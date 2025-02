Friseurmeisterin Hüliya Hudson kämpft ums Überleben

Hohe Steuern, Billig-Konkurrenz und sparsame Kunden stellen Friseurmeisterin Hüliya Hudson aus Dormagen vor grosse Herausforderungen. Sie rechnet ab, wie ihr Monatsende aussieht und erzählt von ihrem Lebenswerk, das sie nicht verloren sehen will.

Hohe Steuern , Billig-Konkurrenz, teure Produktpreise und sparsame Kunden: Friseur meisterin Hüliya Hudson aus Dormagen kämpft mit ihrem Traditions-Salon ums wirtschaftliche Überleben . Auf FOCUS online rechnet die 49-Jährige vor, was ihr am Monatsende bleibt. Hüliya Hudson schneidet akkurat, kein Härchen soll über- oder abstehen.

Danach Waschen und nochmal an die letzten Feinheiten: Augenbraue, Nacken, aus den 0,5 Millimeter langen Stoppeln des Reporters ragt da oder dort noch ein wilder Halm heraus. 18 Euro kostet der Schnitt mit Waschen. „Eigentlich müsste ich 100 Euro nehmen“, sagt die 49-jährige Friseurmeisterin, „aber das geht ja nicht“. Die Konkurrenz ist groß, 18 weitere Friseurläden und Barbershops gibt es im Umkreis von tausend Metern auf der Haupteinkaufsstraße der Mittelstadt zwischen Köln und Düsseldorf. Viele Menschen klagen, die aktuelle Politik gehe an ihrer Lebenswirklichkeit vorbei. Doch was wünschen sie sich? Wie geht es ihnen? FOCUS-online-Reporter reisen drei Monate durch Deutschland und fangen die Stimmung ein – für eine Serie mit 101 Folgen. Sie ist Friseurin aus Leidenschaft. „Ich liebe meinen Job, ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten.“ Die Frauen in ihrem Team fühlen sich wohl, es wird viel gelacht. Trotz allem, muss man hier wohl anfügen. Denn Hüliya Hudson, immer freundlich, eine witzige und gewitzte Frau, ist nachdenklich geworden.geboren und in Deutschland aufgewachsen, sie hat ausschließlich die deutsche Staatsangehörigkeit, Deutschland ist ihr Heimatland. Sie habe sich hier immer wohl und sicher gefühlt. Doch dieses Gefühl ändere sich gerade: „Ich fühle mich unsicher. Was kommt da auf uns zu? Politisch, wirtschaftlich? Wir wissen alle nicht, wo die Reise hingeht.“ Die Zukunftsperspektive? „Es sieht nicht gut aus.“ Vor 19 Jahren hatte sie gehofft, dass sie einmal ein florierendes Geschäft hat. Sie tut viel dafür: In Spezialkursen und workshops lernen ihre Mitarbeiterinnen besondere Techniken und ausgefallene Haarschnitte; das Team produziert regelmäßig Videos für Instagram und Tiktok. Neue, andere Kunden will sie so anziehen, die auch schon mal eine gewagtere Frisur wünschen. Doch der Erfolg ist überschaubar: Etwa 40.000 Euro Umsatz müsste sie monatlich machen, um gut über die Runden zu kommen und auch etwas Geld zurücklegen zu können. Zwischen 19.000 und 20.000 Euro Umsatz sind es tatsächlich. Davon muss sie eine Vollzeitmitarbeiterin, drei Teilzeitkräfte, eine Auszubildende und eine Aushilfe bezahlen. Und für sie selbst soll auch noch etwas übrig bleiben. Es ist nicht viel. Nicht mehr, als eine Mitarbeiterin verdient, es gibt keinen Unterschied zwischen Arbeitgeberin und Arbeitnehmerin. Und dann kommen ja noch die Abgaben. Hüliya Hudson beschreibt es so: „In der ersten Stunde arbeite ich für die Steuer, in der zweiten für die Mitarbeiterinnen, in der dritten für die Produkte, in der vierten für Strom und Miete, in der fünften für die Sozialversicherung, und ab 18 Uhr verdiene ich etwas.“ In all den Jahren habe sie dennoch mit großer Disziplin immer noch ein wenig Geld am Monatsende zurücklegen können. Dies gehe jedoch komplett für die Steuernachzahlung drauf. Einnahmen und Ausgaben seien immer gleich, sparen können sie nichts. Jammern liegt der Dormagenerin fern, sie sei ein „Stehauf-Typ“. Doch klar sei auch: „Ohne das Einkommen meines Mannes würde es nicht gehen.“ Ihr Team weiß, dass sie sich mit dem Gedanken trägt, das Geschäft zu schließen. Alle hätten Verständnis, alle wären sehr traurig. In erster Linie die Chefin selbst: „Es ist mein Lebenstraum und mein Lebenswerk. Wenn es vorbei wäre, wäre es sehr schade.“ Doch noch ist es nicht so weit, noch will sie kämpfen. Dazu gehört, dass sie an die Öffentlichkeit geht. Denn so wie ihr gehe es vielen der insgesamt 80.500 Friseurbetriebe in Deutschland, weiß sie aus vielen Treffen mit Kolleginnen und Kollegen: Hohe Abgaben, viel Billig-Konkurrenz, hohe Produktpreise, die sie an die Kunden weitergeben muss, was dazu führe, dass einige nicht „alle vier Wochen zu ihr kommen, sondern nur noch alle acht“. Die Leute hielten ihr Geld zusammen, das merke sie jeden Tag. Seit Corona habe sich die Lage deutlich verschärft: „In den vergangenen fünf Jahren ist es kontinuierlich abwärts gegangen“, sagt Hüliya Hudson. „Die wirtschaftliche Lage ist sehr ernst.“ Ein Beispiel: Ihre Nichte Aliya ist in ihrem Geschäft als Jungstylistin angestellt. Sie sei motiviert, wolle arbeiten. Die junge Frau hat eine zweijährige Tochter. Eine Riesenhürde war der Kita-Platz. Acht Monate habe sie einen Platz für das Kind gesucht, erzählt sie FOCUS online. Ohne Erfolg. Schließlich rief Hüliya Hudson, die in der Stadt Dormagen gut vernetzt ist, in der Verwaltung an und haute auf den Tisch. Am nächsten Tag kam eine Zusage. „Wie kann das sein? Was machen diejenigen, die sich nicht wehren können?“, fragt die Friseurmeisteri





