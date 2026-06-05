Frittierter Löwenzahn: Ein Trend, den ihr ausprobieren solltet

Die Löwenzahn-Saison ist in vollem Gange und mit ihr zahlreiche Rezepte für frittierten Löwenzahn. Doch bevor ihr euch an das Rezept wagt, solltet ihr einige Dinge beachten. SWR3 Redakteurin Laura Mero hat das Rezept getestet und ihre Erfahrungen geteilt.

In den sozialen Medien kursieren derzeit zahlreiche Rezept e für frittierten Löwenzahn , gerade jetzt in der Löwenzahn -Saison, die noch bis Ende Juni dauert. Doch bevor ihr euch an das Rezept wagt, solltet ihr einige Dinge beachten.

SWR3 Redakteurin Laura Mero hat das Rezept für frittierten Löwenzahn getestet und ihre Erfahrungen geteilt. Sie hat Löwenzahn gesammelt und ihn in einem Air Fryer zubereitet. Das Ergebnis: Ein knackiger Snack, der bei Erwachsenen gut ankommt, bei Kindern jedoch möglicherweise weniger gut schmeckt. Denn der Löwenzahn enthält Bitterstoffe, die nicht jedermanns Geschmack treffen





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