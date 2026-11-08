Friedrich Merz nominiert Ilse Aigner für Bundespräsidentenwahl

Bundeskanzler Friedrich Merz hat CSU-Chefin Ilse Aigner offiziell als Kandidatin für das Amt des Bundespräsidenten vorgeschlagen. Hintergrund der Entscheidung.

Bundeskanzler und CDU -Chef Friedrich Merz hat den Beschluss gefasst, die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner ( CSU) als Kandidatin für das kommende Amt des Bundespräsident en vorzuschlagen. Die offizielle Bekanntgabe dieser Nominierung an die Spitzengremien der Union ist für den kommenden Montag geplant, was einen entscheidenden Schritt in der laufenden Präsidentschaftswahl markiert. Merz hatte diese wichtige Information bereits bei einem Abendessen mit der CDU -Führung in Berlin bekannt gegeben, wie Informationen aus Parteikreisen bestätigten.

Offizielle Nominierung und Parteifreigabe

Die Kandidatur von Ilse Aigner wurde nach Absprachen mit der CSU und der SPD bereits als gesicherter Wunschkandidat der Regierungskoalition wahrgenommen. Eine offizielle CDU-Sprecherin erklärte am Sonntagabend, dass Merz im Rahmen des Parteitags die Gremien am Montag vormittag über den Vorschlag informieren wird. Thorsten Frei, der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, betonte in einem ZDF-Interview, dass Aigner alle notwendigen Voraussetzungen für das höchste repräsentative Amt des Landes erfülle. Auch Johannes Winkel, der Vorsitzende der Jungen Union, bezeichnete die Kandidatin in der ARD als exzellente Wahl für das Amt.

Also read Medienberichte: Auch CDU für Ilse Aigner - Merz schweigt weiter - CDU-Parteikollege Kiesewetter kritisiert Merz

Familienbande und politischer Hintergrund

Die Entscheidung für Ilse Aigner ist nicht nur politisch, sondern auch durch persönliche Bindungen motiviert. Aus dem Umfeld des Bundeskanzlers wurde verlautbart, dass Aigner als Wahlkreisabgeordnete für den Zweitwohnsitz von Merz am Tegernsee fungiert. Diese Verbindung begründet einen engen privaten Kontakt zwischen beiden; sie treffen sich regelmäßig und teilen denselben Freundeskreis. Diese familiäre Nähe soll die Vertrautheit und die Unterstützung in dieser wichtigen politischen Entscheidung untermauern.

Advertisement

Ablaufplan und Treffen in München

Am Montag wird Ilse Aigner nach den Sitzungen der CDU-Gremien gegen mittag vor die Presse treten, um sich zur Kandidatur zu äußern. Im Anschluss daran wird das gesamte Team nach München reisen, um am Festakt zum 20. Jahrestag der Hauptsynagoge teilzunehmen. Während dieses Ereignisses wird Merz die Gelegenheit nutzen, mit dem CSU-Chef Markus Söder zu sprechen. Der Bundeskanzler plant, am selben Abend wieder nach Berlin zurückzureisen, um die weiteren politischen Prozesse vorzubereiten.

Klare Positionierung gegen Vorwürfe

Trotz der Einigkeit in den Reihen der Union gab es zuvor Diskussionen über die Nominierung. Thorsten Frei wies die Darstellung zurück, Merz habe ursprünglich eine eigene CDU-Politikerin im Sinn gehabt und sei nun vor der CSU vorgeführt worden. Die Fraktion betont, dass die Einigung auf Aigner das Ergebnis koordinierender Gespräche war und keine Niederlage darstellt. Die klare Haltung der Führungsebene soll interne Zweifel aus der Welt räumen und den gemeinsamen Weg zur Bundestagswahl festigen.