koalitionsoption

Friedrich Merz äußerte scharfe Kritik an den aktuellen politischen Debatten in Berlin, die eine Regierungskoalition aus Linken, Grünen und SPD im Raum sehen lassen. Er warnte davor, dass offene Gespräche über Enteignungen im Zentrum des Landes massive negative Auswirkungen bis hin zu den internationalen Kapitalmärkten in London, Paris und New York haben würden. Merz argumentierte, dass durch Vergesellschaftungen weder neue Arbeitsplätze geschaffen noch Wohnungen gebaut würden, sondern stattdessen dem Wirtschaftsstandort Berlin und ganz Deutschland erheblicher Schaden zugefügt werde.

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Forderungen nach mehr Bauen und Eigentum

Neben der Kritik an den Enteignungsdebatten stellte Merz konkrete Lösungsansätze für den Wohnungsbau vor. Er verwies darauf, dass die Bundesregierung mit dem sogenannten Bauturbo und der Einführung des Gebäudetyps E bereits erste Entscheidungen für mehr Bauen getroffen habe. Merz betonte zudem, dass in erstklassigen Innenstadtbereichen, die durch Volksabstimmungen wie beim Tempelhofer Feld vor Bebauung geschützt wurden, ein Problem bestehe, das über reine gesetzliche Regelungen des Gesetzgebers hinausgehe. Er forderte auf, auch für solche Flächen zu werben, damit dort gebaut werden kann.

Gesetz gegen Vergesellschaftungen in Vorbereitung

Ein weiterer Schwerpunkt seiner Ausführungen war die Arbeit an einem spezifischen Gesetz gegen Vergesellschaftungen. Merz erklärte, dass der Gesetzentwurf für die CDU bereits fertiggestellt sei. Noch müsse lediglich geklärt werden, ob im Falle einer Enteignung hundert oder achtzig Prozent des Verkehrswerts zu ersetzen wären. Der CDU-Politiker stellte klar, dass seine Partei eindeutig für den vollen Ersatz von hundert Prozent des Verkehrswerts eintritt, da dies das einzige Mittel sei, um Eigentum verlässlich zu schützen und das wirtschaftliche Vertrauen der Bevölkerung zu bewahren.

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Unterstützung für Expo 2035 Bewerbung

Parallel zu den wirtschaftspolitischen Warnungen sprach sich Friedrich Merz dafür aus, die Bewerbung der Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg für die Expo 2035 zu unterstützen. Er meinte, Deutschland müsse zeigen, dass es in der Lage sei, Großveranstaltungen wieder erfolgreich durchzuführen. Merz bemerkte, dass die Bevölkerung zwar zeitweise Vorbehalte gegenüber solchen Events gehabt habe, das Klima sich jedoch inzwischen wieder verbessert habe. Er rief dazu auf, mit Selbstbewusstsein an die Aufgabe heranzutreten und sich der Welt zu präsentieren.

Voraussetzungen und politische Risiken

Merz knüpfte seine Unterstützung jedoch an klare Bedingungen. Er betonte, dass die Hausaufgaben von der Region selbst gemacht werden müssten. Das vorgestellte Konzept müsse wirklich überzeugend sein und echte Chancen auf eine Annahme haben. Diese Forderung steht im Kontext der jüngsten Abgeordnetenwahl in Berlin im September, nachdem im Mai fast zwei Drittel der Berlinerinnen und Berliner für eine Bewerbung gestimmt hatten. Aus der Brandenburger Regierung kamen nun jedoch Vorbehalte hinsichtlich der Zuverlässigkeit einer möglichen neuen Senatskoalition aus Linken, Grünen und SPD.