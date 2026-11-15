Friesland ohne Habedank: Holger Stockhaus geht, Pablo Konrad übernimmt

Holger Stockhaus verlässt nach üBer zehn Jahren die ZDF-Krimireihe Friesland. Nachfolger als Bestatter wird Pablo Konrad. Die Weihnachtsfolge Mörderische Bescherung läuft am 23. Dezember im ZDF.

Holger Stockhaus verlässt die Krimireihe

Nach mehr als zehn Jahren verabschiedet sich Holger Stockhaus aus der ZDF Friesland . Er verkörperte seit der zweiten Folge den schrulligen Bestatter Wolfgang Habedank , der bei den Fans zu den beliebtesten Figuren der Reihe zählt. Wie das ZDF mitteilte, verlässt der Schauspieler die Reihe auf eigenen Wunsch. stockhaus möchte sich anderen Projekten widmen und herausfinden, ob ein Leben ohne Wolfgang Habedank nicht nur möglich, sondern ebenfalls sinnvoll ist.

Die Ankündigung sorgte in den sozialen Medien für großen Aufruhr. Viele Anhänger der Reihe konnten sich Friesland kaum ohne den eigenwilligen Bestatter vorstellen. Der Abschied wird mit dem Film Friesland - Friesische Verhältnisse vollzogen. Darin gerät Habedank noch einmal mitten in die Ermittlungen seiner Freunde Henk und Co.,denn der ewige Junggeselle ist seit Kurzem wieder mit seiner früheren Freundin Wiebke liiert. Ausgerechnet sie gerät unter Verdacht, zuerst ihren Vater und danach ihre Schwester ermordet zu haben. Zudem taucht ein mysteriöser Teenager auf, der dem Bestatter offenbar nachstellt.

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Pablo Konrad übernimmt als neuer Bestatter

Habedanks Nachfolger wurde bereits in der vorangegangenen Folge Friesland - Der letzte Häuptling eingeführt. Dort tritt Jonas Schoonhoven, gespielt von Pablo Konrad, der vielen aus der Serie Sturm der Liebe bekannt ist, als Erbe eines Mordopfers auf. Ebenfalls er erweist sich als Bestatter. In der aktuellen Weihnachtsfolge ist Schoonhoven noch Gast bei Habedank. Mit dem 28. fall Friesland - Mörderische Bescherung übernimmt er dessen Bestattungsinstitut und wird wie sein Vorgänger zu einer wichtigen Figur in den Ermittlungen im ostfriesischen Leer.

Die Folge wird am Mittwoch, dem 23. Dezember, um 20:15 Uhr im ZDF ausgestrahlt und ist außerdem im ZDF-Livestream auf Joyn verfügbar. Die Handlung spielt zur Weihnachtszeit, doch besinnlich geht es in Ostfriesland zunächst nicht zu.

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Weihnachtsfall auf einer Baumplantage

Im Mittelpunkt der Weihnachtsfolge steht ein Todesfall auf einer Weihnachtsbaumplantage. Die Ermittler Brockhorst, Süher und Henk müssen den Tod des Plantagenbesitzers aufklären. Brockhorst wehrt sich vehement gegen alles, was mit Weihnachten zu tun hat, während Süher, Henk und IT-Expertin Kim sich die Vorfreude nicht nehmen lassen. Ebenfalls Insa Scherzinger, die über die Feiertage zu Besuch in der Heimat ist, lässt sich von Brockhorsts schlechter Laune nicht anstecken.

Besonders brisant wird der Fall für Süher Özlügül, denn ihr Bruder Yunus arbeitete auf der Plantage, um das Saisongeschäft zu nutzen. nach dem Auffinden der Leiche steht er nun unter Mordverdacht. zusätzlich belastet Süher, dass sie über die Feiertage arbeiten soll, während Henk sich freinehmen möchte. Auch die Festtagsvorbereitungen sorgen für Wirbel: Nachdem bei Henks Eltern eingebrochen wurde, verlagern sie das Weihnachtsessen kurzerhand auf Henks Hausboot, und es ist unklar,wer sich um die traditionelle Weihnachtsgans kümmern soll.

Die Cops in Leer steht unter Zeitdruck. es stellt sich die Frage, welche Rolle Henks Patenonkel Rolof Breuker bei den zahlreichen Hauseinbrüchen in der Region spielt. Zudem schleicht eine unbekannte Person ständig wieder um das örtliche Bestattungsinstitut, und niemand weiß, was diese Person im Schilde führt.

Ungewisse Zukunft der Reihe

Ebenfalls bei der Schauspielerin Theresa Underberg, die als Apothekerin Insa Scherzinger zum Ensemble gehörte, gab es einen Abschied. Sie verließ Leer in der Folge Friesland - Tief im Dreck im vergangenen Herbst, um in den USA ein Forensik-Studium zu beginnen. Anders als bei Stockhaus wurde ihr Ausstieg jedoch nie offiziell als dauerhaft bestätigt. Inzwischen ist bekannt, das Insa nicht nur in der Weihnachtsfolge, sondern auch im 30. Film Friesland - Lebenslügen zurückkehrt. Ob es sich dabEi um einen zweifachen Gastauftritt handelt oder Underberg wieder fest zum Cast gehört, ist bislang nicht bekannt.

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Die zuständige ZDF-Redaktion erklärte, bei ausscheidenden Figuren sei generell vieles möglich. Ob Habedank irgendwann zurückkehrt,bleibt damit offen. Fest steht, dass Friesland mit dem neuen Bestatter Jonas Schoonhoven weitergeht und die Reihe mit der Weihnachtsfolge ihren nächsten Fall präsentiert.