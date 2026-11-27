AVM stellt Updates für fünf FritzBox-Modelle ein. Experten raten zu Ersatz, da alte Geräte nicht mehr sicher sind. Infos zu Modellen und Alternativen.

Der Berliner Hersteller Fritz, früher bekannt als AVM, hat das Ende der garantierten Software-Updates für fünf seiner populären Router-Modelle verkündet. Die Modelle FRITZ!Box 7582, FRITZ!Box 5490, FRITZ!Box 4020, FRITZ!Box 6490 Cable sowie die FRITZ!Box 5491 gehören ab den ersten Monaten des Jahres 2026 nicht mehr zur Gruppe der sicherheitsgepflegten Geräte. Laut Berichten von Netzwelt stellt der Support für diese spezifischen Serien ein, was bedeutet, dass keine neuen Sicherheitspatches mehr garantiert bereitgestellt werden.

Details zum Auslauf der Unterstützung

Die genaue Timeline des Supports variiert je nach Modell, wobei einige Geräte bereits früher betroffen waren. Für die FRITZ!Box 6490 Cable endete der garantierte Support bereits zum Jahresanfang, während die FRITZ!Box 5491 im April desselben Zeitraums von der Updateschraube genommen wurde. Die übrigen Modelle, einschließlich der FRITZ!Box 7582, der FRITZ!Box 5490 und der FRITZ!Box 4020, folgen im Jahr 2026. Diese Entwicklung wird durch eine offizielle Supporttabelle auf der Website von Fritz bestätigt, die für alle früheren Modelle klare Enddaten für die Mindestupdate-Bereitstellung auflistet.

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Aktueller Marktstatus und Verfügbarkeit

Die FRITZ!Box 4020 zählt dabei zu den besonders beliebten Geräten unter Verbrauchern, was den Übergang für viele Nutzer bedeutsam macht. Obwohl ein sofortiger Austausch nicht zwingend erforderlich ist, raten Experten aufgrund des steigenden Cyberrisikos zu einem Handeln. Aktuelle Rabattaktionen der Internetanbieter machen den Umstieg auf neuere Modelle im Moment finanziell attraktiv. Auch der Markt für Generalüberholte Geräte bietet Alternativen, wobeiRouter auf Plattformen wie eBay bereits ab einem Preis von rund 50 Euro verfügbar sind.

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Empfehlungen für Mieter und Eigentümer

Für Verbraucher, die ihre Internetverbindung über einen Mietvertrag geregelt haben, gelten spezielle Verfahren. Diese Nutzer sollten sich direkt an ihren Internetanbieter wenden, um das Gerät austauschen zu lassen, da Mietgeräte nach Vertragsende oft zurückgegeben werden müssen. Eigentümer eigener Router stehen vor der Entscheidung, ob sie die Sicherheit durch ein neues Gerät gewährleisten oder auf die vereinzelten, nicht garantierten Updates warten möchten. Fritz stellt in Einzelfällen auch nach dem Ablaufdatum noch Sicherheits-Updates bereit, liefert jedoch keine neuen Funktionen mehr. Ein Beispiel dafür ist die FRITZ!Box 7490, deren Support im Oktober 2025 endete, die aber dennoch im Januar 2026 noch ein Update erhielt.

Identifikation und Reichweite der Geräte

Zur genauen Identifikation der eigenen Hardware hilft das Typenschild. Bei hochkant stehenden Modellen befindet sich das Etikett auf der Rückseite, bei flachen Geräten auf der Unterseite. Alternativ kann die Modellbezeichnung in der Benutzeroberfläche des Routers unter der Adresse http://fritz.box in einem Browser abgerufen werden. Die Relevanz dieses Themas unterstreicht die Marktposition von Fritz: Eine repräsentative YouGov-Umfrage aus dem Frühjahr 2025 ergab, dass 51 Prozent der Befragten in Deutschland eine FritzBox nutzen, was sie zum beliebtesten Internetrouter im Land macht.