Friedrich Merz unterstützt Bettina Aigner als Kandidatin für das Bundespräsidentenamt

Bundeskanzler Friedrich Merz hat sich fest auf CSU-Politikerin Bettina Aigner als Kandidatin für das Amt des Bundespräsidenten festgelegt. Die Union strebt die Nachfolge von Frank-Walter Steinmeier an.

Bundeskanzler Friedrich Merz hat seine Unterstützung für die bayerische Landtagspräsidentin Bettina Aigner als offizielle Kandidatin der Union für das Amt des Bundespräsident en verkündet. Damit hat sich der Union-Chef auf eine Frau für das höchste Staatsamt festgelegt, wie er zuvor bereits angekündigt hatte. Die Einigung zwischen CDU und CSU wurde hohen Quellen zufolge bestätigt, wonach alles auf die Kandidatur von Bettina Aigner zuläuft.

Merz setzt auf klare Favoritin Aigner

Friedrich Merz wird seinen Vorschlag am Sonntagabend im höchsten Gremium der CDU, dem Präsidium, vorstellen. Das Treffen, zu dem der Kanzler die Präsidiumsmitglieder zum Abendessen in die Parteizentrale geladen hat, dient der finalen Bestätigung der Strategie. Zusätzlich ist am selben Tag ein Treffen mit den Landesfraktionschefs der CDU geplant, um die Linie einzuholen. Bettina Aigner hatte sich in den vergangenen Tagen bereits als klare Favoritin etabliert, wobei ihre Unterstützung breiter war als die früher denkbarer Alternativen wie Julia Klöckner, Karin Prien oder Annegret Kramp-Karrenbauer.

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Söder nutzt Vakuum und setzt Merz unter Druck

Der bayrische Ministerpräsident und CSU-Chef Manfred Söder hat die lange Schweigephase von Friedrich Merz strategisch genutzt, um die Lücke mit seiner Wunschkandidatin zu füllen. Politikprofessor Oliver Lembcke betonte, dass Söder den Kanzler dadurch unter Zugzwang gesetzt habe. Je größer der Rückhalt für Bettina Aigner wurde, desto schwieriger wurde es für Friedrich Merz, eine eigene Kandidatin durchzusetzen. Die Unterstützung durch die CSU hatte der Kandidatur bereits vor der offiziellen Festlegung der CDU eine enorme Dynamik verliehen.

SPD unterstützt Aigner und signalisiert klare Lage

Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) hat klar signalisiert, dass sie die Kandidatin der Union unterstützt. Da die SPD über die notwendige Mehrheit für die Wahl am 30. Januar verfügt, ist die Unterstützung von Bettina Aigner ein entscheidender Faktor. Die SPD will nach der zehnjährigen Amtszeit von Frank-Walter Steinmeier nicht mehr konkurrieren. Diese Entscheidung lässt sich auch als taktischer Seitenhieb gegen den Kanzler deuten, da sie die Chancen einer reinen CDU-Kandidatin erheblich mindert.

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Taktische Folgen für die CSU und innerparteiliche Rivalitäten

Für Manfred Söder bringt die Kandidatur von Bettina Aigner sowohl Vorteile als auch Nachteile mit sich. Ein positiver Effekt ist, dass er potenzielle Rivalinnen um das Ministerpräsidentenamt in Bayern eliminiert. Andererseits schließt eine Bundespräsidentin aus den Reihen der CSU seine eigenen Träume von der Kanzlerschaft wahrscheinlich aus, da zwei Spitzenämter der CSU nicht gleichzeitig besetzt werden können. Die Grünen haben zudem Interesse bekundet, eine gemeinsame schwarz-rot-grüne Kandidatin zu unterstützen, sollten sie nicht selbst ins Rennen gehen.

Wahlprozess und verfassungsrechtliche Rahmenbedingungen

Die Wahl des Bundespräsidenten durch die Bundesversammlung ist im Grundgesetz detailliert geregelt, doch die Nominierung der Kandidaten erfolgt oft in intransparenten Absprachen. Grundsätzlich kann jedes der mehr als tausendzwei-hundert Mitglieder der Bundesversammlung einen Bewerber vorschlagen. In der Praxis einigen sich die Parteichefs meist vorab auf einen konsensfähigen Kandidaten. Professor Lembcke wies darauf hin, dass das Amt zwar überparteiliche Ausstrahlung benötigt, aber nach der Logik des Parteienwettbewerbs besetzt wird. Dieses Spannungsfeld gehört zu den großen Herausforderungen des Amtes.