Eine neue Analyse der 1. und 2. Bundesliga zeigt: Lange Haare und braune Mähnen steigern die Torquote. Was die Statistik über Undercuts verrät.

Eine aktuelle, sorgfältig durchgeführte Untersuchung entlastet Fußerbe und Friseure gleichermaßen von der Annahme, dass bestimmte Haarstyles direkt mit sportlicher Exzellenz korrelieren müssen. Die Studie, die sich ausschließlich auf die Daten der höchsten deutschen Fußballligen konzentrierte, lieferte überraschende numerische Belege dafür, dass spezifische Frisuren tatsächlich mit einer höheren Torproduktivität verbunden sind. Die Ergebnisse basieren auf einer umfassenden Auswertung, die im Folgenden detailliert dargelegt wird.

Methodik der umfangreichen Datenanalyse

Die zugrundeliegende Forschungsarbeit wurde vom spezialisierten Dienstleister zur Haartransplantation durchgeführt, um die statistische Relevanz optischer Merkmale im Profifußball zu quantifizieren. Das Forschungsteam zog dafür einen sehr großen Datenspannen heran, der insgesamt 9500 erzielte Tore in den Spielzeiten von 2021/22 bis 2025/26 abdeckte. Die Analyse fokussierte sich dabei spezifisch auf 1309 Torschützen, die entweder in der 1. oder der 2. Bundesliga aktiv waren. Diese strenge Limitierung auf fünf Spielzeiten und zwei Profiligen stellt sicher, dass die gewonnenen Erkenntnisse auf einem soliden Fundament von Vergleichsdaten beruhen. Die researchers nutzten diese massive Zahl an Toren, um Muster in den Kopfbehaarungen der Spieler zu identifizieren und diese statistisch gegen die Torzahl abzugleichen, um so einen klaren Zusammenhang herzustellen.

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Die Überraschung: Lange Haare steigern die Quote

Obwohl nur 3,4 Prozent der insgesamt untersuchten Torschützen über eine lange Mähne verfügten, zeigten diese Spieler in der 1. Bundesliga eine signifikant höhere Effizienz im Abschluss. Die Daten belegen eindeutig, dass Akteure mit langem Haar durchschnittlich 0,27 Tore pro 90 Minuten erzielten. Im direkten Vergleich dazu liegen kurzhaarige Profispieler bei lediglich 0,20 Toren pro Zeiteinheit. Dieser Unterschied von 0,07 Toren wirkt auf den ersten Blick klein, ist aber im Kontext der elitären Fußballliga statistisch relevant und zeigt, dass eine lange Frisur kein Nachteil ist, sondern sogar mit einem leichten Vorteil bei der Torjagd verbunden sein könnte. Diese Erkenntnis widerlegt die gängige Meinung, dass kurze, pflegeleichte Styles für sportliche Höchstleistung zwingend erforderlich sind.

Der Undercut als effektivstes Werkzeug der Angreifer

Wer sich für einen speziellen Schnitt entscheidet, sollte laut der Datenlage gezielt auf den Undercut setzen, bei dem die Seiten kurz und das Oberhaar länger gehalten wird. In der 1. Bundesliga gehen 33 Prozent der untersuchten Tore auf Spieler mit genau dieser Frisur zurück. In der zweiten Liga, dem Fußball-Unterhaus, steigt dieser Anteil sogar noch weiter an. Dort verantworteten Angreifer mit Undercut ganze 45,5 Prozent aller im Rahmen der Studie erfassten Treffer. Diese Dominanz ist besonders auffällig, da nicht jeder Spieler diesen Stil trägt, aber diejenigen, die es tun, überproportional viele Tore erzielen. Der Undercut scheint also nicht nur ein modisches Statement zu sein, sondern könnte mit bestimmten mentalen oder physischen Faktoren einhergehen, die das Torergebnis begünstigen.

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Statistik zu Afro-Frisuren und offenen Haaren

Nicht alle Haarstile führen zum selben Erfolg, wie die Zahlen für Afro-Frisuren und offen getragenes Haar zeigen. Spieler mit einer Afro-Frisur haben im Studienzeitraum insgesamt 460 Treffer in der ersten Liga erzielt. Noch weniger Tore erzielten Kicker, die mit offenem Haar im Fußball-Oberhaus auf dem Platz standen. Sie kamen auf 336 Buden. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass der Undercut mit 459 vertretenen Spielern und der klassische Kurzhaarschnitt mit 441 vertretenen Spielern unter den erfassten Erstliga-Torschützen statistisch am häufigsten vorkamen. Die hohen absoluten Zahlen bei diesen Styles resultieren daher auch aus ihrer größeren Verbreitung unter den Stürmern, während die niedrigen Zahlen bei offenen Haaren nicht unbedingt für eine schlechtere Qualität sprechen, sondern schlicht für eine geringere Anzahl der betroffenen Akteure.

Einfluss der Haarfarbe auf die Torproduktion

Auch die Haarfarbe der Profispieler spielt eine messbare Rolle für die Torquote in beiden untersuchten Spielklassen. Die Daten zeigen, dass Fußerbe mit braunem Haar in der 1. Bundesliga 42,5 Prozent der untersuchten Treffer erzielen. In der 2. Bundesliga ist der Anteil der braunhaarigen Stürmer mit mehr als der Hälfte, konkret 52,1 Prozent, sogar noch deutlicher ausgeprägt. Auf dem zweiten Platz liegen die schwarzhaarigen Angreifer. Sie erzielten in der ersten Liga 37,2 Prozent der Tore und in der zweiten Liga 45,2 Prozent. Diese klaren prozentualen Aufteilungen belegen, dass auch Pigmentierung ein Faktor in der statistischen Analyse ist und braune Haare den Spitzenplatz in der Effizienzranking der Farbstoffe innehaben.