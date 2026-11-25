Kanzler Friedrich Merz erklärt im Bundestag die Haushaltspolitik und gesteht Fehler zu. SPD, Linke und Grüne üben scharfe Kritik an Verfahren und Inhalten.

Kanzler Friedrich Merz (CDU) hat in der Generaldebatte im Bundestag am Mittwoch die Politik seiner Koalition dargelegt. Dabei erntete er von der Opposition und eigenen Parteifreunden scharfe Kritik. Merz betonte die Notwendigkeit straffer Finanzpolitik und warnte vor steigenden Ausgaben für Soziales, Zinsen und Verteidigung.

Haushaltsprozess und Stromsteuer-Senkung

Friedrich Merz gab in seiner Rede zu, dass der Prozess zur Aufstellung des Haushalts keinen Schönheitspreis verdient. Selbst nach der Bereinigungssitzung wurde das Paket noch einmal aufgeschnürt. Dies geschah, um nachträglich eine Senkung der Stromsteuer zu ermöglichen. Wiebke Esdar nannte dies eine Missachtung des parlamentarischen Verfahrens. Die SPD-Fraktionsvize sah darin eine Frage der Zukunftsfähigkeit der Koalition. Ein solches Vorgehen dürfe keine Regel werden.

Also read 50 Milliarden im Haushalt: Merz wollte massiv sparen - Stütze-Offensive verpufft

Kritik an Defiziten und Frühverrentung

Heidi Reichinnek kritisierte die Haushaltspolitik der Linken als nicht strukturiert. Merz selbst bezeichnete den Haushalt als vertretbar, aber nicht als enthusiastisch. Er warnte davor, dass alle Einnahmen bald für Soziales, Zinsen und Verteidigung aufgehen würden. Bei der abschlagsfreien Frühverrentung nach 45 Versicherungsjahren gehen die Positionen auseinander. Merz forderte eine Korrektur, ohne das Modell komplett abzuschaffen.

Koalitionsdynamik und Machtfragen

Wiebke Esdar warnte davor, dass der Koalitionsausschuss nicht zum Standard werden darf. Nur so könne die Koalition handlungsfähig bleiben. Alice Weidel bezeichnete Lars Klingbeil als eigentlichen Regierungschef. Klingbeil und Merz reagierten auf diese Aussage mit amüsiertem Lachen. Diese Reaktion spiegelte die angespannte, aber auch humorvolle Dynamik wider. Die AfD-Nahaheftete dabei wiederholt auf die Ukraine-Unterstützung ab.

Advertisement

Ukraine-Politik und Verteidigung

Friedrich Merz nutzte die Debatte, um für seine Ukraine-Politik zu werben. Er warnte, dass Russland mehr als nur die Ukraine wolle. Matthias Miersch betonte, dass Verteidigung und Diplomatie zusammengehören. Britta Haßelmann kritisierte scharf die Versäumnisse der vergangenen zwanzig Monate. Sie warf der Regierung vor, den Aufbruch im Land zu verhindern. Haßelmann richtete ihre Frage an Merz, nachdem Söder das Thema kalte Progression wieder aufgegriffen hatte.

Abschluss und demokratischer Appell

Zum Abschluss appellierte Friedrich Merz an gegenseitiges Wohlwollen. Niemand könne alles bekommen, was er wolle. Er forderte eine Gemeinschaft der Gutwilligen. Diese Botschaft richtete er an die Menschen im Land. Die Debatte zeigte die tiefen Spannungen in der Koalition auf. Gleichzeitig wurde die Notwendigkeit klarer Strukturen und demokratischer Verfahren betont. Die Zukunft wird zeigen, wie diese Lektionen umgesetzt werden.