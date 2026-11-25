Bundeskanzler Friedrich Merz verteidigt den Staatshaushalt mit 210 Milliarden Euro neuen Schulden, warnt aber vor dauerhafter Überforderung und kündigt Reformen an.

Bundeskanzler Friedrich Merz hat im Bundestag eine nüchterne Wahrheit ausgesprochen: Deutschland wird sich in den kommenden Jahren finanziell nicht mehr alles leisten können. In seiner Rede zur Generaldebatte stellte er klar, dass die Ära unbeschränkter Staatsausgaben vorbei ist und eine Ära der Beschränkung beginnt.

Verteidigung der Sonderschulden als Notwendigkeit

Merz verteidigte die neuen Schulden in Höhe von 210 Milliarden Euro seiner schwarz-rot geführten Regierung. Er nannte das sogenannte Sondervermögen bei seinem Namen und bezeichnete es offen als Sonderschulden. Er betonte, dass der Haushalt kein großer Wurf sei, sondern das aktuell Machbare mit dem jetzigen Koalitionspartner darstellt.

Also read Haushalt 2027: Merz stellt sich heute der Generaldebatte – Grüne attackieren Kanzler scharf

Er räumte ein, dass die vergangenen Wochen keinen Schönheitspreis verdient hätten. Dennoch sei das Ergebnis unter den gegebenen Umständen vertretbar. Mit den Worten Erfolg ist kein Beauty Contest machte er deutlich, dass perfekte Lösungen in der Politik oft nicht erreichbar sind, sondern Kompromisse akzeptiert werden müssen.

Kritik an vergangenen Versäumnissen der Regierung

Der Bundeskanzler kritisierte indirekt die Vorgängerregierung. Er sagte Probleme, die über Jahrzehnte angewachsen sind, lassen sich nicht mit ein oder zwei Haushalten lösen. Damit griff er auch Angela Merkel an, deren Amtszeit lange durch stabile Finanzen geprägt war, die aber strukturelle Probleme aufgeschoben haben.

Advertisement

Merz betonte, dass die Arbeit erst begonnen hat. Er wies darauf hin, dass die hohen Ausgaben und neuen Schulden die finanziellen Spielräume der kommenden Jahre bereits jetzt einschränken. Eine Umkehr der Verschuldung werde kurzfristig nicht möglich sein, ohne die Staatstätigkeit massiv zu beschneiden.

Vorbereitung der Bürger auf schmerzhafte Reformen

Die Botschaft des Kanzlers ist unmissverständlich: Nach den Rekord schulden müssen schmerzhafte Entscheidungen folgen. Er warnte davor, den Staat dauerhaft zu überfordern. Aus Steuermitteln werde sich die Gesellschaft nicht mehr alles leisten können, woran sie sich gewöhnt habe.

Er stellte die große Frage, wer künftig verzichten muss und worauf. Auf konkrete Antworten in seiner Rede blieb er weitgehend schuldig. Es ist unklar, welche konkreten Einsparungen oder Kürzungen er mit den Sozialdemokraten durchsetzen kann.

Einheit in der Union bei anhaltender Koalitionsspannung

Im eigenen Lager zeigte sich die Union geschlossen. Nach wochenlangem Streit um Haushalt und Finanzierung demonstrierten die Abgeordneten ihrer Unterstützung für den Kanzler. Der Applaus war auffallend laut und frenetisch, was Merz lange nicht mehr erfahren hatte.

Advertisement

Ob dies eine dauerhafte Mehrheit sichert, bleibt abzuwarten. Die Koalitionspartner liegen bei Einsparungen und Kürzungen oft noch auf unterschiedlichen Linien. Merz musste einen Haushalt verteidigen, der schwer mit seinem früheren Image als Verfechter solider Staatsfinanzen vereinbar ist.