Der erste Trailer zu Frisco King enthüllt Samuel L. Jackson als strategischen Strateizen Lee Washington in Texas. Taylor Sheridan erweitert das Tulsa-King-Universum mit neuer Gangster-Figur.

Der erste offizielle Trailer zur geplanten Serie " Frisco King" hat die Erwartungen an das nächste Projekt von Showrunner Taylor Sheridan bestätigt. In der Hauptrolle ist der Oscar-Preisträger Samuel L. Jackson zu sehen, der mit der Figur des Lee Washington eine völlig neue Dimension in das etablierte Gangster-Universum einbringt. Die Produktion erweitert die narrative Landschaft, die Sheridan bereits durch Hits wie "Yellowstone" und " Tulsa King" geprägt hat, um eine weitere, komplexere Schicht der organisierten Kriminalität.

Neue Rolle als strategischer Strateize in Texas

Samuel L. Jackson verkörpert in "Frisco King" Lee Washington, einen ruhigen, aber zutiefst gefährlichen Stratezen, der nach Jahren untergetaucht in New Orleans sein Leben in der fiktiven Stadt Frisco, Texas, neu aufbaut. Anders als seine Vorgänger in ähnlichen Genres setzt Jacksons Figur nicht auf aggressive Auftritte oder offene Konfrontationen, sondern auf taktische Klugheit. Bereits in den ersten Szenen des Trailers wird deutlich, dass Washington sofort die finanziellen Ströme und die verwundbaren Strukturen in seiner Umgebung erkennt, die sich für seine eigenen Zwecke manipulieren lassen.

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Unterschiede zu Sylvesters Stil in Tulsa King

Während Sylvester Stallone in "Tulsa King" oft auf direkte Präsenz und physische Dominanz setzte, präsentiert sich Lee Washington als kontrollierter, wenn auch zeitweise aufbrausender Charakter. Diese Mischung aus kühler Berechnung und latenter Gewalt macht die Figur im Trailer extrem bedrohlich. Jackson übernimmt dabei nicht nur die schauspielerische Hauptrolle, sondern ist auch als Produzent an der Serie beteiligt. Dies unterstreicht die enge künstlerische Verantwortung, die der Schauspieler mit dem Showrunner Taylor Sheridan teilt, der die Kontrolle über die Ausrichtung der neuen Geschichte behält.

Besetzung rund um Teddy und Keith

Lee Washington baut in der neuen Serie ein eigenes Netzwerk auf, das aus unkonventionellen Alltagsfiguren besteht. Zu seinem engsten Kreis gehören der Studienabbrecher Teddy, gespielt von Asa Germann, der in Deutschland vor allem aus der Serie "Gen V" bekannt ist, sowie der Hotelangestellte Keith, verkörpert von Kai Caster. Beide Charaktere werden nach und mehr in Washingtons illegale Geschäfte hineingezogen. Diese Besetzungsentcheidungen verdeutlichen, dass Sheridan bewusst auf andere archetypische Bösewichte setzt, um die Dynamik zwischen Boss und Schergen neu zu justieren.

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Gastauftritt verbindet beide Serien-Universen

Um die Verbindung zum Vorgänger "Tulsa King" explizit herzustellen, wird Sylvester Stallone einen Gastauftritt in "Frisco King" absolieren. Dies signalisiert, dass beide Serien zwar unterschiedliche Protagonisten verfolgen, aber denselben narrativen Kosmos teilen. Der Trailer macht bereits deutlich, dass Sheridan seine Gangsterwelt nicht einfach kopiert, sondern mit Samuel L. Jackson eine ganz andere Art von Hauptfigur ins Zentrum rückt, die mehr auf psychologische Tiefe als auf reine Action setzt.

Veröffentlichungstermine und Episodenstruktur

Die erste Staffel von "Frisco King" startet mit den beiden ersten Episoden, die einem breiten Publikum zur Verfügung gestellt werden. Nach dieser Doppelpremiere erscheint jede Woche am Freitag eine neue Folge. Die regelmäßige Veröffentlichung ist Teil der Strategie, die Fangemeinde über den gesamten Lauf der Serie hinweg zu binden. Damit schließt "Frisco King" nahtlos an den Erfolg von "The Expanse" auf Prime Video an, wo ähnliche Release-Muster bereits etabliert sind und die Zuschauerbindung maximieren.