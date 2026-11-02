Friedrich Merz kündigt Kandidatin für Bundespräsidentenwahl an

Bundeskanzler Friedrich Merz setzt im Machtpoker mit der CSU ein klares Signal. Er fordert eine gemeinsame Kandidatin der Mitte für das Bundespräsidium.

Bundeskanzler Friedrich Merz hat im laufenden Machtpoker um die Nachfolge von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier unmissverständlich positioniert. Der CDU -Chef hat am Montagabend in Berlin im Machtpoker um die Nachfolge von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Klartext gesprochen. "Ich werde der Partei eine gemeinsame Kandidatin vorschlagen, eine Kandidatin der politischen Mitte. Ich bin festgelegt in der Frage, dass es eine Frau werden muss." Das sagte der Kanzler am Rande einer CDU -internen Veranstaltung am Montagabend in Berlin.

Klarstellung der CDU zu Frauenrolle

Mit diesen Worten setzt der CDU-Chef ein klares Signal im Streit mit der CSU. Die Schwesterpartei drängt seit Wochen auf Bayerns Landtagspräsidentin Ilse Aigner. In der CDU gilt dagegen Hessens Fraktionschefin Ines Claus als Merz-Favoritin. Einen Namen nennt der Kanzler bisher nicht.

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Dieser Ansatz unterstreicht den Anspruch der Union auf eine überparteiliche, aber von der Koalition getragene Person. Die Forderung nach einer weiblichen Kandidatin der politischen Mitte soll Einigkeit in den Reihen der Koalitionsparteien erzeugen. Dennoch bleibt die Auswahl offen, da verschiedene Lager unterschiedliche Profile favorisieren.

CSU favorisiert Ilse Aigner

Die bayerische Landtagspräsidentin ist die Wunschkandidatin von CSU-Chef Markus Söder. Sie war Bundeslandwirtschaftsministerin und ist seit 2018 bayerische Landtagspräsidentin. Aigner gilt als bodenständig: Sie ist gelernte Radio- und Fernsehtechnikerin und lebt bis heute im Elternhaus in Oberbayern. Die Unterstützung für sie als kommt aus unterschiedlichen politischen Lagern. Auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und SPD-Fraktionschef Matthias Miersch sprechen sich für sie aus.

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Ihr Problem: Merz hat sich bisher nicht für sie ausgesprochen, und in der CDU gibt es Stimmen für eine eigene Kandidatin. Dies spiegelt die strukturelle Spannung zwischen den beiden Schwesterparteien wider. Während die CSU auf eine bekannte bayerische Persönlichkeit setzt, fehlt in Berlin bisher die ausdrückliche Unterstützung durch den Kanzler.

Ines Claus als Alternative in der CDU

Die Juristin und Politologin führt seit 2020 die CDU-Fraktion im Hessischen Landtag. Sie ist seit Februar 2026 stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende. Claus ist verheiratet, hat drei Kinder und lebt in Trebur bei Groß-Gerau. Ihr Name tauchte Ende Oktober überraschend auf, als die Rheinische Post sie als Merz-Favoritin nannte. Sie nannte das eine große Ehre.

Merz' Umfeld dementierte. Führende CDU-Politiker kritisierten laut dpa, ihr fehle jedes bundespolitische Profil. Diese Kritik unterstreicht die Schwierigkeit, eine Kandidatin zu finden, die sowohl regional verankert als auch bundesweit akzeptiert ist. Die Debatte zeigt, wie schwer die Einigung auf eine Person fällt, die alle Fraktionen der Union hinter sich versammelt.