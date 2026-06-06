Auf dem CDU‑Landesparteitag in Linstow greift Friedrich Merz das berühmte Merkel‑Zitat auf, fordert neue Reformvorschläge von Sozialpartnern und kritisiert umstrittene Äußerungen zur deutschen Gesellschaft.

Friedrich Merz , 70‑jähriger Vorsitzender der CDU , hat beim Landesparteitag in Linstow, Mecklenburg‑Vorpommern, ein historisches Zitat wiederaufgenommen, das zuvor von Bundeskanzlerin Angela Merkel zu Beginn der Flüchtlingskrise im Herbst 2015 geprägt wurde.

Der Satz \"Wir schaffen das, wir können das schaffen\" wurde von Merz nun als Leitmotiv für die bevorstehenden Reformen in Deutschland verwendet. Der Parteitag fand drei Monate vor den entscheidenden Landtagswahlen statt, und Merz nutzte die Gelegenheit, um ein starkes Signal der Durchhaltekraft auszusenden. Er betonte, dass das Land wieder mehr Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit haben müsse, um aktuelle Herausforderungen zu bewältigen.

Dabei verwies er ausdrücklich auf die Notwendigkeit, die gesetzliche Rentenversicherung als zentrale Säule der Altersvorsorge zu erhalten, während gleichzeitig private und betriebliche Vorsorgeformen weiter gestärkt werden sollten. Merz wies darauf hin, dass die SPD ihn kritisiert habe, die gesetzliche Rente infrage zu stellen, und stellte klar, dass die Ergänzung durch zusätzliche Vorsorgesysteme nicht als Schwächung, sondern als notwendige Erweiterung zu verstehen sei.

Im Rahmen seiner Rede forderte der Kanzler die Sozialpartner - Arbeitgeberverbände, Gewerkschaften und sonstige Interessengruppen - auf, bis zum kommenden Mittwoch im Kanzleramt konkrete Vorschläge zur Reform der Renten- und Arbeitsmarktpolitik vorzulegen. Nach Eingang dieser Vorschläge soll die Bundesregierung entscheiden, welche Maßnahmen umgesetzt werden können. Merz betonte, dass die Politik nicht im luftleeren Raum agiere, sondern auf fundierten Beiträgen der beteiligten Akteure basiere.

Er rief zu einem konstruktiven Dialog auf und stellte klar, dass die bevorstehenden Entscheidungen nicht nur das Rentensystem, sondern auch die langfristige Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft betreffen. In diesem Kontext verwies er auf die Notwendigkeit, die demografische Entwicklung zu berücksichtigen und die Finanzierungslücken durch innovative Ansätze zu schließen. Ein weiterer umstrittener Punkt war die Äußerung der Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, die in einem Interview von einem \"Einheitsbraun\" in Deutschland sprach.

Merz wies diese Formulierung zurück und bezeichnete sie als ungeeignet für das Amt. Er argumentierte, dass solch eine Terminologie impliziere, die deutsche Gesellschaft würde einen verborgenen Rassismus unterstützen, was seiner Ansicht nach nicht mit den Werten der Bundesrepublik vereinbar sei. Der Vorsitzende der CDU betonte, dass ein respektvoller Diskurs über kulturelle Vielfalt und Integration notwendig sei, aber dass pornografische oder polarisierende Begriffe die gesellschaftliche Debatte nur erschweren würden.

Abschließend forderte Merz, dass Deutschland sich wieder stärker auf seine eigenen Stärken besinne und mit einer klaren, reformorientierten Politik die kommenden Herausforderungen meistern solle





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Friedrich Merz Rentenreform CDU Sozialpartner Deutschland

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nach Umfrage schreibt Kubicki SMS an Merz: „Moin Friedrich“Der neue FDP-Chef Wolfgang Kubicki hat Bundeskanzler Friedrich Merz eine SMS geschrieben, nachdem die FDP in einer Umfrage wieder die Fünf-Prozent-Hürde geknackt hat.

Read more »

Friedrich Merz nutzt Zitat von Angela Merkel bei Sozialreformen: »Wir schaffen das«Bundeskanzler Merz zeigt sich auf dem CDU-Landesparteitag in Mecklenburg-Vorpommern zuversichtlich: Seine Regierung werde das Land reformieren. Er bedient sich dabei eines bekannten Zitats.

Read more »

AfD-Chefin Alice Weidel kritisiert Bundeskanzler Friedrich Merz erneut als 'Lügenkanzler'Die AfD-Chefin Alice Weidel hat Bundeskanzler Friedrich Merz erneut als 'Lügenkanzler' kritisiert. Sie argumentiert, dass Merz während des Wahlkampfs das Blaue vom Himmel versprochen hat und als Kanzler nichts davon eingehalten hat. Die Debatte um den besonderen Schutz für Politiker tobt derzeit heftig.

Read more »

Friedrich Merz: Koalition hat genug Kraft für umfassende ReformenTrotz heftiger Debatten über Pflege, Gesundheit und Rente gibt sich der Kanzler auf dem CDU-Landesparteitag demonstrativ zuversichtlich. Für den Koalitionspartner SPD gibt es Kritik.

Read more »