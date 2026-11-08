Friedrich Merz schlägt Annegret Kramp-Karrenbaums Nachfolgerin für Bundespräsidentin vor

CDU-Chef Friedrich Merz kündigt an, Bayerische Landtagspräsidentin zu nominieren. Die Wahl findet am 30. Januar statt. Sie könnte erste Frau im Amt werden.

Das CDU-Präsidium tritt am heutigen Sonntagabend in Berlin zu Beratungen zusammen, um die nächste große politische Entscheidung der Unionsparteien vorzubereiten. Es wird mit hoher Wahrscheinlichkeit erwartet, dass CDU-Chef und Bundeskanzler Friedrich Merz die bayrische Landtagspräsidentin der CSU als gemeinsame Kandidatin für die anstehende Wahl in der Bundesversammlung vorschlägt. Dieses entscheidende Ereignis findet am 30. Januar statt und könnte die politische Landschaft in Deutschland grundlegend verändern.

Die neue Kandidatin im Fokus

Die 61-Jährige hat sich am Wochenende in einem Beitrag auf der Social-Media-Plattform Instagram zu Wort gemeldet, in dem sie auf ihre bisherigen acht Jahre als Präsidentin des Parlaments in München zurückblickt. Darin bedankt sie sich ausdrücklich für das Vertrauen, das ihr die Abgeordneten entgegengebracht hätten. Sie betont, dass auch in Zukunft viel zu tun sei und sie sich freue, ihren Beitrag dazu zu leisten. Dabei lässt sie jedoch offen, welche Zukunft konkret gemeint ist, da sie sich nicht explizit zur Präsidentschaftskandidatur bekennt.

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Die 61-Jährige schreibt außerdem: "Mein Anspruch war und ist es, #präsidentin für alle zu sein - parteipolitisch neutral, aber mit klarer Haltung, wenn es um den Schutz unserer #demokratie und die Würde unserer #verfassung geht". Ferner blickt sie auf acht Jahre voller wertvoller Begegnungen, Herausforderungen, intensiver Debatten und wichtiger Entscheidungen zurück. Als einen der traurigen Momente nennt sie die Zeiten der Opposition. Sie hatte bereits im April als Kandidatin ins Spiel gebracht, was auf die Vorabsprachen der Unionsparteien hindeutet.

Politische Einigung und Mehrheitsverhältnisse

In dieser Woche hat sich auch die CDU-Führung nach Angaben mehrerer hochrangiger Quellen aus der Union informell auf sie verständigt. Sie hat aber auch die Unterstützung der SPD. Da Union und SPD in der Bundesversammlung eine Mehrheit von etwa 50 Stimmen haben, gilt es als wahrscheinlich, dass sie nach zwölf Männern in 77 Jahren Bundesrepublik die erste Frau an der Staatsspitze wird. Dies wäre ein historischer Meilenstein für die deutsche Politik und würde das Amt von Bundespräsidentin bis dahin dominierende männliche Prägung durchbrechen.

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Ferner ist anzumerken, dass CSU-Chef Markus Söder eine entscheidende Rolle bei der Nominierung spielt, da sie dem Landesverband Bayern angehört. Die Abstimmung zwischen den Schwesterparteien CDU und CSU verlief dabei reibungslos, was auf gute interne Kontakte schließen lässt. Friedrich Merz hatte sich bisher offiziell nicht festlegen wollen und schwieg auch vor dem Wochenende in dieser Frage. Dennoch ist die Richtung klar vorgegeben, da er bereits festgelegt ist, eine Frau zu nominieren.

Kritik und verfahrensrechtliche Aspekte

Trotz der allgemeinen Einigkeit gab es auch kritische Stimmen innerhalb des politischen Spektrums. "Für so ein Spitzenamt, wo wir ganz schwierige Bundestagswahlen vor uns haben, dann so zu dilettieren und zu verzögern, das ist bitter", hatte etwa der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter in der ZDF-Sendung "Markus Lanz" mit Blick auf Merz und die nächsten Wahlen im Bund 2029 gesagt. Diese Kritik zielte auf den zeitlichen Ablauf der Nominierung ab, da einige Beobachter dies als taktischen Zug im Vorfeld der kommenden Wahlen deuten.

Der Kanzler hatte sich bisher offiziell nicht festlegen wollen und schwieg auch vor dem Wochenende in dieser Frage. "Wir haben in der CDU verabredet, mit der CSU, dass wir ein Verfahren einhalten", sagte er nach einem Bericht der "Westfalenpost" am Freitagabend bei einer Veranstaltung der Zeitung in Hagen. "Ich halte mich, vielleicht als einer der wenigen, an die verabredeten Verfahren." Er habe sich aber festgelegt - auf eine Frau. Diese Aussage unterstreicht den Willen zur Einhaltung interner Regeln bei gleichzeitiger klarer Geschlechterquote für das höchste Staatsamt.

Ausblick und historische Bedeutung

Die Wahl am 30. Januar wird daher nicht nur eine Personenaufsicht sein, sondern auch eine symbolische Entscheidung für die Zukunft des Amtes. Die Kandidatin steht für Kontinuität, da sie bereits acht Jahre lang den bayerischen Landtag führte. Ihre Erfahrung in der parlamentarischen Arbeit und ihre neutrale, aber bestimmende Haltung gegenüber Verfassungsfragen könnten ihr im Bundesrat und der Bevölkerung gute Chancen verschaffen.

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Die Unterstützung durch die SPD ist dabei entscheidend, da ohne diese große Koalitionsmehrheit die Wahl nicht gelingen würde. Die Zusammenarbeit zwischen Union und Sozialdemokraten zeigt somit erneut ihre Funktionsfähigkeit bei wichtigen Staatsämtern. Für die Bevölkerung bleibt abzuwarten, wie sich die neue Bundespräsidentin in den nächsten fünf Jahren positionieren wird, insbesondere in Zeiten politischer Unsicherheit und gesellschaftlicher Veränderungen. Der Fokus liegt nun auf der offiziellen Ankündigung durch das CDU-Präsidium und der darauffolgenden Abstimmung in der Bundesversammlung.