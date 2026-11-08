Friedrich Merz nominiert Ilse Aigner als Bundespräsidentschaftskandidatin

Bundeskanzler Merz unterstützt Ilse Aigner für das höchste Amt. Nach Gesprächen mit Julia Klöckner als Rivalein ist Aigner Favoritin für die Nachfolge von Steinmeier.

Die Kandidatur für das Amt des Bundespräsident en ist im Wesentlichen festgelegt: Ilse Aigner, die Landtagspräsidentin des Freistaates Bayern, gilt als klare Favoritin der Union. Bundeskanzler Friedrich Merz hat der CSU -Politikerin das Zeichen gegeben, sich auf den höchsten Posten im Staat vorzubereiten. Dies erfolgte nach intensiven Absprachen, bei denen die politische Nachfolge von Frank-Walter Steinmeier im Fokus stand. Aigner, die bis 1985 eine Ausbildung als Radio- und Fernsehtechnikerin absolvierte und als schwindelfrei beschrieben wird, soll nun die Nachfolge des 70-jährigen Staatspräsidenten antreten.

Geheime Absprachen am Tegernsee

Die Weichenstellung fand nicht öffentlich statt, sondern bei privaten Treffen am Ostufer des Tegernsees. Mitte August befand sich Kanzler Merz in seinen Ferienhäuseln in St. Quirin, wo auch die bayerische Politikerin ihren Wahlkreis hat. Beide sind langjährige Bekannte und besuchen regelmäßig gemeinsam die Gottesdienste von Monsignore Walter Waldschütz, dem Pfarrer von Tegernsee. Auf der Terrasse des Kanzlerhauses, mit Blick auf das Westufer und das Haus von Uli Hoeneß, besprachen Merz und Aigner die Einzelheiten ihrer Kandidatur. Da Aigner sich kürzlich eine Teilprothese im rechten Knie hatte einsetzen lassen, wurde auf ausgiebige Wanderungen verzichtet. Stattdessen saßen sie auf Holzbänken und planten die politische Strategie, während die Nachbars-Kühe in unmittelbarer Nähe grasen.

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Merz strategische Positionierung im Januar

Die Idee, Aigner ins Rennen zu schicken, entstand bereits deutlich früher als angenommen. Am 11. Januar 2026, auf dem Weg nach Indien, stoppte Friedrich Merz kurzzeitig in Kaltenbrunn. Dort besuchte er den Neujahrsempfang der Kreis-CDU am Tegernsee, einen Termin, den er eigentlich als nicht priorisiert einstuft. Seine eigentliche Mission war das Treffen mit Aigner. Merz hat sich früh festgelegt, dass erstmals eine Frau das höchste Staatsamt bekleiden soll. Ab diesem Datum war sich Aigner sicher, dass sie auf Merz Liste stand. Die Koalition aus Union und SPD verfügt in der Bundesversammlung über eine Mehrheit von 50 Stimmen bei insgesamt 1260 Wahlmännern, was eine sichere Kandidatin erforderlich macht.

Widerstand in der Union und der CSU

Trotz der klaren Favoritenrolle Aigners gibt es erhebliche Widerstände in den eigenen Reihen und bei Koalitionspartnern. Bundestagspräsidentin Julia Klöckner, 53, war von Anfang an die einzige andere Kandidatin mit echten Chancen. Allerdings zeichnete sich im August ab, dass die SPD mit ihr keine Mehrheit bekommen würde, da sie als zu konservativ gilt. Innerhalb der CDU gibt es zudem Diskussionen über den weiblichen Fokus. CDU-Landesvorsitzender Boris Rhein, 54, moniert intern, dass kein Hesse ein Spitzenamt in Berlin innehat und brachte sich selbst ins Gespräch. Merz lässt jedoch die Diskussion um weitere Namen wie Karin Prien oder Annegret Kramp-Karrenbauer voranschreiten, ohne klare Unterstützung zu finden.

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Die Rolle von Markus Söder und die CSU-Strategie

Eine besondere Hürde stellt Markus Söder dar. Der CSU-Chef gilt als unberechenbar und potenzieller Kanzler-Konkurrent. Aigner war in der Vergangenheit eine der härtesten Konkurrentinnen Söders im aktuellen Machtkampf der bayerischen Partei. Es ist unklar, ob Söder die Kandidatur blockieren wird oder ob er die Chance nutzt, sie mit dem Amt der Bundespräsidentin vom politischen Parkett zu holen. Beim CSU-Parteitag Ende Oktober herzte Merz Aigner zwar öffentlich, nannte sie jedoch nicht zur Kandidatin aus. Söder hatte ihm den Ball zugespielt, doch die endgültige Bestätigung steht noch aus. Merz muss Aigner heil durch die Debatten der Bundesversammlung bringen, da er als CDU-Chef den Anspruch der Union auf eine eigene Kandidatin wahren muss.

Ausblick auf die Bundesversammlung

Friedrich Merz selbst wurde erst im zweiten Wahlgang Kanzler und benötigt nun eine sichere Nummer, die auch von den Koalitionspartnern Grüne und SPD akzeptiert wird. Ilse Aigner gilt als diese sichere Nummer. Die Strategie des Kanzleramts ist darauf ausgelegt, die Kandidatur so robust wie möglich zu gestalten, trotz der internen Rivalitäten. Der Blick auf die Nachfolge von Frank-Walter Steinmeier ist somit nicht nur eine Frage des Personals, sondern auch der politischen Balance innerhalb der großen Koalition und der speziellen Dynamik zwischen CDU und CSU. Aigner steht vor der Herausforderung, ihre politische Basis in Bayern und bundesweit zu festigen, während Merz sie strategisch unterstützt.