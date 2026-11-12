Friedrich Merz verspricht Stromsteuersenkung: Glaubwürdigkeit unter Druck

Kanzler Friedrich Merz droht die Glaubwürdigkeit zu verlieren, da die versprochene Stromsteuersenkung gestrichen wird. Kritiker fordern Nachweise.

Der Kanzler und Vorsitzende der CDU, Friedrich Merz, sieht sich mit schwerwiegenden Vorwürfen bezüglich seiner politischen Zuverlässigkeit konfrontiert. Die Glaubwürdigkeit der Bundesregierung steht derzeit zur Disposition, nachdem sich herausgestellt hat, dass das zentrale Wahlversprechen zur Senkung der Stromsteuer nicht eingehalten werden kann. Merz hatte Ende Oktober auf dem CSU-Parteitag noch die Überzeugung geäußert, dass die Maßnahme durchzusetzen sei. Nun muss er jedoch eingestehen, dass im Rahmen der laufenden Haushaltsberatungen kein finanzielles Spielraum für die geplante Reduzierung existiert. Diese Wende löst in den eigenen Reihen der Union massive Verunsicherung aus und führt zu offener Kritik an der Führung des Kanzlers.

Finanzlücke und Haushaltsrealität

Der Kern des Konflikts liegt in der angespannten aktuellen Haushaltslage, die von Seiten der Koalitionspartner als unüberwindbares Hindernis für die Stromsteuer Senkung dargestellt wird. Die vorgesehenen fünf Milliarden Euro pro Jahr, die für die Finanzierung der Maßnahme erforderlich sind, stehen den Kassen nicht mehr frei zur Verfügung. Die Stromsteuer Senkung hätte einer durchschnittlichen vierköpfigen Familie monatlich eine Entlastung von acht Euro gebracht, ein Detail, das nun politisch schwer wiegt. Finanzminister Lars Klingbeil hat in den internen Gesprächen mit Merz deutlich gemacht, dass eine Gegenfinanzierung zwingend notwendig ist, um den Haushalt im Lot zu halten und keine weiteren Defizite zu erzeugen.

Also read Merz verschiebt Stromsteuersenkung: Diese Haushalte trifft es besonders hart – mit Tarifwechsel fast 300 Euro sparen

Es gibt zwar noch eine Rücklage in Höhe von drei bis vier Milliarden Euro, doch sowohl Merz als auch Klingbeil zeigen sich bisher zurückhaltend, diese Reserven anzutasten. Der Grund hierfür ist die Einsicht, dass die finanziellen Probleme in den kommenden Jahren noch gravierender ausfallen könnten. Das vorhandene Kapital wird daher als Puffer für künftige Lücken im Staatshaushalt konserviert, anstatt es sofort für die politische Forderung der Union zu opfern. Diese Haltung wird von der CDU als zu vorsichtig kritisiert, während sie von der SPD als notwendigehaushalterische Disziplin verteidigt wird.

Interne Kritik und politische Spannungen

Die Distanz zwischen den Koalitionspartnern zeigt sich nicht nur in der Finanzfrage, sondern auch in den internen Strukturen der Union. Wie in Medienberichten bekannt wurde, haben sich intern mehr als dreißig Abgeordnete der Union mit heftiger Kritik an Merz geäußert. Christoph Ahlhaus, der Chef des Mittelstandsverbandes der Union, hat die Lage klar benannt: Die Glaubwürdigkeit des Kanzlers und der gesamten Bundesregierung stehe auf dem Spiel, wenn bei zentralen Wahlversprechen nicht die geforderte Leistung erbracht werde. Die Absenkung der Stromsteuer ist explizit im Koalitionsvertrag verankert, was die Verfehlung umso schwerwiegender macht.

Advertisement

Merz scheint die Brisanz des Themas zunächst unterschätzt zu haben, versucht nun aber noch in letzter Minute, die Situation zu korrigieren. Aus seinem Umfeld wird verlautbart, dass der Kanzler plane, das Thema am kommenden Dienstag im Koalitionsausschuss wieder auf die agenda zu setzen. Dort soll es zu einem direkten Konfrontation zwischen Merz und dem SPD-Vorsitzenden Lars Klingbeil kommen. Es bleibt jedoch völlig offen, wie die beiden Seiten einen Kompromiss finden sollen, der die Politik des Kanzlers wieder glaubwürdig erscheinen lässt und gleichzeitig die finanziellen Vorgaben der SPD erfüllt.

Such nach alternativen Finanzquellen

Um die Zusage doch noch einhalten zu können, fahnden Regierungskreise nach unentdeckten Geldern im Haushalt des Jahres 2026. Kanzleramtsministerin Nina Warken, der CSU-Innenminister Alexander Dobrindt und der SPD-Finanzstaatssekretär Björn Böhning prüfen derzeit alle Etats sorgfältig auf Mittel, die im laufenden Jahr nicht ausgegeben werden. Sollte es gelingen, solche Restmittel zusammenzubekommen, könnte die Summe für die Stromsteuer Senkung doch noch zustande kommen. Zusätzlich wird über Subventionskürzungen an anderen Stellen nachgedacht, um freies Budget für dieses politische Versprechen zu schaffen.

Auch der Klima- und Transformationsfonds (KTF) wird als mögliche Quelle diskutiert. In diesem Fonds stecken allein für das Jahr 2027 knapp neununddreißig Milliarden Euro. Der Fonds dient derzeit der Auszahlung von Zuschüssen an Bürger für Elektroautos und Wärmepumpen. Eine Umwidmung dieser Mittel wäre politisch höchst umstritten, stellt aber eine theoretische Option dar, um die Stromsteuer Senkung im Januar 2027 doch noch zu realisieren. Die SPD wird ihrerseits den Spritpreisdeckel auf die Tagesordnung setzen und von der CDU-Wirtschaftsministerin Katherina Reiche erhebliche Nachschärfungen an ihrem Gesetzentwurf für einen staatlichen Maximalpreis verlangen.

Breitere Krisen der Regierungsarbeit

Die Debatte um die Stromsteuer ist nur das sichtbarste Symptom für eine tiefere Krise der Regierungsführung. Friedrich Merz hat im Wahlkampf fest versprochen, an der Schuldenbremse festzuhalten. Kurz nach der Wahl wurde jedoch ein 500-Milliarden-Euro-Sondervermögen beschlossen und die Schuldenregeln gelockert. Dies wird von vielen Wählern und Beobachtern als Bruch des Wahlversprechens gewertet und untergräbt das Vertrauen in die finanzielle Integrität der Regierung. Die Diskrepanz zwischen Ankündigung und Handeln wird hier deutlich.

Advertisement

Auch in der Steuerpolitik gibt es massive Uneinigkeit, obwohl Merz Steuererhöhungen ausgeschlossen hatte. Inzwischen wird über eine höhere Belastung von Spitzenverdienern und eine Anhebung der Reichensteuer diskutiert. Diese Wendungen erzeugen bei den Bürgern Unsicherheit und warten lassen auf spürbare Entlastungen. Gleichzeitig verzögert sich die versprochene Rentenreform. Für die Bevölkerung stellt sich immer dringlicher die Frage, wie viel noch von den Versprechungen des Kanzlers wert sind und ob die Koalition überhaupt noch handlungsfähig ist.