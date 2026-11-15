Kanzler Friedrich Merz drohen Rückschläge bei der Stromsteuerpolitik und der Ukraine-Verhandlungsführung. Seine unilateralen Ankündigungen führen zu internen Konflikten und außenpolitischer Isolation ohne Absprache mit Partnern.

Der deutsche Kanzler Friedrich Merz gerät zunehmend unter Druck, da seine unilateralen politischen Initiativen in der Innen- und Außenpolitik auf erhebliche Widerstände treffen. Ein zentrales Problem ist seine Tendenz, weitreichende Versprechen ohne vorherige Abstimmung mit Koalitionspartnern oder internationalen Allianzpartnern abzugeben. Diese Strategie hat bereits zu einer isolierten Positionierung geführt, die sowohl innenpolitisch als auch diplomatisch erhebliche Risiken birgt und die Glaubwürdigkeit seiner Führung untergräbt.

Konflikt um die Senkung der Stromsteuer

Friedrich Merz befindet sich in einer schwierigen Lage bezüglich der Haushaltsplanung, nachdem er im Oktober auf dem CSU-Parteitag öffentlich bekräftigt hatte, die Stromsteuer für alle Verbraucher auf das europäische Minimum zu senken. Bei der abschließenden Haushaltswoche steht er nun jedoch mit leeren Händen da, weil er versäumt hat, diese Ankündigung vorab mit seinem Regierungspartner und Finanzminister Lars Klingbeil abzustimmen. Diese Unterlassung hat die Entgeisterung seiner eigenen Partei nicht gestoppt, sondern die Situation verschärft, da die finanzielle Umsetzung ohne Einbindung der Finanzverwaltung als nicht durchführbar gilt.

Also read Ukraine-Verhandlungen: Deutschland laut Friedrich Merz bei nächsten Gesprächen »gesetzt«

Die letzte Hoffnung von Friedrich Merz besteht darin, die drohende politische Blamage durch einen Koalitionsgipfel am kommenden Dienstag abzuwenden. Dennoch ist die Lage angespannt, da er ohne einen Erfolg bei der Stromsteuer kaum die Rückkehr in die eigene Fraktion wagen kann. Gleichzeitig ist ungewiss, ob der politisch angeschlagene Finanzminister Lars Klingbeil ihm einen Rettungsring zuwerfen wird oder ob er dazu überhaupt in der Lage ist. Ein breites innerparteiliches Bündnis innerhalb der SPD versucht aktiv, die Wiederwahl von Lars Klingbeil als Parteichef zu verhindern und setzt stattdessen auf eine Alternative in Form von Hubertus Heil, was die innenpolitische Dynamik weiter destabilisiert.

Diplomatische Isolation bei den Ukraine-Verhandlungen

In der Außenpolitik zeigt sich ein ähnliches Muster der mangelnden Koordinierung, insbesondere bei den langjährigen Forderungen von Friedrich Merz nach einem Sitz und einer Stimme für Deutschland am Verhandlungstisch über die Zukunft der Ukraine. Bisher war Deutschland aus diesen Gesprächen ausgeklammert, an denen bislang nur die USA, Russland und die Ukraine beteiligt waren. Am Freitag in Dublin verkündete der Kanzler selbstbewusst: "Deutschland ist dabei gesetzt, das ist völlig klar." In der Realität ist jedoch völlig unklar, wie diese Einbindung konkret aussehen soll, da sich die Europäer auf ihrem Gipfel lediglich auf einen typischen Kompromiss verständigen konnten.

Advertisement

Anstatt eines einzigen europäischen Chefunterhändlers, wie von Washington gefordert, wurde nun ein Team von der Größe einer halben Fußballmannschaft nominiert, um die europäischen Interessen zu vertreten. Dies widerspricht der historischen Lektion, die jeder Kanzler seit Helmut Kohl kennen sollte: Deutschland führt in Europa nur, wenn es vorher eine feste Allianz mit den wichtigsten Partnern und auch mit kleineren Staaten geschmiedet hat. Friedrich Merz bevorzugt jedoch schneidige Ankündigungen ohne die notwendigen Unterstützer, was dazu führt, dass Taten ausbleiben, obwohl die Versprechen großartig waren.

Ausbleibende Konsultation und drohende Verhandlungen

Diese Abwesenheit von strategischen Bündnissen macht es wahrscheinlicher, dass die USA der Ukraine einen Deal anbieten, der eine Nato-Mitgliedschaft gegen die Abtretung des Donbass beinhaltet. Solche entscheidenden Angebote wurden ohne vorherige telefonische Rücksprache in Berlin oder Brüssel gemacht, was die Ratlosigkeit der deutschen Diplomatie offenbart. Kommende Woche wollen US-Präsident Donald Trump, Chinas Staatschef Xi Jinping und Kremlchef Wladimir Putin erstmals zu einem Dreier-Gipfel treffen, um globale Probleme und ihre Interessen zu besprechen. Es ist davon auszugehen, dass Europa bei dieser hochrangigen Zusammenkunft nicht eingeladen sein wird, was die strategische Isolierung weiter vertieft.

Der Appell des Kanzlers an die USA, "Bitte keine Überraschungen!", offenbart die tief sitzende Ratlosigkeit in der aktuellen Ausrichtung der deutschen Außenpolitik. Friedrich Merz tappt wiederholt in selbstgestellte Fallen, weil er die Notwendigkeit der Konsultation und Koordination unterschätzt. Solange er nicht bereit ist, Allianzen aktiv zu schmieden und Koalitionspartner sowie internationale Verbündete vor Ankündigungen einzubinden, wird seine Position weiterhin schwanken. Die Kombination aus gescheiterter Stromsteuerpolitik und diplomatischer Entfremdung stellt eine massive Herausforderung für die Stabilität seiner Regierungsarbeit dar.