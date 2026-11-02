Friedrich Merz nimmt harte Kritik der CDU-Kreisvorsitzenden entgegen

Kanzler Friedrich Merz steht vor enttäuschten CDU-Kreisvorsitzenden. Er verspricht Reformen bis Jahresende, doch die Partei bleibt skeptisch regarding einer klaren Strategie.

Die Stimmung in der CDU war angespannt, als Kanzler Friedrich Merz am Abend vor den Kreisvorsitzende n stand. Der Diskussionsbedarf war so enorm, dass die Tagesordnung spontan geändert werden musste, um drei statt der geplanten zwei Stunden für die Debatte zu gewinnen. Das Fazit des Abends war eindeutig: Es gab kein Scherbengericht, aber Merz spürte den Unmut in seiner Partei in ganzer Breite. Eine Teilnehmerin beschrieb die Atmosphäre im Saal als genauso angespannt wie die allgemeine Stimmung in der Organisation.

Kritik an der falschen Rede und fehlender Plan

Zunächst hielt der Kanzler eine Rede, die jedoch auf gemischtes Echo stieß. Zuhörer urteilten, das wäre eine gute Regierungserklärung gewesen, sei aber die falsche Rede für einen Parteichef gewesen. Außenpolitisch und staatstragend habe Merz gesprochen, was für den internen Austausch nicht ausreichend war. Zahlreiche Teilnehmer forderten daraufhin eine Vision und einen übergeordneten Plan. Merz versprach zwar, daran zu arbeiten, doch viele sahen keine konkreten Lösungen für die tiefe Krise der Union.

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Merz verspricht Reformen und klare Linie gegen AfD

Für größere Debatten sorgte das Thema Bundespräsidentin zunächst nicht, da dies nur einen kleinen Teil der Mitglieder interessierte. Stattdessen erneuerte Merz seine Ankündigung, große Reformen wie die Rente bis Jahresende durch das Kabinett zu bringen. Generalsekretärin Franziska Hoppermann solle "Union pur" darstellen. Zudem betonte er deutlich die Abgrenzung zur AfD und klarmachte, dass es keine Form der Zusammenarbeit geben dürfe. Dafür erhielt er breite Unterstützung von den Anwesenden.

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Austritt frustrierter Funktionäre und offene Fragen

Von den zwölf Berliner CDU-Kreischefs hatten nicht wenige den Sinn des Treffens offen infrage gestellt und sich gegen eine Teilnahme entschieden. Sie gaben lapidar an, besseres zu tun zu haben. Andere kamen jedoch, um ihre Kritik direkt beim Adressaten loszuwerden. Ein Kreischef bemerkte, dass Friedrich Merz am Anfang ziemlich frostig rüberkam, sich im Laufe des Abends aber gesteigert habe. Mit zunehmender Dauer sei er emphatischer geworden und habe Kritik angenommen.

Skepsis trotz verbesserter Kommunikation

Trotz der verbesserten Kommunikation blieb die Skepsis groß. Ein Teilnehmer urteilte, Merz sei stärker aus der Runde rausgegangen, als er reingekommen sei, und habe die Ernsthaftigkeit der Lage verstanden. Doch konkrete Ideen, wie sich die Situation ändern ließe, wurden nicht wahrgenommen. Ein Kreisvorsitzender sagte abschließend, er sei genauso schlau wie vorher auch. Die Frage, ob Merz den Parteivorsitz abgeben sollte, klang zwar sacht an, wurde aber nicht diskutiert.