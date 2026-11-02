Friesland im November: ZDF-Krimi mit neuen Ermittlungen und 5,79 Millionen Reichweite

Der ZDF-Krimi Friesland startet im November mit einer neuen Folge. Kommissarin Süher Özlügül untersucht den Tod von Paul Smunekamp in einer Episode mit über 5 Millionen Zuschauern.

Der beliebte ZDF - Krimi Friesland mit Friesische Verhältnisse startet im November wieder auf dem Bildschirm. Die neue Folge fokussiert sich auf die komplexe Thematik von Familiengeheimnissen und einem plötzlich verschwundenen Erbe. Dies markiert die Fortsetzung einer seit zwölf Jahren im Fernsehen etablierten Reihe, die regelmäßig Millionen von Zuschauern erreicht.

Ermittlungen um Paul Smunekamp und Philine

Im Mittelpunkt der neuen Geschichte steht der Tod des Reeders Paul Smunekamp. Die Kommissarin Süher Özlügül und ihr Kollege Henk Cassens müssen klären, ob es sich bei diesem Vorfall um einen Unfall oder um Mord handelt. Während dieser Ermittlungen verschwindet Smunekamps Tochter Philine plötzlich spurlos. Diese Entwicklung lenkt die Aufmerksamkeit der Polizei schnell auf familiäre Konflikte und mögliche Erbstreitigkeiten.

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Wirtschaftliche Interessen und internationale Konzerne

Während innerhalb der Familie Misstrauen wächst, rücken auch internationale Unternehmen in den Fokus der Polizei. Mehrere Konzerne haben Interesse an der traditionsreichen Reederei geäußert. Dadurch entwickelt sich der Fall zunehmend zu einem Geflecht aus familiären Spannungen, wirtschaftlichen Interessen und persönlichen Loyalitäten. Die Ermittler müssen also nicht nur die menschliche Komponente, sondern auch die geschäftlichen Hintergründe sorgfältig prüfen.

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Reichweite und Zuschauerzahlen der Serie

Die Friesland-Reihe gilt inzwischen als moderner Klassiker im deutschen Fernsehen. Die letzte Folge im März 2026 erreichte rund 5,79 Millionen Interessierte vor den Bildschirmen. In früheren Jahren lagen die Werte der Serie teilweise noch deutlich höher. Den bisherigen Rekord hält die Episode Prima Klima aus dem Jahr 2022 mit rund 7,95 Millionen Zuschauern. Dies zeigt die starke Verankerung der Krimireihe im Programm der Senderlandschaft.

Figurenkonstellation und ZDF-Mediathek

Die Reichweiten waren zuletzt leicht rückläufig, sodass der Sender genaue Zahlen zu den kommenden Episoden beobachtet. Wie gewohnt bleibt Friesland nicht nur bei klassischer Ermittlungsarbeit. Auch Figuren wie der Bestatter Wolfgang Habedank geraten erneut mitten in die Ereignisse und sorgen für zusätzlichen Konfliktpotenzial innerhalb des bekannten Serien-Kosmos. Der Krimi steht außerdem in der ZDF-Mediathek bereit.